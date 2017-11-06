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Call Of Duty: WWII satışları Infinite Warfare'ı solladı

Büyük heyecanla beklenen Call Of Duty: WWII sonunda piyasaya çıktı. Son paylaşılan rakamlara göre oyun geçen yılki Infinite Warfare'dan %57 daha fazla satıyor...
1 yıl
3,5b
2
7
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen yıl Activision tarafından çıkarılan Call of Duty: Infinite Warfare, uzak gelecekte geçtiği için birçok oyuncuyu sevindirmemişti. Oyunun fragmanı YouTube'da 3 milyon beğenmeme (dislike) alarak en sevilmeyen videolardan biri haline gelmiş durumda. Ancak şirket WWII ile kendisini kurtarmayı başarmış görünüyor.
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Call of Duty: WWII bu yılın başlarında duyurulmuştu ve bu kez yayınlanan fragman önceki oyuna göre daha fazla beğeni kazanmakla kalmadı aynı zamanda Infinite Warfare'ı -en azından İngiltere'de- satış olarak da geçmeyi başardı. Paylaşılan rakamlar Activision'ın çok fütüristik olmaya çalışmak yerine klasik tarza yönelmesi gerektiğini de ortaya koymuş durumda. Zira gelen bilgilere göre WWII, geçen yıla göre Infinite Warfare'den %57 daha fazla kopya satmayı başardı.
WWII incelemeleri de şu ana kadar oldukça olumlu. Dolayısıyla Activision'ın elinden bir başka hit oyun daha çıkmış gibi görünüyor. Aslına bakılırsa Call of Duty oyunları çoğunlukla hep iyi satış rakamlarına ulaşmıştır. Infinite Warfare'ın duyurulması pek hoş karşılanmasa da 2016 süresince konsolda en fazla hasılat yapan oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Bu da aslında ilk beğenmeme tepkilerinin önemli olmadığı konusunda Activision'ın haklı olduğunu gösteriyor.

http://www.eurogamer.net/articles/2017-11-06-call-of-duty-ww2-launch-sales-up-by-half-on-infinite-warfare Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl
BF1 varken.. oynayan var mı acaba?
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javaprof 1 yıl
steamde battlegrounds u geçemedi koca şirket çok komik geliyor bana.
1 Yanıt Yanıtla
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TearsForFears 1 yıl javaprof
Orijinalden alıntı: javaprof
steamde battlegrounds u geçemedi koca şirket çok komik geliyor bana.

Pubg yi dünyadaki hiçbir oyun oyuncu sayısı olarak geçemez. Steamde 1. sırada bugün 2.4 milyon oyuncuyu görmüş. Dota 750k, cs go 500k oyuncu görmüş ikisini toplasan pubg nin yarısı yapıyor.
Satış olarak 15 milyondan fazla satan bir oyun pubg. Tüm konsollara henüz çıkmaması ve erken erişim yüzünden bu rakamda kaldı. Gta 5 bildiğim kadarıyla satış olarak zirvede 85 milyon falandı en son.
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KiriN 1 yıl
bu sefer güzel olmuş...
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WarSaw 1 yıl
ModernWarfare Cod4 'e ek haritalar yapsınlar birde cs gibi al sat yapsınlar piyasayı siler süpürür bunun ötesinde fps oyunu yok gerisi traş
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ufo 1 yıl
malum yerlere düşmüş genşler
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