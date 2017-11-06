Microsoft, 31 Aralık'ta ücretsiz Windows 10 yükseltme teklifini sonlandıracak

Microsoft, yardımcı teknolojileri kullanan müşterilerin işletim sistemlerini Windows 10'a hiçbir ücret ödemeden yükseltmesine izin veriyor. Bu olanak Fall Creators Update güncellemesi yayınlandıktan sonra da devam ediyordu. Ancak yazılım devi kullanıcıların Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltme yapabilmesini sağlayan bu teklifi sonlandıracak.

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Microsoft, Temmuz 2015'te Windows 10'u çıkararak ilk 12 ayda yükseltme yapıldığı sürece yeni işletim sistemini Windows 7 veya Windows 8 kullanan herkese ücretsiz olarak sundu. Bir yıl sonra ise ücretsiz yükseltme seçeneğini sonlandırdı ancak erişilebilirlik özelliklerini kullanan kullanıcıların ücretsiz olarak Windows 10'a geçiş yapmasına izin vermeye devam etti.

Ücretsiz yükseltme 31 Aralık'ta sona eriyor

İlk bakışta ücretsiz yükseltme seçeneği sadece yardımcı teknolojileri kullananlara sunulan bir olanak gibi görünse de hiçbir doğrulama gerektirmediği için pek çok Windows 7 ve 8.1 kullanıcısı bu yolla işletim sitemini sessizce Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltebiliyordu.

Bir başka deyişle, işletim sisteminde çalışan erişebilirlik özellikleri üzerinde herhangi bir kontrol söz konusu olmadığı için Windows 10'a yükseltme hala tamamen ücretsiz olarak yapılabiliyor. Ancak Microsoft bu açığı kapatmaya karar vermiş durumda ve şu an yükseltme sayfasında erişilebilirlik yükseltme teklifi süresinin 31 Aralık 2017'de sona ereceği yazıyor.

Yani 1 Ocak 2018 itibariyle artık hiç kimse ücretsiz Windows 10 yükseltme olanağından faydalanamayacak. Bu nedenle, yardımcı teknolojileri kullananların (veya herkesin) Windows 10'a ücretsiz geçiş için önlerinde sadece 2 aylık bir süre var. Windows 10'a hala yükseltmediğiniz bir bilgisayarınız varsa elinizi çabuk tutmanız gerek.

https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/windows10upgrade?ranMID=24542&ranEAID=TnL5HPStwNw&ranSiteID=TnL5HPStwNw-JycMqXz4gwlTLVk6Iq314Q&tduid=(1c85cde08b6d537737bdeeb6b1812dee)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-JycMqXz4gwlTLVk6Iq314Q)()