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CES fuarı 50 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor

Pek çok önemli duyuruya ve teknolojiye ev sahipliği yapan CES fuarı elli yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Ellinci yıl anısına fuarda özel etkinlikler düzenlenecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amerika kıtasının en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES, önemli bir dönemi geride bırakıyor. İlk kez 1967 yılında düzenlenen fuar aralıksız bugüne kadar devam etti ve 2017 itibariyle ellinci yılını geride bırakıyor.

Teknoloji Tarihine Damga Vurdu

Yılın ilk fuarı olması açısından da önem taşıyan CES, Tüketici Teknolojisi Birliği – CTA tarafından organize ediliyor. 1967 yılında New York’ta gerçekleştirilen ilk fuarda 117 firma stand açmış ve 17500 kişi fuarı ziyaret etmişti. O dönemin en dikkat çekici konuları siyah-beyaz televizyonlar ve transistör radyolar olmuştu. 2017 yılında ise 3800 firmanın katılım sağlaması ve 165 000 ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Elli yıl anısına CTA ilginç bilgiler de paylaştı. Bugüne kadar fuarda 700 000 ürününü tanıtımı yapılmış. 1970 yılında VCR, 1996 yılında DVD, 2000 yılında dijital radyo, 2002 yılında Blu-ray, yakın dönemde 3D yazıcı, tablet, 4K televizyon ürünlerinin elli yıl içerisindeki en dikkat çekici icatlar olduğu belirtiliyor.

Bugüne kadar her fuara istisnasız katılan tek bir firma var. O da Panasonic. 1967 yılında ilk kez katılıp 2017 yılında da boy gösterecek firmalar ise 3M, Lenovo, Memorex (MEM-CE), Philips, Sharp, Sony, Toshiba, Voxx International ve Westinghouse şeklinde sıralanıyor. Fuarda 40 katılımın üzerinde çıkmış 37 firma bulunuyor. Tüm bu firmalar fuarın resmi web sitesinin anı bölümünde yer alacak.

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Yine fuar alanında ellinci yıl tişörtleri satılacak. Açılış günü özel bir seremoni yapılacak ve fuarın kurucusu Jack Wayman için anma töreni düzenlenecek. Ayrıca 50 yılın önemli haberleri ve fotoğrafları fuarda sergilenecek

Diğer taraftan katılımcılar için de bir anı hazırlanıyor. 2017 yılı için kayıt yapılırken katılımcılar daha önce kaç fuara katıldıklarını belirtecekler. Her 5 yıl için hesabına bir rozet hediye edilecek. Fuarın tarihleri ise 5-8 Ocak 2017 arasında. 

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