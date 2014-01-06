CES 2014 : ZTE Grand S II resmen duyuruldu





Nubia Z5S ve Z5S Mini modelleri ile Çin'de satış rekorları kıran ZTE, yeni amiral gemi modeli Grand S II'yi CES 2014 fuarında lanse etti.





5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük barındıran Grand S II, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 16GB depolama kapasitesi, 3000mAh gücünde batarya modelin diğer özellikleri arasında.





Grand S II modelinin farklılaştığı nokta ise ses tanıma teknolojisi. Model birden fazla kişinin ses tonunu kaydederek cihaza erişmesine imkan tanıyor. Örneğin aile bireyleri tanımlandığı zaman herhangi bir birey sesli komutla ekran kilidini açabiliyor.





Bunun yanında sesli komutla fotoğraf çekebilme, araç sürerken hızlıca eller serbest moduna geçebilme şeklinde fonksiyonlar da mevcut. Grand S II modelinin çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.