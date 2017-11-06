Call Of Duty: WWII satışları Infinite Warfare'ı solladı

Geçen yıl Activision tarafından çıkarılan Call of Duty: Infinite Warfare, uzak gelecekte geçtiği için birçok oyuncuyu sevindirmemişti. Oyunun fragmanı YouTube'da 3 milyon beğenmeme (dislike) alarak en sevilmeyen videolardan biri haline gelmiş durumda. Ancak şirket WWII ile kendisini kurtarmayı başarmış görünüyor.

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Call of Duty: WWII bu yılın başlarında duyurulmuştu ve bu kez yayınlanan fragman önceki oyuna göre daha fazla beğeni kazanmakla kalmadı aynı zamanda Infinite Warfare'ı -en azından İngiltere'de- satış olarak da geçmeyi başardı. Paylaşılan rakamlar Activision'ın çok fütüristik olmaya çalışmak yerine klasik tarza yönelmesi gerektiğini de ortaya koymuş durumda. Zira gelen bilgilere göre WWII, geçen yıla göre Infinite Warfare'den %57 daha fazla kopya satmayı başardı.

WWII incelemeleri de şu ana kadar oldukça olumlu. Dolayısıyla Activision'ın elinden bir başka hit oyun daha çıkmış gibi görünüyor. Aslına bakılırsa Call of Duty oyunları çoğunlukla hep iyi satış rakamlarına ulaşmıştır. Infinite Warfare'ın duyurulması pek hoş karşılanmasa da 2016 süresince konsolda en fazla hasılat yapan oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Bu da aslında ilk beğenmeme tepkilerinin önemli olmadığı konusunda Activision'ın haklı olduğunu gösteriyor.

http://www.eurogamer.net/articles/2017-11-06-call-of-duty-ww2-launch-sales-up-by-half-on-infinite-warfare