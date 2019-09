Call of Duty: Mobile, battle royale moduyla 1 Ekim'de geliyor

Mobil oyuncuların büyük bir merakla beklediğiiçin artık geri sayım resmen başladı. Bugün resmi bir açıklama yapan, Call of Duty: Mobile'ıntüm dünyada yayınlanacağını duyurdu.vemodlarıyla dikkat çeken Call of Duty: Mobile, PUBG gibi oyunlara önemli bir rakip olacak.Call of Duty: Mobile geçtiğimiz yaz aylarında Avustralya ve Kanada gibi bazı ülkelerde erkenden yayınlanmıştı. Test sürecine katılan oyuncuların genel anlamıyla oldukça olumlu yorumlar yaptığını gördük. Call of Duty: Mobile, Modern Warfare ve Black Ops 4 gibi oyunların bazı parçalarını birleştirerek Call of Duty deneyimini avuçlarınızın içine getirecek.Call of Duty: Mobile'ın battle royale modunda 100 oyuncuya kadar destek veriliyor. Solo, duo veya squad şeklinde oynayabileceksiniz. Dev haritada ATV, helikopter gibi araçlar da yer alacak. Ayrıca birinci şahıs veya üçüncü şahış şeklinde oyun modları da seçilebiliyor.Call of Duty: Mobile,olacak.