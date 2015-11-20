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CES 2016'da açılış konuşmasını Fitbit kurucusu yapacak

CES 2016 kapsamında düzenlenecek Leaders in Technology etkinliğinde açılış konuşmasını Fitbit kurucusu James Park yapacak. LIT, teknoloji dünyasında yeniliğe öncülük eden isimleri bir araya getirecek.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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CES 2016'da açılış konuşmasını Fitbit kurucusu yapacak
 Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES için hazırlıklar sürerken, fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler de şekillenmeye devam ediyor. CES'i düzenleyen CTA (eski adıyla CEA) tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, fuar kapsamında düzenlenecek Leaders in Technology (LIT) etkinliğinde açılış konuşmasını Fitbit kurucusu ve CEO'su James Park'ın yapacağı duyuruldu.
Kullanıcı elektroniklerinin tüm alanlarından en yeni teknolojilerin sergileneceği CES 2016'nın ikinci gününde düzenlenecek olan LIT buluşması, teknoloji dünyasının önemli isimleri bir araya getirecek. Las Vegas'ta bulunan Latife Balo Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlikte, teknoloji dünyasında yeniliğe öncülük eden girişimciler ve teknoloji uzmanları onurlandırılacak.
CTA başkanı ve CEO'su Gary Shapiro, yayınladığı açıklamada James Park'ı "insanları daha aktif ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik eden küresel bir marka kurmayı başaran tutkulu bir girişimci" olarak tanıttı. Fitbit'in sağlık ve fitness alanında kullanıcılara yardım edecek yenilikçi cihazlar, yazılımlar ve servisler geliştirdiğine dikkat çeken Shapiro, James'in günümüzdeki sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için teknolojinin nasıl kullanılabileceğiyle ilgili vizyonunu duymak için sabırsızlandıklarını ifade etti.
 
CES 2016'da açılış konuşmasını Fitbit kurucusu yapacak
James Park ve Eric Friedman tarafından 2007 yılında kurulan Fitbit, geliştirdiği akıllı bileklikler ve yazılımlarla fitness takibinde devrim yarattı. Kısa sürede giyilebilir teknolojiler pazarının en etkili firmaları arasına girmeyi başaran Fitbit, bugüne kadar sattığı 30 milyondan fazla cihazla 55'ten fazla ülkede kullanıcılara ulaşmaya başardı.
Mart 2007'den beri Fitbit yönetim kurulunda yer alan ve Eylül 2007'den bu yana firmanın başkanı ve CEO'su olan James Park, geçtiğimiz Mayıs ayında Fitbit yönetim kurulu başkanlığı görevini de devraldı. Park, Fitbit'i kurmadan önce online medya kuruluşu CNET Networks'te ürün geliştirme yöneticisiydi.

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