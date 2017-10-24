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Kalite kontrol aşamasını geçemeyen Pixel 2'ler satışa mı sunuldu?

Google Pixel 2 marka akıllı telefon alan bir tüketici, cihazın kutusunu açtığında ürünün üzerinde kalite kontrol testinden geçemediğini gösteren bir kağıt yer aldığını gördü. Detaylar haberimizde...
1 yıl
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Reddit platformuna kayıtlı bir kullanıcı tarafından satın alınan yeni Pixel 2 marka akıllı telefonun üzerinde kalite kontrol testinden geçemediğini gösteren "kozmetik hasar" yazılı bir kağıt çıktı. Bu tuhaf olayla birlikte Google, son zamanlarda sorunlu oldukları hakkında birçok rapor gelen yeni akıllı telefonlarıyla ilgili iyice zan altında kalacak gibi görünüyor.
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Cihazı satın alan kullanıcı kutuyu açıp delil olarak fotoğraf çekmekten başka başka bir şeye dokunmaya cesaret edememiş. Olay, şüphesiz ki Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in genel kalitesiyle ilgili soruları da gündeme getiriyor. Akıllı telefonların kalite kontrol aşamasını geçip geçmediği konusunda kullanıcıların aklında soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilecek -özellikle ekran yanmasıyla ilgili- bazı sorunlar var.

Pixel 2'yi HTC, Pixel 2 XL'i ise LG üretiyor

Bu olayla gündeme gelen ikinci soru ise kalite kontrol sürecinden kimlerin sorumlu olduğu. Pixel 2 ve Pixel 2 XL sırasıyla HTC ve LG olmak üzere iki farklı şirket tarafından üretiliyor. Dolayısıyla kalite kontrolle ilgili sorunların bir numaralı muhatabı bu iki şirket. Ancak tüketicilerin büyük çoğunluğu bu telefonların Google tarafından üretildiğini düşünüyor, zira telefonların üzerinde "Phone by Google" ibaresi var.
Sonuç olarak kalite kontrol süreciyle ilgili olsun veya olmasın bu telefonları Google markası adı altında sunan şirketin tüm bu sıkıntılarla ilgili hesap verme mecburiyeti var. Pixel 2 ve 2 XL hakkında oldukça fazla sorun bildirilmesi nedeniyle ne yazık ki arama devinin ismi her geçen gün zedelenmeye devam ediyor.

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/77m8uv/pixel_2_display_megathread_poll/donkcbx/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
İki haftalık telefonların neden burn-in yediği şimdi anlaşıldı :/
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Vay be, Microsoft ilk amiral gemisi olan Lumia 950'leri çıkardığında hatalar 1 haftada düzeltilmesine ve donanımsal olarak herhangi bir sorun olmamasına rağmen nasıl da taşa tutulmuştu. Şimdi Google 2. amiral gemisini hem donanımsal hem de yazılımsal sorunlu sürüyor piyasaya. Bakalım Google hakkında yorumlar ne olacak.
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FRAPS_TR 1 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Vay be, Microsoft ilk amiral gemisi olan Lumia 950'leri çıkardığında hatalar 1 haftada düzeltilmesine ve donanımsal olarak herhangi bir sorun olmamasına rağmen nasıl da taşa tutulmuştu. Şimdi Google 2. amiral gemisini hem donanımsal hem de yazılımsal sorunlu sürüyor piyasaya. Bakalım Google hakkında yorumlar ne olacak.

Helal olsun kardeşim seni takdir ediyorum , hala mikisoftu savunabiliyorsun :)
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Şaban Oğlu Şaban 1 yıl
Pixel 2'lerde ciddi anlamda kalite sorunu var. JerryRigEverything'in yaptığı sağlamlık testinde telefonun ekranında yanık oluştu, kasası bıçakla elma kabuğu soyar gibi soyuldu ve bükülme testinde çatladı (evet alüminyum telefon çatladı). Umarım sorunu erkenden çözüp satılan cihazları değiştirirler yoksa Google'ın imajı bu cihazlar yüzünden uzun vadede zarar görür.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl Şaban Oğlu Şaban
Şaban Oğlu Şaban

Pixel 2'lerde ciddi anlamda kalite sorunu var. JerryRigEverything'in yaptığı sağlamlık testinde telefonun ekranında yanık oluştu, kasası bıçakla elma kabuğu soyar gibi soyuldu ve bükülme testinde çatladı (evet alüminyum telefon çatladı). Umarım sorunu erkenden çözüp satılan cihazları değiştirirler yoksa Google'ın imajı bu cihazlar yüzünden uzun vadede zarar görür.

Cihazı savunmak için değil ancak Google, alüminyum cihazı bir madde ile kapladı ki anten çizgileri diğer cihazlarda olduğu gibi belli olmasın diye. O videoda cihazın çatladığı nokta anten bölümü, tabii anteni neden tuş altına hemen koymuşlar tartışılır. Dökülen kısımlar da anten çizgilerini gizlemek için yapılan kaplama, altından alüminyum çıkıyor. Tabii görünüş için, uzun ömürlü cihazdan vazgeçmişler ancak hitap ettiği pazar uzun ömür değil, yeni cihaz arıyor...
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waltran 1 yıl
Google kendi telefonlarında hep aynı şeyi yapıyor. 2 sene önce gofret gibi kırılan huaweiler geldi aklıma
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genpoker 1 yıl
Lg nin oled panellerinde sorun var v30 ve pixel2 xl modelinin ekranlari sorunlu. Yabanci forumlarda tartisiliyor bu durum. Google bile bile lades demis koskoca firma nasil boyle hatalar yapiyor akil sir ermiyor tabi. Saf androidle calisan bir cihazimiz olsun dedik adamlar cihaz yapmayi beceremiyor.
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Xloud 1 yıl
Pixel 2 XL baya rahatsız etti birilerini ABD'de belli :)
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
İki haftalık telefonların neden burn-in yediği şimdi anlaşıldı :/
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