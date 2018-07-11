Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek

Yapay zekâ teknolojilerinin girdiği alanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. IBM firması, çalışanlarının gelecek dönem performansını yapay zekâ teknolojileri ile tahmin etmeyi planlıyor.

Performans tahmini

Genelde özel şirketlerde veya kurumlarda personele ait bir önceki dönemin çalışma verileri incelenir ve performans ölçümü yapılır. Bu da genelde puan ortalaması ile hesaplanır.

Yaklaşık 380 bin çalışanı olan IBM için değerlendirme raporları hazırlamak ve performans puanı vermek oldukça zor bir süreç oluyor. Ayrıca oldukça fazla da zaman harcanıyor. Bu bakımdan yapay zekadan yardım alınacak.

Ayrıca Bkz.

"Gizli madencilik yazılımları patlama yaptı"

Firmanın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve büyük aşamalar kaydeden Watson yapay zekâ teknolojisi, yeni projeyi üstleniyor. Projede çalışanların verilerine göre yapay zekâ algoritmaları devreye girecek ve performans ölçecek.

Watson aldığı verilere göre her personelin kapsamlı bir değerlendirmesini yapıyor. Daha sonra bu değerlendirmelere göre de personelin gelecekte nasıl bir performans göstereceğini tahmin ediyor. Yapılan testlerde yüzde 96 civarında bir doğruluk oranı yakalandığı ifade ediliyor.

Watson performans değerlendirmelerini çok daha kısa bir zaman diliminde yapıyor. Böylece istenen değerlendirmeye kısa sürede erişilebiliyor. Proje sayesinde personelin çalışma motivasyonunda da süreklilik elde edilmesi amaçlanıyor. Projenin yaygın kullanımına önümüzdeki dönemde geçilecek.