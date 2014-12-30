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CES 2015 fuarında yeni bir Desire modeli tanıtılacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 fuarında yeni bir Desire modeli tanıtılacak

Önceki CES fuarlarında genelde Sony tarafından akıllı telefon tanıtıldığını ve ağırlığın tablet cihazlarında olduğunu görürdük. Ancak CES 2015 fuarında akıllı telefon yağmuruna tutulacağımız anlaşılıyor zira üreticiler rekabet kaygısıyla lansmanları öne çekmeye başladı.

Sony'nin Xperia Z4 modeli, Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli, Huawei'nin üst seviye bir modeli derken HTC'nin de bir lansman planladığı ortaya çıkmıştı. HTC bu lansmanda yeni bir Desire akıllı telefonu tanıtacak. 

HTC'nin One M9 adlı amiral gemi modelini tanıtması bekleniyordu ancak firmanın ipuçlarında şimdilik böyle bir işaret mevcut değil. Ancak önümüzdeki günlerde firmanın böyle bir niyeti olduğu ortaya çıkabilir. 

HTC'nin yeni Desire modeli hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak firmanın alt seviyeye odaklanma stratejisi düşünüldüğünde ön kamerası gelişmiş orta seviye bir Desire modeli karşımıza çıkabilir. Zaten davetiye görselinde de kamera simgesi büyük olarak ön plana çıkarılmıştı. HTC'nin masaya neler koyacağını 5 Ocak itibariyle hep birlikte göreceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Next-gen-HTC-Desire-smartphone-to-be-announced-at-CES-2015_id64208 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Orta halli bir telefon alicak arkadas ces i bekle bundan sonra yapilacak fuarlar amiral gemileri icin olucak
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alemburda34 4 yıl
Htc Butterfly modelinin üstüne kesinlikle gitmeli yanlız Butterfly 2 iğrençti. Siyah ve kırmızının bir telefona ne kadar yakışabileceğinin Htc ile anladım.
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stevejones 4 yıl
htcnın m serısı guzelde desırelar pek matah degıl klasık batayra zayıflıgı varken kasa kalıtesındende kırpmaya basladı htc malesef.
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Fırat.Duran 4 yıl
Moncall7091 O parayla ikinci el amiral gemisi alırsın. Hatta 100-200 daha koy üstüne çok daha iyilerini alırsın. 1300 TL LG G3 32GB + One E8 + Desire Eye Spot)
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Moncall7091 4 yıl Fırat.Duran
Fırat.Duran
Moncall7091 O parayla ikinci el amiral gemisi alırsın. Hatta 100-200 daha koy üstüne çok daha iyilerini alırsın. 1300 TL LG G3 32GB + One E8 + Desire Eye Spot)

2. El de ital telefonda hep twhlikeli geliyor bana
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bunlarda bir seri az birşey tutsun hemen sapıtıyorlar. Şu zamana kadar geçmişten ders çıkartan global firma görmedim.
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Moncall7091 4 yıl
Telefon alicam ces i bekliyorum ama hata mi ediyorum bilmiyorum cunku amiral bir sey alamam, 1000 1100 en fazla. Hata mi ediyorim.sizce bu aralikta telefon cikar mi?
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vjdrsjejv 4 yıl Moncall7091
Moncall7091
Telefon alicam ces i bekliyorum ama hata mi ediyorum bilmiyorum cunku amiral bir sey alamam, 1000 1100 en fazla. Hata mi ediyorim.sizce bu aralikta telefon cikar mi?

Bence beklemelisin
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General. 4 yıl
Her sene erkenden sızıntılar olurdu.Bu sene sır küpü gibi.
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