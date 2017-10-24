Kalite kontrol aşamasını geçemeyen Pixel 2'ler satışa mı sunuldu?

Reddit platformuna kayıtlı bir kullanıcı tarafından satın alınan yeni Pixel 2 marka akıllı telefonun üzerinde kalite kontrol testinden geçemediğini gösteren "kozmetik hasar" yazılı bir kağıt çıktı. Bu tuhaf olayla birlikte Google, son zamanlarda sorunlu oldukları hakkında birçok rapor gelen yeni akıllı telefonlarıyla ilgili iyice zan altında kalacak gibi görünüyor.

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Cihazı satın alan kullanıcı kutuyu açıp delil olarak fotoğraf çekmekten başka başka bir şeye dokunmaya cesaret edememiş. Olay, şüphesiz ki Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in genel kalitesiyle ilgili soruları da gündeme getiriyor. Akıllı telefonların kalite kontrol aşamasını geçip geçmediği konusunda kullanıcıların aklında soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilecek -özellikle ekran yanmasıyla ilgili- bazı sorunlar var.

Pixel 2'yi HTC, Pixel 2 XL'i ise LG üretiyor

Bu olayla gündeme gelen ikinci soru ise kalite kontrol sürecinden kimlerin sorumlu olduğu. Pixel 2 ve Pixel 2 XL sırasıyla HTC ve LG olmak üzere iki farklı şirket tarafından üretiliyor. Dolayısıyla kalite kontrolle ilgili sorunların bir numaralı muhatabı bu iki şirket. Ancak tüketicilerin büyük çoğunluğu bu telefonların Google tarafından üretildiğini düşünüyor, zira telefonların üzerinde "Phone by Google" ibaresi var.

Sonuç olarak kalite kontrol süreciyle ilgili olsun veya olmasın bu telefonları Google markası adı altında sunan şirketin tüm bu sıkıntılarla ilgili hesap verme mecburiyeti var. Pixel 2 ve 2 XL hakkında oldukça fazla sorun bildirilmesi nedeniyle ne yazık ki arama devinin ismi her geçen gün zedelenmeye devam ediyor.

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/77m8uv/pixel_2_display_megathread_poll/donkcbx/