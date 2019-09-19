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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Mobile, battle royale moduyla 1 Ekim'de geliyor

    Battle royale moduyla dikkat çeken Call of Duty: Mobile, 1 Ekim'de tüm dünyada yayınlanacak.
    2 sa.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Mobil oyuncuların büyük bir merakla beklediği Call of Duty: Mobile için artık geri sayım resmen başladı. Bugün resmi bir açıklama yapan Activision, Call of Duty: Mobile'ın 1 Ekim'de tüm dünyada yayınlanacağını duyurdu. Battle Royale ve Team Deathmatch modlarıyla dikkat çeken Call of Duty: Mobile, PUBG gibi oyunlara önemli bir rakip olacak.


    Call of Duty: Mobile geçtiğimiz yaz aylarında Avustralya ve Kanada gibi bazı ülkelerde erkenden yayınlanmıştı. Test sürecine katılan oyuncuların genel anlamıyla oldukça olumlu yorumlar yaptığını gördük. Call of Duty: Mobile, Modern Warfare ve Black Ops 4 gibi oyunların bazı parçalarını birleştirerek Call of Duty deneyimini avuçlarınızın içine getirecek.

    Call of Duty: Mobile'ın battle royale modunda 100 oyuncuya kadar destek veriliyor. Solo, duo veya squad şeklinde oynayabileceksiniz. Dev haritada ATV, helikopter gibi araçlar da yer alacak. Ayrıca birinci şahıs veya üçüncü şahış şeklinde oyun modları da seçilebiliyor.

    Call of Duty: Mobile, oynaması ücretsiz olacak. 


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    BilalN 1 sa.
    Zamanında ön kayıt falan yapmıştık o ne işe yarayacak oynaması ücretsiz ise ?
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