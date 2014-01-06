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CES 2014 : ZTE Grand S II resmen duyuruldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : ZTE Grand S II resmen duyuruldu

Nubia Z5S ve Z5S Mini modelleri ile Çin'de satış rekorları kıran ZTE, yeni amiral gemi modeli Grand S II'yi CES 2014 fuarında lanse etti.

5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük barındıran Grand S II, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, 3000mAh gücünde batarya modelin diğer özellikleri arasında. 

Grand S II modelinin farklılaştığı nokta ise ses tanıma teknolojisi. Model birden fazla kişinin ses tonunu kaydederek cihaza erişmesine imkan tanıyor. Örneğin aile bireyleri tanımlandığı zaman herhangi bir birey sesli komutla ekran kilidini açabiliyor. 

Bunun yanında sesli komutla fotoğraf çekebilme, araç sürerken hızlıca eller serbest moduna geçebilme şeklinde fonksiyonlar da mevcut. Grand S II modelinin çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. 

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iboocum 5 yıl
kapasitif tuşlar sonunda
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CooL_ROMEO 5 yıl
Ortalık s800 den geçilmilyo
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EmreTheBand 5 yıl
Grand S2 deyince Galaxy S2ye benzettim sevindim bi an
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General. 5 yıl
Süper bir cihaz olmuş
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Discovery52 5 yıl
Turkiyeye kesinlikle gelmeli bence
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jolawe 5 yıl
tasarım güzel çerçeve üst kısımda biraz fazla pay bırakılmış sanki. donanıma diyecek birşey yok ama kamera 13 mp olabilirdi. mate 2 ve grand s 2 arasında bir tercih yaparsam tasarım ve kamera (ön ve arka) mate 2 geri kalan herşey için grand s 2...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Birde fiyatı netleşsin özelliklerine göre güzel cihaz.Şu an global anlamda Çin firmaları pek birşey yapabilmiş değil.
Şahsen 3c ve 3x dikkatimi çekiyor.Fiyatlandırması iyi olursa onlardan birini düşünebilirim.
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