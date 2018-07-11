Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek

Gelecek yıla ait performansınızı yapay zekâ algoritmaları tahmin edebilecek. Artık icraat dosyaları ile performans değerlendirmesi yapmak tarihe karışabilir.
10 ay
1,5b
1
3
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yapay zekâ teknolojilerinin girdiği alanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. IBM firması, çalışanlarının gelecek dönem performansını yapay zekâ teknolojileri ile tahmin etmeyi planlıyor.

Performans tahmini

Genelde özel şirketlerde veya kurumlarda personele ait bir önceki dönemin çalışma verileri incelenir ve performans ölçümü yapılır. Bu da genelde puan ortalaması ile hesaplanır.

Yaklaşık 380 bin çalışanı olan IBM için değerlendirme raporları hazırlamak ve performans puanı vermek oldukça zor bir süreç oluyor. Ayrıca oldukça fazla da zaman harcanıyor. Bu bakımdan yapay zekadan yardım alınacak.

Ayrıca Bkz. "Gizli madencilik yazılımları patlama yaptı"

Firmanın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve büyük aşamalar kaydeden Watson yapay zekâ teknolojisi, yeni projeyi üstleniyor. Projede çalışanların verilerine göre yapay zekâ algoritmaları devreye girecek ve performans ölçecek.

Watson aldığı verilere göre her personelin kapsamlı bir değerlendirmesini yapıyor. Daha sonra bu değerlendirmelere göre de personelin gelecekte nasıl bir performans göstereceğini tahmin ediyor. Yapılan testlerde yüzde 96 civarında bir doğruluk oranı yakalandığı ifade ediliyor.

Watson performans değerlendirmelerini çok daha kısa bir zaman diliminde yapıyor. Böylece istenen değerlendirmeye kısa sürede erişilebiliyor. Proje sayesinde personelin çalışma motivasyonunda da süreklilik elde edilmesi amaçlanıyor. Projenin yaygın kullanımına önümüzdeki dönemde geçilecek.

 

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2018/07/10/ibm-is-using-its-ai-to-predict-how-employees-will-perform/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 10 ay en beğenilen
endüstri 4.0 geliyordu ama ondan önce kölelik 4.0 gelecek.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
igneli 10 ay
Onunda Bug'unu buluruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 10 ay
T850: "sen bunu at. çok tembel. ben de yaparım aynı işi, para da istemem"
Müdür: "naptın abi çocuğu var onun aç kalır"
T850: "onu çocuk yapmadan önce düşünecekti"
Müdür: "sen de haklısın. o zaman biraz düşüneyim bu konuyu"
T1000: "o adamı işten atmayacaksın."
Müdür: "sebep?"
T1000: "algoritmaları kaliteli"
Müdür: "ne yapmalıyım o zaman?"
T1000: "T850'yi yolla. Onun algoritması eski. Hem terminatör vergisinden de kurtulmuş olursun."
Müdür: "sen de terminatör değil misin? seni de yollayayım?"
T1000: "ben pırlantadan yapıldım"

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 10 ay en beğenilen
endüstri 4.0 geliyordu ama ondan önce kölelik 4.0 gelecek.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay İskoçya'daki pompaj depolamalı hidroelektrik santral 400 bin konuta enerji sağlayacak 10 ay Xiaomi Mi Max 3, 19 Temmuz'da tanıtılacak 10 ay Twitter'ın yeni politikası ile takipçi sayılarınız düşecek 10 ay Honor 10 Türkiye fiyatı açıklandı 10 ay Huawei Nova 3 resmi lansman öncesinde görselleri ve tüm özellikleriyle açığa çıktı 10 ay Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu 10 ay Android P'nin tam adının Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı 10 ay Cooler Master performans odaklı CM310 oyuncu faresini duyurdu 10 ay Samsung 96 katmanlı 3D V-NAND yongalarının üretimine başladı 10 ay Tek hamlede 2400MHz'den 3200MHz'e O.C! "ADATA XPG Spectrix D40 incelemesi" 10 ay Clash Royale toplamda 2 milyar gelir barajını aştı 10 ay Huawei Talkband B5 duyuruldu 10 ay Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı 10 ay WhatsApp sahte haberler için gazete ilanı yayınladı 10 ay Galaxy Tab S4 en net görselleriyle karşınızda 10 ay Düşük ışıkta çekilen fotoğrafları kaliteli hale dönüştüren yapay zeka: Noise2Noise 10 ay Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı 10 ay WhatsApp’ta yönlendirilmiş mesajlara "İletildi" uyarısı geldi 10 ay Sony Xperia XA2 Plus resmi olarak duyuruldu: 6 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci 10 ay ABD donanmasına ait belgeleri Dropbox hesabında tutan mühendis yakalandı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek Sonraki Facebook, alışveriş modelini değiştirecek artırılmış gerçeklik reklamlarını test ediyor 10 ay Assan Hanil, "Teknoloji Günleri" etkinliğinde Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini sergiledi 10 ay Tayland'da yaşanan mağaradan kurtarma operasyonu Hollywood filmi oluyor 10 ay HTC'nin Exodus adlı blockchain telefonu sonbaharda çıkacak 10 ay Nike, yeni modeli Zoom Pegasus Turbo'yu duyurdu 10 ay Taylandlı kurtarma ekibi, Elon Musk'ın denizaltı tasarımını "kullanışsız" buldu 10 ay Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda 10 ay Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı 10 ay Apple, Google'ın eski yapay zeka uzmanını işe aldı 10 ay Rusya, 3 ton kargoyu uzaya taşıdı: Yeni bir rekora imza attı 10 ay Android 8 tabanlı EMUI 8 güncellemesi alacak yeni Huawei cihazları duyuruldu 10 ay Samsung bu yılki Geliştirici Konferansı'nın tarihini açıkladı 10 ay Japonya'da Apple'a haksız rekabet incelemesi başlatıldı 10 ay Xiaomi, Türkiye'deki ilk resmi mağazasını İstanbul'da açıyor 10 ay Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü eCitaro'yu duyurdu 10 ay Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi 10 ay Sidney Havalimanı'nda pasaport yerine yüz tanıma sistemi kullanılacak 10 ay Lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olma yolunda 10 ay Çentikli tasarıma sahip Nokia 5.1 Plus'ın görselleri sızdı 10 ay Apple kurumsal olarak 1Password kullanmaya başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim