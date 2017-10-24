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Call of Duty: WW2'nin PS4 versiyonu Xbox One'dan iki kat fazla alan kaplayacak

3 Kasım'da dünya genelinde satışa sunulacak olan Call of Duty: WW2'nin PS4'e kurulabilmesi için gerekli disk alanı belli oldu. Oyun PS4'te Xbox One'dan iki kat fazla alan kaplayacak.
1 yıl
3,2b
1
9
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Call of Duty WW2'nin çıkmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Uzun bir aradan sonra 2. Dünya Savaşı'nı geri getirecek oyunun PS4'e kurulabilmesi için minimum 80 GB'lık bir sabit disk alanının gerektiği ortaya çıktı. Yani oyunu Xbox One'a kurmak için gereken 45 GB'lık disk alanından iki kat fazla. PS4'ünüze Call of Duty: WW2'yi indirmek istiyorsanız şimdiden sabit disk alanından tasarruf etmeye başlamanız gerek.
Ayrıca Bkz. "Kalite kontrol aşamasını geçemeyen Pixel 2'ler satışa mı sunuldu?"
80GB'lık disk alanı şu andaki standartların oldukça üzerinde. Ayrıca hem PS4 hem de Xbox One'ın şu an piyasadaki en yeni nesil oyun konsolları olması nedeniyle, gerekli depolama alanı konusunda bu kadar büyük bir fark olmaması gerekir.
Boyutlardaki bu uçurumun ana nedeni PS4 Pro'nun yüksek çözünürlüklü dokuları olabilir. Zira cihaz 4K grafiği destekliyor. Rakip platform Xbox One X ise kısa süre önce piyasaya çıktı. Bu nedenle oyunun piyasaya sürülmesinden sonra yüksek çözünürlüklü doku paketini içeren bir güncelleme alma olasılığı var.

PC sürümü için ne kadar alan gerekli?

PC sürümü için sistem gereksinimleri konusunda henüz detay verilmemiş olması nedeniyle oyunun bilgisayarda ne kadar sabit disk alanına ihtiyaç duyacağını bilemiyoruz. Ancak PC'lerin yüksek çözünürlüklü dokuları desteklediğini düşünürsek PS4'ün gereksinimine çok yakın olacağını söyleyebiliriz.
Call of Duty: WW2, Call of Duty: World at War'dan sonra 2. Dünya Savaşı temalı ilk COD oyunu olma özelliği taşıyor.  Xbox One, PS4 ve PC platformlarında çıkacak oyun 3 Kasım'da dünya genelinde satışa sunulacak.

https://www.reddit.com/r/WWII/comments/784n3c/ps4_requires_80gb_minimum/ Yorum Yaz
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mobylette 1 yıl en beğenilen
ww2 yi ısıt ısıt koy fırına. dön dolaş gene ikinci dünya savaşı. bizim daum ile luce hesabı. piyasa epey soğudu mu? çak bi tiger ver ordan bi jagdpanther saldır ju 87 yat yere japon askeri..piyuuufff
ww2 yi ısıt ısıt koy fırına. dön dolaş gene ikinci dünya savaşı. bizim daum ile luce hesabı. piyasa epey soğudu mu? çak bi tiger ver ordan bi jagdpanther saldır...
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ignatius 1 yıl
80 gb normal. One icin Halo 5 Geow 4 bundle aldim indir dedugimde 218gb alana ihtiyac var dedi. Allahtan harici diskten oyun oynatabiliyor xbox.
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St Batuhan 1 yıl
İyi güzel de betasında grafik açısından hiçbir ilerleme olmayan bir oyun gördüm ben :/ Yanlış mı gördüm. Dokular açısından da gelişen bir durum yok yani :/ Acaba ara sahnelerin boyutları mı şişti diye düşünüyorum. Neyse alınası bir ürün değil zaten oyun modlarını hatırladıkça. Yenilikçi gördüğüm War modu vardı sanırım, ilerlemeli idi ve hoşuma gitti haliyle ama kısacık bir haritası vardı.
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1982-utkan 1 yıl
Gel artık gel 😶😶
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hector_1990 1 yıl
ea access ile batllefield 1 ücretsiz oynanabilirken call of duty çok alınası gelmiyor tabi serinin takipçileri için diyecek bir şey yok
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Guest-F8946C419 1 yıl
Battlefield varken ;)))
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BekirTemel 1 yıl
ps a özel çok sevdiğim oyunlar olmasa düşünmeden xbox alırım, tv niyetini pc niyetine de kullanırım.
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iskender86 1 yıl
kesin 60gb ı müziktir.
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KiriN 1 yıl
80 gb çok çok...
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mobylette 1 yıl en beğenilen
ww2 yi ısıt ısıt koy fırına. dön dolaş gene ikinci dünya savaşı. bizim daum ile luce hesabı. piyasa epey soğudu mu? çak bi tiger ver ordan bi jagdpanther saldır ju 87 yat yere japon askeri..piyuuufff
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