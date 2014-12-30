CES 2015 fuarında yeni bir Desire modeli tanıtılacak





Önceki CES fuarlarında genelde Sony tarafından akıllı telefon tanıtıldığını ve ağırlığın tablet cihazlarında olduğunu görürdük. Ancak CES 2015 fuarında akıllı telefon yağmuruna tutulacağımız anlaşılıyor zira üreticiler rekabet kaygısıyla lansmanları öne çekmeye başladı.





Sony'nin Xperia Z4 modeli, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli, Huawei'nin üst seviye bir modeli derken HTC'nin de bir lansman planladığı ortaya çıkmıştı. HTC bu lansmanda yeni bir Desire akıllı telefonu tanıtacak.





HTC'nin One M9 adlı amiral gemi modelini tanıtması bekleniyordu ancak firmanın ipuçlarında şimdilik böyle bir işaret mevcut değil. Ancak önümüzdeki günlerde firmanın böyle bir niyeti olduğu ortaya çıkabilir.





HTC'nin yeni Desire modeli hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak firmanın alt seviyeye odaklanma stratejisi düşünüldüğünde ön kamerası gelişmiş orta seviye bir Desire modeli karşımıza çıkabilir. Zaten davetiye görselinde de kamera simgesi büyük olarak ön plana çıkarılmıştı. HTC'nin masaya neler koyacağını 5 Ocak itibariyle hep birlikte göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Next-gen-HTC-Desire-smartphone-to-be-announced-at-CES-2015_id64208