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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : Logitech bluetooth hoparlörü UE MegaBoom'u tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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CES 2015 : Logitech bluetooth hoparlörü UE MegaBoom'u tanıttı
Logitech ilk modelini geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı UE Boom hoparlörünün yeni modelini kullanıcılara tanıttı. Silindir şeklinde tasarıma sahip cihaz leke tutmaz malzeme ile kaplı dış yüzeyi ve su geçirmeyen yapısıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Güçlü bas ve 360 derece ses verebilen UE(Ultimate Ears) MegaBoom tek sarj ile 20 saatlik pil ömrü sunuyor. Double Up teknolojisi ile kullanıcılar başka bir UE Megaboom veya UE Boom cihazı birbirine bağlayarak stereo ses çıkışı alabiliyorlar. Cihaz 876 gramlık taşınabilir bir ağırlığa sahip.

UE MegaBoom önümüzdeki günlerde ABD, Asya ve Avrupa da 299 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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doctor_bey 4 yıl
Hahaha, röle ha, evet onada benziyor
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doctor_bey 4 yıl
O yanındaki kablo nedir acaba? Telefon ekranından vga kablo gibi gözüküyorda sorayım dedim


Bu arada bu taşınabilir hoparlörlerin fiyatlarının çok olmasına ayar oluyorum, tabi ucuzlarıda var ama genelde kalitesiz oluyorlar, daha az paraya aynı işi yapan kaliteli modellerde gelmeli bence
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emiLL 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

O yanındaki kablo nedir acaba? Telefon ekranından vga kablo gibi gözüküyorda sorayım dedim


Bu arada bu taşınabilir hoparlörlerin fiyatlarının çok olmasına ayar oluyorum, tabi ucuzlarıda var ama genelde kalitesiz oluyorlar, daha az paraya aynı işi yapan kaliteli modellerde gelmeli bence

şarj aleti ve kablosu amerikadaki standart
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