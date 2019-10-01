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    Call of Duty: Mobile indirmeye sunuldu

    Battle royale oyunlarına rakip olarak geliştirilen Call of Duty: Mobile nihayet indirmeye sunuldu. Aynı haritada 100 kişiye kadar birbirinizle mücadele edebiliyorsunuz.
    1 hf.
    6,9b
    1
    60
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PC ve konsol platformlarının efsane serilerinden birisi haline gelen Call of Duty, uzun bir deneme sürecinden sonra Android ve iOS platformları için indirmeye sunuldu.

    Call of Duty: Mobile neler sunuyor?

    Call of Duty: Mobile oyunu son dönemin popüler battle royale türüne bir adım olarak geliştirildi. Bununla birlikte oyunda ilk etapta çok oyunculu oyun modlarını öğrenmeniz gerekiyor. Battle royale modu hemen açılmıyor.

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    Oyun 100 kişinin aynı haritada birbirine karşı mücadele etmesini konu ediniyor. Oyuncuların temel dinamikleri öğrenmesi adına eğitim moduna mutlaka dahil olması isteniyor. Geliştiriciler konsol kalitesinde grafikler ve ses-metin tabanlı sohbet vadediyor. 30 dakika çok oyunculu modları oynadıktan sonra battle royale erişimi geliyor.

    Çok oyunculu modlar toplam 4 tane. Bunlar takım halinde hat koruma, ölüm mücadelesi, ara ve yok et ile silah oyunu şeklinde sıralanıyor. Oyuncular maçlardan önce farklı karakterleri, görünümleri ve silahları hazır edebiliyor. GameLoop gibi emülatörlerle PC üzerinde de oyunu oynamak mümkün.

    Call of Duty: Mobile - Google Play II App Store 

     


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    1 Avatar
    Gorkem.IX 4 gün
    Pubg gibi silah kamuflajı nasıl açıyoruz acaba hiç sevmiyorum siyah silahla oynamayı
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    declan43 5 gün
    pc den de oynanabiliyor mu bu oyun
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    The Red Devil 4 gün declan43
    Gameloop ile oynanabiliyor.
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    WE neED 6 gün
    Mobilde bu kadar zevkli oyun oynamadım daha önce çok güzel oyun yapmışlar indirme rekorları kırması normal
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    Adventure. 6 gün
    Oyun gayet keyifli ama haritalar yetersiz.
    Yeni haritalar gelecek mi ?
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    JustHuman101 1 hf.
    Oyun sorunluymuş diyor insanlar. Açılmıyor muymuş neymiş
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    Sarah Kerrigan 1 hf. JustHuman101
    Okulda boş zamanlarımda iphone 8+ ile oynuyorum bi’ sıkıntı yaşamadım. Sadece şu var okulun eduroam a bağlıyken oyun sunucuları vs engelli olduğu için (steam vs de girmiyor) wifi ile açamıyorum sürüm kontrolü falan yapamıyor. Mobil veriye geçince sıkıntısız oynuyorum şimdilik.
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    AirSupport 1 hf.
    Battle Royal modu tamamen ÇÖP.
    Normal Cod modları daha akıcı ve güzel. Oyun umarım P2W değildir.
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    Sirrüs 1 hf.
    Pek sevemedim. PUBG’ye devam. Umarım PUBG veletleri buna sarar
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    Sarah Kerrigan 1 hf.
    iPhone 8+ ile oyunu oynadım şimdi 2 el. Çok iyi. Fakat Xbox kolunu bluetooth ile bağladım, telefon da gördü ama oyunu kontrol edemedim. Ayarı falan mı var yoksa desteği yok mu? Okulda falan oynamak için güzel oyun. Normalde mobil oyun oynamam ama bunu beğendim.
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    Yaxis 1 hf. Sarah Kerrigan
    Betasinda destek vardı ama global tam sürüm çıkınca desteği kestiler. Activision support twitter sayfasında açıklama mevcut.
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    EnSaRD 1 hf.
    Battle Royal modu sahte oyuncu yani botlardan mi oluşuyor? Her seferinde birinci oluyorum. Eyilmedennkimse fiske bile vuramiyor. Açıkçası iskillendim
    Yanıtla +1
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    XanthiN 1 hf.
    Oyun zevkli olmuş. Dün epey oynamıştım. iPhone 7’de full ayarlar yüksek FPS’de oldukça akıcı çalışıyor. Şarjı da su gibi içiyor tabii, ben şarja bağlı oynadım ciddi bir ısınmaya rastlamadım.
    Yanıtla +2
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