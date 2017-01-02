Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2017 öncesi Snapdragon 835'in sunumu ve slaytları sızdırıldı

Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında tüm detaylarıyla tanıtılması beklenen Snapdragon 835'in teknik özellikleri açığa çıktı. Yonga setinin CES sunumu ve slaytları internete sızdırıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm birkaç gün önce 5 Ocak tarihinde Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2017'de Snapdragon 835 hakkında daha fazla ayrıntı sunacağını söylemişti. Ancak görünen o ki daha şimdiden CES sunumu ile birlikte Snapdragon 835 slatları sızdırılmış durumda.
Slaytlar, Samsung tarafından üretilen yonga setinin 10 nm teknolojisini kullandığını ve Snapdragon 820'den %27 daha iyi bir performans sağlayacağını ortaya koyuyor. Ayrıca selefi ile karşılaştırıldığında daha az güç tüketimi sağlarken, daha küçük bir alan kaplayacak. Snapdragon 835'in Snapdragon 801'e kıyasla yarı yarıya güç tüketeceğini ve verimliği arttıracağını da ekleyelim.

İlk gigabit sınıfı LTE modem

Yonga seti, Kryo 280 çekirdeği ile gelecek. Üzerinde yer alacak olan X16 LTE modem ise Snapdragon 835'in gigabit sınıfı LTE modeme sahip dünyanın ilk modeli olmasını sağlayacak.
Snapdragon 835 yonga seti, diğer Snapdragon modellerine kıyasla 60 kat daha fazla renk ve %25 daha hızlı işleme yeteneğine sahip Adreno 540 grafik işlemci ünitesi ile gelecek. GPU ayrıca, OpenGL ES, Vulkan ve DirectX 12 ile birlikte 10 bit, 4K ve 60 fps video oynatmayı destekleyecek.

Biyometrik korumaya tam destek

Yeni yongasetinin Qualcomm Haven Security'ye sahip olacağı ve böylece biyometrik koruma paketinin tamamını destekleyebileceği belirtiliyor. Öte yandan Qualcomm Spectra Camera ISP, yumuşak zoom, hızlı otomatik odaklama ve gerçekçi renkler sağlayabilecek.
Snapdragon 835 yonga seti daha fazla özellik entegrasyonuna olanak tanıyacak. Dahası, seleflerine kıyasla daha küçük bir boyuta sahip olacak. Bu da daha ince telefonlar, daha büyük piller, daha düşük güç tüketimi ve daha iyi bir pil ömrü sağlayacak anlamına geliyor.
Yeni yonga seti, yaklaşmakta olan LG G6 veya Nisan ayında New York'ta gerçekleşmesi beklenen bir etkinlikle tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8'de yer alabilir.

http://www.androidpure.com/qualcomm-snapdragon-835-details-leak-via-slides/#jp-carousel-204454 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
travers 2 yıl en beğenilen
Hayret konsol kalitesinde grafikler denmemiş!!
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The white warrior 2 yıl
Snapdragon 835'in gpu'su tahmini olarak nvidia daki gt 730m'e denk geliyor. Windows 10 desteği ile gta 5 oynayabiliriz hem de 768p ve 45 fps de. ŞAKA YAPMIYORUM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtkrhn 2 yıl
Bu işlemciye b.k atacak adamın alnını karışlarlar, adamlar modem kamera gpu cpu her yönü ile sağlam bir işlemci yapmışa benziyorlar, ki şuan piyasada snapdragonun takibi apple a serisi var, onda da gpu tarafı ile snapdragon rakibini eziyor, s820nin üzerine yeni geliştirmeler koymuşlar, 2017nin en iyi cpusu olanağı şimdiden belli, eleştirenler neyin tantanasını yapıyorlar, s810 gibi sekiz çekirdek olmuş, ısınmaz ise rakibi yok gibi 2017de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtkrhn 2 yıl
Bu işlemciye b.k atacak adamın alnını karışlarlar, adamlar modem kamera gpu cpu her yönü ile sağlam bir işlemci yapmışa benziyorlar, ki şuan piyasada snapdragonun takibi apple a serisi var, onda da gpu tarafı ile snapdragon rakibini eziyor, s820nin üzerine yeni geliştirmeler koymuşlar, 217nin en iyi cpusu olanağı şimdiden belli, eleştirenler neyin tantanasını yapıyorlar, s810 gibi sekiz çekirdek olmuş, ısınmaz ise rakibi yok gibi 2017de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Exynos da bu ayarlarda olursa vay halimize...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 2 yıl
Performansa pek vurgu yok. Firma koca yıl yatmış sanırım. 14nmden 10nmye düşüş ile aynı yonga mimarisinde bile performans artışı olur. 4k ekranları konuşulduğu yerde bu kadar performans artışının olması rezillik. Snapdragon 821i düşünürsek %15 performans artışı olacak sanırım. Gelecek yıldan itibaren intel gibi her yıl %2-3 performans artışı yaparsa şaşırmam.
Apple bu yonga işinde çok ilerde. Rakipleri tek çekirdek performansında bırak geçmeyi yakalayamıyor bile. Bu sefer garip olan Apple A işlemcisinden sonra tanıtılacak snapdragon amiral gemisi yonga seti geçemeyecek veya her yıl oluşturduğu belli bir süre yakaladığı performans farkını yakalayamayacak.
Özellikle performans temelli bakarsak ne cpu ne gpu olmamış.
Birde zamanında rakiplere çok çekirdek kullanmakla eleştiriyorlardı. Sonuç lafını yaladılar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hawk58Offi 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
Performansa pek vurgu yok. Firma koca yıl yatmış sanırım. 14nmden 10nmye düşüş ile aynı yonga mimarisinde bile performans artışı olur. 4k ekranları konuşulduğu yerde bu kadar performans artışının olması rezillik. Snapdragon 821i düşünürsek %15 performans artışı olacak sanırım. Gelecek yıldan itibaren intel gibi her yıl %2-3 performans artışı yaparsa şaşırmam.
Apple bu yonga işinde çok ilerde. Rakipleri tek çekirdek performansında bırak geçmeyi yakalayamıyor bile. Bu sefer garip olan Apple A işlemcisinden sonra tanıtılacak snapdragon amiral gemisi yonga seti geçemeyecek veya her yıl oluşturduğu belli bir süre yakaladığı performans farkını yakalayamayacak.
Özellikle performans temelli bakarsak ne cpu ne gpu olmamış.
Birde zamanında rakiplere çok çekirdek kullanmakla eleştiriyorlardı. Sonuç lafını yaladılar.

Snapdragon'u genelde Android telefonlar kullanıyor. Ve Android doğası gereği çok çekirdek üzerine çalışır. Bu yüzden çok çekirdek puanına önem verir Android telefonlara işlemci üretenler. Gerçi Snapler çok çekirdek puanında da geride :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzgoren90 2 yıl
onumuzdeki bi kac yil sd820 cok cok yeter 850 yi bekleriz ole heyeca. verici bi ozellik yok 835 de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 2 yıl
gene apple fanları türemiş sanki kendileri üretiyor
dahası die size diye bir şey var ona bakın öyle yarıştırın işlemcileri
şuan 820 bile çok yeterli ama doyumsuzlara diyecek bir şey yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 2 yıl
Bu işlemcilerden tereddüt edenlerin en kısa zamanda nasıl sayfaların tek hareketle çarşaf çarşaf açıldığını görmesini temenni ediyorum. Etrafa saçılan kağıtların hafifliğinde belki 10 belki 20 sayfa tarayabiliyorsunuz bir seferde takılmaksızın. Arka plandaki veri akışını size hissettirmiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
A11 çıksın 835'i tokatlar yine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 2 yıl en beğenilen
Hayret konsol kalitesinde grafikler denmemiş!!
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl travers
travers

Hayret konsol kalitesinde grafikler denmemiş!!

Her işlemcide onu söylüyorlar değişiklik olsun demişler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4095 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, çip ve
7 etiket daha sızıntı yonga seti ces 2017 snapdragon 835 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tango uyumlu Asus ZenFone AR ile tanışın 2 yıl Samsung Galaxy S8 ile Apple AirPods benzeri kulaklık gelecek 2 yıl BlackBerry Mercury'yi gösteren ilk video yayınlandı 2 yıl Tesla, sınırsız bedava süperşarj hediyesini uzatıyor 2 yıl 1000$ sınırını geçen Bitcoin yeni rekora çok yakın! 2 yıl Webtures yenilikçi fikir ve projeleri ücretsiz şekilde pazarlıyor 2 yıl Hacker’lar DDoS saldırılarını dikkat dağıtmak için kullanıyor 2 yıl 2016'yı korku filmine dönüştüren fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü 2 yıl Samsung Galaxy S8'le birlikte Continuum benzeri bir özellik gelebilir 2 yıl Tesla Roadster geri mi dönüyor? 2 yıl General Mobile'ın Dosya Yöneticisi uygulamasını inceliyoruz 2 yıl Google'ın klavye uygulaması Gboard, 500 milyon indirme sayısını aştı 2 yıl Lucid Motors, otonom araçlar için Tesla'nın eski iş ortağını seçti 2 yıl Tesla’ya dava: Model X bir kez daha kazaya sebep olmakla suçlanıyor 2 yıl Bill Gates AIDS'le savaş için 140 milyon doları gözden çıkardı 2 yıl İsveç, 6 nükleer santralin üreteceği kadar enerjiyi rüzgardan elde etti 2 yıl Pek çok marka ve modele WhatsApp desteği kesiliyor 2 yıl Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 serisi yeni yıla terfi etti 2 yıl Samsung büyüme hızını arttırmak istiyor 2 yıl Discovery ve Eurosport kanalları artık Turkcell TV+’ta 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN CES 2017 öncesi Snapdragon 835'in sunumu ve slaytları sızdırıldı Sonraki Donald Trump: Hiçbir bilgisayar güvenli değil, kullanmayın! 2 yıl AMD Radeon Vega, CES 2017'de geliyor 2 yıl Fransa'da çalışanlara dijital özgürlük hakkı 2 yıl Yeni nesil Moto X internete sızdırıldı 2 yıl Foxconn’dan LCD ekranlara 9 milyar dolar yatırım 2 yıl HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor 2 yıl iPhone 7 satışları Apple'ın beklediği kadar iyi değil 2 yıl Mobilite: 7000mAh pili olan telefon, LG G6 ve dahası 2 yıl Torrent kayıtlarını tutan site: Ne indirdiğini biliyorum 2 yıl İnsan taşıyan drone kullanıma hazır 2 yıl En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor 2 yıl Samsung televizyonlara Chromecast benzeri bir sistem geliyor 2 yıl Xiaomi’nin Erida Drone modeli CES 2017 fuarına uçuyor 2 yıl Lenovo P2 inceleme videosu: Pil canavarı telefon mercek altında 2 yıl Apple AirPods taleplerini karşılamakta zorlanan Inventec üretimi genişletiyor 2 yıl Enerji Bakanlığından açıklama: Siber saldırı altındayız 2 yıl Apple trafik kazasına neden olmakla suçlanıyor 2 yıl iPhone üreticisi Çinli işçileri robotlarla değiştiriyor 2 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi haftaya başlıyor 2 yıl Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim