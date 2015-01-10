CES 2015 : 97$'lık Lenovo K3 Music Lemon uluslararası sulara açılıyor





Lenovo'nun tatmin edici donanım özelliklerini uygun fiyata sunduğu K3 Music Lemon adlı akıllı telefonu tanıtıldığı dönemde oldukça ilgi görmüştü. Cihazın global pazara çıkışı A6000 ismi altında olacak.





CES 2015 fuarında açıklama yapan Lenovo, cihazın A6000 adıyla global pazara çıkacğaını bildirdi. Lenovo A6000 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir IPS ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti kullanılmış. Adreno 306 grafik birimi ve 1GB RAM ile bilrlikte Lenovo A6000 modelinin sınıfında iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz.





Arka kısmında 8MP çözünürlükte, ön kısmında 2MP çözünürlükte bir kameranın bulunduğu model 16GB artırılabilir hafıza, 2300mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip. Güncelleme alırsa cihazın performansı daha da artacaktır.





Modelin ön plana çıkan özelliği ise Waves MaxxAudio yazılımı ile yüklü geliyor olması. Teknolojileri ile ödül almış bu yazılım dinamik mesafeyi artırarak tepki frekanslarının ve dolayısıyla ses kalitesinin yükselmesini sağlıyor. Cihaz Çin'de satışa çıktığında 97$ civarında bir fiyat etiketi konumuştu. Ancak ilk durak olan Hindistan'da bu etiket 170$'a yükseliyor. Ülkede vergilerin biraz yüksek olduğu biliniyor ancak bu seviyede Xiaomi'nin de iddialı akıllı telefonları mevcut. Bu bakımdan A6000 modelinin biraz zorlanacağı açık.





Görülen o ki cihaz uluslararası pazarda fiyatı daha da artmış bir halde karşımıza çıkacak. Halen giriş seviyesi segmentte sayılabilecek Lenovo A6000 bununla birlikte fiyatı biraz daha yükseldiğinde orta seviye segmente dahil olacak ve karşısında ciddi rakipleri bulunacak.

http://www.phonearena.com/news/Lenovos-A6000-is-a-new-64-bit-Android-smartphone-that-wont-break-the-bank_id64645