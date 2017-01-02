CES 2017 öncesi Snapdragon 835'in sunumu ve slaytları sızdırıldı

Qualcomm birkaç gün önce 5 Ocak tarihinde Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2017'de Snapdragon 835 hakkında daha fazla ayrıntı sunacağını söylemişti. Ancak görünen o ki daha şimdiden CES sunumu ile birlikte Snapdragon 835 slatları sızdırılmış durumda.

Slaytlar, Samsung tarafından üretilen yonga setinin 10 nm teknolojisini kullandığını ve Snapdragon 820'den %27 daha iyi bir performans sağlayacağını ortaya koyuyor. Ayrıca selefi ile karşılaştırıldığında daha az güç tüketimi sağlarken, daha küçük bir alan kaplayacak. Snapdragon 835'in Snapdragon 801'e kıyasla yarı yarıya güç tüketeceğini ve verimliği arttıracağını da ekleyelim.

İlk gigabit sınıfı LTE modem

Yonga seti, Kryo 280 çekirdeği ile gelecek. Üzerinde yer alacak olan X16 LTE modem ise Snapdragon 835'in gigabit sınıfı LTE modeme sahip dünyanın ilk modeli olmasını sağlayacak.

Snapdragon 835 yonga seti, diğer Snapdragon modellerine kıyasla 60 kat daha fazla renk ve %25 daha hızlı işleme yeteneğine sahip Adreno 540 grafik işlemci ünitesi ile gelecek. GPU ayrıca, OpenGL ES, Vulkan ve DirectX 12 ile birlikte 10 bit, 4K ve 60 fps video oynatmayı destekleyecek.

Biyometrik korumaya tam destek

Yeni yongasetinin Qualcomm Haven Security'ye sahip olacağı ve böylece biyometrik koruma paketinin tamamını destekleyebileceği belirtiliyor. Öte yandan Qualcomm Spectra Camera ISP, yumuşak zoom, hızlı otomatik odaklama ve gerçekçi renkler sağlayabilecek.

Snapdragon 835 yonga seti daha fazla özellik entegrasyonuna olanak tanıyacak. Dahası, seleflerine kıyasla daha küçük bir boyuta sahip olacak. Bu da daha ince telefonlar, daha büyük piller, daha düşük güç tüketimi ve daha iyi bir pil ömrü sağlayacak anlamına geliyor.

Yeni yonga seti, yaklaşmakta olan LG G6 veya Nisan ayında New York'ta gerçekleşmesi beklenen bir etkinlikle tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8'de yer alabilir.

http://www.androidpure.com/qualcomm-snapdragon-835-details-leak-via-slides/#jp-carousel-204454