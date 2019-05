Call of Duty: WW2'nin PS4 versiyonu Xbox One'dan iki kat fazla alan kaplayacak

Call of Duty WW2'nin çıkmasına iki haftadan az bir süre kaldı. Uzun bir aradan sonra 2. Dünya Savaşı'nı geri getirecek oyunun PS4'e kurulabilmesi için minimum 80 GB'lık bir sabit disk alanının gerektiği ortaya çıktı. Yani oyunu Xbox One'a kurmak için gereken 45 GB'lık disk alanından iki kat fazla. PS4'ünüze Call of Duty: WW2'yi indirmek istiyorsanız şimdiden sabit disk alanından tasarruf etmeye başlamanız gerek.

80GB'lık disk alanı şu andaki standartların oldukça üzerinde. Ayrıca hem PS4 hem de Xbox One'ın şu an piyasadaki en yeni nesil oyun konsolları olması nedeniyle, gerekli depolama alanı konusunda bu kadar büyük bir fark olmaması gerekir.

Boyutlardaki bu uçurumun ana nedeni PS4 Pro'nun yüksek çözünürlüklü dokuları olabilir. Zira cihaz 4K grafiği destekliyor. Rakip platform Xbox One X ise kısa süre önce piyasaya çıktı. Bu nedenle oyunun piyasaya sürülmesinden sonra yüksek çözünürlüklü doku paketini içeren bir güncelleme alma olasılığı var.

PC sürümü için ne kadar alan gerekli?

PC sürümü için sistem gereksinimleri konusunda henüz detay verilmemiş olması nedeniyle oyunun bilgisayarda ne kadar sabit disk alanına ihtiyaç duyacağını bilemiyoruz. Ancak PC'lerin yüksek çözünürlüklü dokuları desteklediğini düşünürsek PS4'ün gereksinimine çok yakın olacağını söyleyebiliriz.

Call of Duty: WW2, Call of Duty: World at War'dan sonra 2. Dünya Savaşı temalı ilk COD oyunu olma özelliği taşıyor. Xbox One, PS4 ve PC platformlarında çıkacak oyun 3 Kasım'da dünya genelinde satışa sunulacak.

