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Microsoft, 31 Aralık'ta ücretsiz Windows 10 yükseltme teklifini sonlandıracak

Microsoft, yardımcı teknolojileri kullanan müşterilerin ücretsiz olarak Windows 10'a geçiş yapmasına izin veriyordu. Doğrulama olmadığı için aslında herkesin yararlanabildiği bu olanak sona eriyor.
1 yıl
9,9b
1
10
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, yardımcı teknolojileri kullanan müşterilerin işletim sistemlerini Windows 10'a hiçbir ücret ödemeden yükseltmesine izin veriyor. Bu olanak Fall Creators Update güncellemesi yayınlandıktan sonra da devam ediyordu. Ancak yazılım devi kullanıcıların Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltme yapabilmesini sağlayan bu teklifi sonlandıracak.
Ayrıca Bkz. "YouTube uygulamasındaki HDR videolar artık maksimum 1080p'de oynatılabiliyor"
Microsoft, Temmuz 2015'te Windows 10'u çıkararak ilk 12 ayda yükseltme yapıldığı sürece yeni işletim sistemini Windows 7 veya Windows 8 kullanan herkese ücretsiz olarak sundu. Bir yıl sonra ise ücretsiz yükseltme seçeneğini sonlandırdı ancak erişilebilirlik özelliklerini kullanan kullanıcıların ücretsiz olarak Windows 10'a geçiş yapmasına izin vermeye devam etti.

Ücretsiz yükseltme 31 Aralık'ta sona eriyor

İlk bakışta ücretsiz yükseltme seçeneği sadece yardımcı teknolojileri kullananlara sunulan bir olanak gibi görünse de hiçbir doğrulama gerektirmediği için pek çok Windows 7 ve 8.1 kullanıcısı bu yolla işletim sitemini sessizce Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltebiliyordu.
Bir başka deyişle, işletim sisteminde çalışan erişebilirlik özellikleri üzerinde herhangi bir kontrol söz konusu olmadığı için Windows 10'a yükseltme hala tamamen ücretsiz olarak yapılabiliyor. Ancak Microsoft bu açığı kapatmaya karar vermiş durumda ve şu an yükseltme sayfasında erişilebilirlik yükseltme teklifi süresinin 31 Aralık 2017'de sona ereceği yazıyor.
Yani 1 Ocak 2018 itibariyle artık hiç kimse ücretsiz Windows 10 yükseltme olanağından faydalanamayacak. Bu nedenle, yardımcı teknolojileri kullananların (veya herkesin) Windows 10'a ücretsiz geçiş için önlerinde sadece 2 aylık bir süre var. Windows 10'a hala yükseltmediğiniz bir bilgisayarınız varsa elinizi çabuk tutmanız gerek.

https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/windows10upgrade?ranMID=24542&ranEAID=TnL5HPStwNw&ranSiteID=TnL5HPStwNw-JycMqXz4gwlTLVk6Iq314Q&tduid=(1c85cde08b6d537737bdeeb6b1812dee)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-JycMqXz4gwlTLVk6Iq314Q)() Yorum Yaz
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macromedia21 1 yıl en beğenilen hanımneder
microsoft.com/...
bu sayfadaki hemen yükseltin butonuna tıklayarak başlayabilirsiniz.
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DH Misafiri 1 yıl
ben kaçırdım bu süreyi artık yükseltemez miyim? hiçbir yolu yok mu
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agah07 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben kaçırdım bu süreyi artık yükseltemez miyim? hiçbir yolu yok mu

yükseltmek için bir yazılım var bir dene süre bittiğinde de yükseltmek mümkün oluyordu
gezginler.net/...
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Paroksetin 1 yıl
MS'nin bu ücretsiz yükseltme olayını yapması çok güzel oldu.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Yardımcı teknoloji nedir?
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StarSOzi 1 yıl
Ben Window7 key ile windows 10 yüklemesi yapıyorum format sonrası bu şekilde kullanıyorum. Acaba bir sıkıntı yaşarmıyım 31 Aralık sonrası Bilgisi olan yardımcı olabilirmi.
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asig 1 yıl
keşke kırılmayan Windows yapsalardı
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DoubleDragon 1 yıl asig
asig
keşke kırılmayan Windows yapsalardı

Böyle bir şeyi hiç bir zaman "yapmazlar". Dikkat edin yapamazlar demiyorum "yapmazlar" diyorum.
Yardımcı teknoloji nedir?

Yardımcı teknoloji ile engelli kişilerin bilgisayar kullanmasına imkan veren her şey kastediliyor.
Örneğin görmeyen veya görmesi kısıtlı kişiler için; ekran büyüteci, ekran okuyucu, sesli geri bildirim...
İşitme engelliler için; görsel ve fiziksel alarm sistemleri...
Hareket engelliler için; klavye ve mouse alternatifi girdi cihazları... falan fistan...
Lafı daha fazla uzatmadan örnek vereyim daha çabuk anlarsın. Mesela Stephen Hawking, ALS hastası ama bilgisayar kullanıyor. Bilgisayarı, yardımcı teknolojilerle kullanıyor.
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hanımneder 1 yıl
Nasıl yükseltiliyor? Yazar mısınız editör bey?
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macromedia21 1 yıl hanımneder
microsoft.com/...
bu sayfadaki hemen yükseltin butonuna tıklayarak başlayabilirsiniz.
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Yazılım, windows 10 ve
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