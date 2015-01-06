CES 2015 : Logitech bluetooth hoparlörü UE MegaBoom'u tanıttı

Logitech ilk modelini geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı UE Boom hoparlörünün yeni modelini kullanıcılara tanıttı. Silindir şeklinde tasarıma sahip cihaz leke tutmaz malzeme ile kaplı dış yüzeyi ve su geçirmeyen yapısıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

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Güçlü bas ve 360 derece ses verebilen UE(Ultimate Ears) MegaBoom tek sarj ile 20 saatlik pil ömrü sunuyor. Double Up teknolojisi ile kullanıcılar başka bir UE Megaboom veya UE Boom cihazı birbirine bağlayarak stereo ses çıkışı alabiliyorlar. Cihaz 876 gramlık taşınabilir bir ağırlığa sahip.UE MegaBoom önümüzdeki günlerde ABD, Asya ve Avrupa da 299 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.