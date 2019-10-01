Call of Duty: Mobile indirmeye sunuldu

PC ve konsol platformlarının efsane serilerinden birisi haline gelen Call of Duty, uzun bir deneme sürecinden sonra Android ve iOS platformları için indirmeye sunuldu.

Call of Duty: Mobile neler sunuyor?

Call of Duty: Mobile oyunu son dönemin popüler battle royale türüne bir adım olarak geliştirildi. Bununla birlikte oyunda ilk etapta çok oyunculu oyun modlarını öğrenmeniz gerekiyor. Battle royale modu hemen açılmıyor.

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Oyun 100 kişinin aynı haritada birbirine karşı mücadele etmesini konu ediniyor. Oyuncuların temel dinamikleri öğrenmesi adına eğitim moduna mutlaka dahil olması isteniyor. Geliştiriciler konsol kalitesinde grafikler ve ses-metin tabanlı sohbet vadediyor. 30 dakika çok oyunculu modları oynadıktan sonra battle royale erişimi geliyor.

Çok oyunculu modlar toplam 4 tane. Bunlar takım halinde hat koruma, ölüm mücadelesi, ara ve yok et ile silah oyunu şeklinde sıralanıyor. Oyuncular maçlardan önce farklı karakterleri, görünümleri ve silahları hazır edebiliyor. GameLoop gibi emülatörlerle PC üzerinde de oyunu oynamak mümkün.