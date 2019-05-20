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Call of Duty: Black Ops 5 bir sene erken gelecek söylentisi

Activison, yeni Call of Duty oyunu için stüdyo değişikliğine gitti. Treyarach'ın devraldığı ifade edilen yapım süreci neticesinde yeni oyunun Call of Duty:Black Ops 5 olacağı iddia ediliyor.
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Kotaku’da yayınlanan bir rapora göre Activison, 2020 yılında çıkması beklenen yeni Call of Duty oyununu geliştirime işini Treyarch’a verdi. Aslında Sledgehammer Games ve Raven stüdyolarının geliştirmeye başladığı oyun, söylenene göre iki stüdyo arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı Treyarch’a devredilmiş. Stüdyo çalışanları arasında yaşanan uzun süreli gerginlikler neticesinde Activision’ın duruma el koyduğu söyleniyor.

Activision’ın izlediği üç stüdyolu rotasyon politikasının da böylece bozulduğu ve normalde üç yılda bir çıkan Black Ops serisine ait oyunun, planlanan tarihten bir yıl önce piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.

Sledgehammer Games ve Raven stüdyolarının geliştirmeye başladığı ve 2020 yılında çıkması beklenen yeni Call of Duty oyununun Soğuk Savaş dönemini baz aldığı, yapım sürecini devralan Treyarch’ın da aynı dönemde geçen ancak Black Ops serisine ait bir oyun yaptığı belirtilmiş.

Adının Call of Duty: Black Ops 5 olacağı tahmin edilen oyunda, bir önceki Black Ops’un aksine tek oyunculu bir hikâye modu olacağı da söyleniyor. Sledgehammer Games ve Raven ise Treyarch’a bu süreçte destek vermekle yetinecek.

Treyarch'tan eleştiri sesleri yükseliyor

Activision’ın aldığı bu karar sonrasında Treyarch stüdyosunda da farklı seslerin yükseldiği ve çalışanların; normalde üç sene olan oyun geliştirme süresinin, iki seneye indirilmiş olmasından duydukları sıkıntıyı dile getirdiği belirtiliyor.

Oyunun çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda, günümüz nesil konsollarının yanında yeni nesil konsollar içinde piyasaya sürüleceğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.


https://www.ign.com/articles/2019/05/18/2020-call-of-duty-will-reportedly-now-be-black-ops-5-due-to-alleged-development-shift Yorum Yaz
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Hikaye yoksa hiç çıkarmasınlar..
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Galatas4ray 2 hf.
Yeni nesil konsollarla çıkarmak için 1 yıl geriye aldılar öyle tahmin ediyorum.Zaten bir halta yaramaz oyun yapıyorlar.
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ozakin70 2 hf.
Gelmesin
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Orange dragon 2 hf.
Allahım treyarchın gazabından koru
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