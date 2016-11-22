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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cadillac CT6, 2017 yılında hibrit versiyona kavuşuyor

Cadillac, Mercedes-Benz S550e ve BMW 740e modellerine rakip 2017 yılında CT6 prizli hibrit modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Aracın merak edilen detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Birkaç yıl önce General Motors, Cadillac'ın yenilenmeye ihtiyacı olduğuna karar verip, firmaya yeni bir kadro getirmişti. Gelen bu kadro ise aralarında yeni modellerin de olduğu bir strateji geliştirmişti. Bu strateji kapsamında Cadillac, 2016'nın başlarında amiral gemisi modeli CT6'yı piyasa sürdü. Firmanın XTS modeli üzerinde konumlandırılan CT6, 1999 yılındaüretimi sonlanan Fleetwood'un bir nevi halefi konumunda bulunuyor.
Cadillac açısından oldukça yenilikçi olan sedanın kullanılan hafif malzemeler ve hafif platformu sayesinde baz modeli 1.658 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kolaylık sağlayan donanımları ve önemli teknolojileri de bünyesinde barındıran CT6, Mercedes-Benz S-Class ve BMW 7 Serisi ile önemli düzeyde rekabet ediyor.
Cadillac geçtiğimiz gün 2017 yılı için CT6'nın hibrit bir versiyonunu duyurdu. 2016 Los Angeles Otomobil Fuarında duyurulan CT6 prizli hibrit modeli ile Cadillac da benzin ve elektrik motoru kullanan büyük boy sedanlar kulubüne katılmış oldu. Mercedes-Benz'in S550e prizli hibrit modeline karşılık olarak duyurulan model, BMW 740e iPerformance ve bazı pazarlarda Lexus LS 600h L ile de rekabet edecek.
Araç ile ilgili  "CT6 bir teknolojik vitrin ve sınıfındaki açık ara en hafif araç olması itibariyle elektrifikasyon için ideal bir platform halinde." açıklamasını yapan Cadillac Başkanı Johan de Nysschen sonrasında ise CT6'da yeni bir lüks prestij formülü uyguladıklarını belirtiyor.
Normal baz model CT6'daki V6 aksine 2.0-litre turboşarj 4-silindir benzinli motora sahip olan araçta 2 adet 100'er beygirlik elektrik motoru yer alıyor ve sistem toplamda 335 beygir güç üretiyor. 0-96 km/h hızlanmasını 5,2 saniyede tamamlayan hibrit aracın son sürati 240 km/h olarak belirtilirken, hibrit kullanımda araç 400 mil (650 km) menzil sunuyor.

http://www.topspeed.com/cars/cadillac/2017-cadillac-ct6-plug-in-hybrid-ar175195.html Yorum Yaz
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toutonic 3 yıl en beğenilen
Bizim yerli araba da bundan etkilenecek mi. Malum "kadillak " ile aynı altyapıyı kullanıyoruz 😀
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mrt20 3 yıl
Bizde 1.4lt arabalara ötv kakalamayla uğraşalım.
adamlar v6larla övünüyor.
Nfs de olmasa yüksek hacimli araç kullanamicaz.
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kilicoglu 3 yıl mrt20
mrt20
Bizde 1.4lt arabalara ötv kakalamayla uğraşalım.
adamlar v6larla övünüyor.
Nfs de olmasa yüksek hacimli araç kullanamicaz.


2.0 araca o ne yav araba değil elektrikli bisiklettir o diyor bazı amerikalılar. bizde 2 bin motor mu vaayyy zengin adam diyoruz
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V4LKyR 3 yıl
BMW 740e varken insanlar bunu alır mı gerçekten?
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toutonic 3 yıl en beğenilen
Bizim yerli araba da bundan etkilenecek mi. Malum "kadillak " ile aynı altyapıyı kullanıyoruz 😀
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redmoons 3 yıl
Yalnız araba dehşetmişş
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sniper23 3 yıl redmoons
redmoons

Yalnız araba dehşetmişş

Fiyatı da öyle.
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