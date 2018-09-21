Calvin Ayre, Bitmain için iflas senaryosu öngördü

Bitcoin Cash topluluğu içerisinde “Bitmain’i destekleyenler ve diğerleri” tarzı bir ayrışmanın olduğu söyleniyor. Bu tartışmanın içerisine “Bitcoin Cash bir şirketten daha fazlasıdır.” diyen Calvin Ayre de katıldı.

Kripto para piyasasının önde gelen destekçilerinden Calvin Ayre, Twitter’da bir gönderi yayınladı ve bu gönderide Bitmain’in yakında iflas edebileceğini ifade etti. Ayre “Bitmain, halka arzı ortadan kaldırıp yeniden düzenleme yapmaya çalışacak. Problem şu ki; teknolojileri artık çalışmıyor ve umursanmamış, test edilmemiş projeleri de başarısız oluyor.”dedi.

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Aslında, Bitmain ve BitcoinCash'in tarihi birbirine bağlı. Bitmain’in kurucusu JihanWu, BitcoinCash ekosisteminde önemli bir figür. Aslında,vetarihi birbirine bağlı.kurucusu JihanWu,ekosisteminde önemli bir figür.

Yapılan bir araştırmaya göre Bitmain, 2018’in ilk çeyreğinde oldukça iyi bir finansal noktada. Bitmain, içinde bulunduğumuz ilk çeyreğinde, neredeyse Nvidia kadar kar etmiş durumda.

Bitmain aynı zamanda Silikon Vadisi’nde yeni bir ofis açmayı ve Teksas’da yeni bir veri merkezi kurmayı planlıyor.

Bitmain genişleme planları yapıyor fakat Bitmain'in finansal durumu üzerine yapılan araştırmalar söz konusu şirketin“her şeyden sonra zarar edeceği ve sona geleceği” sonucuna varmışlardır.

Bitmain’in yakın zamandaki planları içerisinde “halka arz” da vardı fakat Ayre, şirketin halka arz edilmeden önce kötü bir imaj çizdiğini belirterek Bitmain’in iflasa gideceğini öngördü.

https://ambcrypto.com/bitcoin-cash-bchs-calvin-ayre-takes-another-dig-at-bitmains-financial-losses/