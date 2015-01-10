Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : 97$'lık Lenovo K3 Music Lemon uluslararası sulara açılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
716
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : 97$'lık Lenovo K3 Music Lemon uluslararası sulara açılıyor

Lenovo'nun tatmin edici donanım özelliklerini uygun fiyata sunduğu K3 Music Lemon adlı akıllı telefonu tanıtıldığı dönemde oldukça ilgi görmüştü. Cihazın global pazara çıkışı A6000 ismi altında olacak. 

CES 2015 fuarında açıklama yapan Lenovo, cihazın A6000 adıyla global pazara çıkacğaını bildirdi. Lenovo A6000 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir IPS ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti kullanılmış. Adreno 306 grafik birimi ve 1GB RAM ile bilrlikte Lenovo A6000 modelinin sınıfında iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz. 

Arka kısmında 8MP çözünürlükte, ön kısmında 2MP çözünürlükte bir kameranın bulunduğu model 16GB artırılabilir hafıza, 2300mAh gücünde batarya ve Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip. Güncelleme alırsa cihazın performansı daha da artacaktır. 

Modelin ön plana çıkan özelliği ise Waves MaxxAudio yazılımı ile yüklü geliyor olması. Teknolojileri ile ödül almış bu yazılım dinamik mesafeyi artırarak tepki frekanslarının ve dolayısıyla ses kalitesinin yükselmesini sağlıyor. Cihaz Çin'de satışa çıktığında 97$ civarında bir fiyat etiketi konumuştu. Ancak ilk durak olan Hindistan'da bu etiket 170$'a yükseliyor. Ülkede vergilerin biraz yüksek olduğu biliniyor ancak bu seviyede Xiaomi'nin de iddialı akıllı telefonları mevcut. Bu bakımdan A6000 modelinin biraz zorlanacağı açık. 

Görülen o ki cihaz uluslararası pazarda fiyatı daha da artmış bir halde karşımıza çıkacak. Halen giriş seviyesi segmentte sayılabilecek Lenovo A6000 bununla birlikte fiyatı biraz daha yükseldiğinde orta seviye segmente dahil olacak ve karşısında ciddi rakipleri bulunacak.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovos-A6000-is-a-new-64-bit-Android-smartphone-that-wont-break-the-bank_id64645 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Gwynbleidd. 4 yıl
İncelemesi yok mu ses kalitesini merak ettim Türkiye ye geliyor mu gelirse ne zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsali1 4 yıl
jiayu ve bircok firma antutudan 50.000+ alan 3gb ram 64 bit ve 8 cekirdek islemcili mtk6752 cihazlari 170$ civarinda satarken isi cok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Cihaz güzelde giren yine bize girecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
newrophat 4 yıl
lenovo vibe x2 yi TÜRK MİLLETİNE 1399 TL ' ye iteleme derdine düşen lenovo bu telefonu 800 liradan aşağıya satmaz burda . çakal lenovo ;

istanbulbilisim.com.tr/...

not : istanbul bilişime sordum bizzat , telefonun beklenen tahmini fiyatını değil bizzat satış rakamı koyduklarını söyledi , lansmanda muhtemelen bu fiyatlar tanıtılacak . sitede diğer modellerinde fiyatları var ve gerçekçiliğine inanıyorum artık . ne diyim gözün doysun lenovo .


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-0924579C4 4 yıl
lenova + asus + xiaomi
yürüyün kim tutar sizi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladiotürk 4 yıl
Lenovo ülkemize bu modeli getirmeli kesinlikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 4 yıl
tr satış fiyatı: 799 tl.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
complete_ 4 yıl
music telefonu olarak lanse edilmiş ama üzerinde ki dac dan haber yok..yazılımla bu işler olmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taha0194 4 yıl
Açıklamalarına göre Lenova 13 ocakta TR'de Lansman tanıtım yapıcak bu cihazla da girış yaparsa mükemmel olur. 400 TL' yi geçmiceğini tahmin ediyorum.
Ayrıca
Samsung TR'yi esir almış durumda 10 kişiden 6'sı samsung kullanmakta
Ucuz ve performans + 64 bit bir cihazla azda olsa belirli bir satış yapabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali guler 4 yıl
Türkiye,ye geleceği meçhul devlet baba halkı düşündüğü için birazda vergi kitlemesiyle 800 olur bizde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 4 yıl
Wcdma uyumlu mu? Ülkemizde çalışır mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TickTok 4 yıl
Bedava diyebilirim.97 $'a 54 bit işlemcili telefon geliyor.Fakat o Ram 2 GB olsaydı o zaman işte efsane olurdu.Bu arada tasarımıda iyi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 4 yıl TickTok
TickTok
Bedava diyebilirim.97 $'a 54 bit işlemcili telefon geliyor.Fakat o Ram 2 GB olsaydı o zaman işte efsane olurdu.Bu arada tasarımıda iyi.

97$ dolarlık telefonda daha ne olmasını beklersiniz !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
716 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Zenfone 2, G Flex 2, Snapdragon 810 gecikmesi, Tegra X1 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim