Türkiye'den bu yıl rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırım

"Projeler vatandaşın cebine ucuz elektrik olarak yansıyacak"

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"Yatırımlar iyi ama daha iyisini de yapabiliriz"

Yenilenebilir enerji atılımlarını hız kesmeden devam ettiren Türkiye, sadece 2017 yılı içerisinde tam 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) başkanı Mustafa Serdar Ataseven, önümüzdekibu yıl 5 milyar dolarlık yatırım seviyesine ulaşacaklarını ifade etti.Sadece bu yıl içerisinde sonuçlanan ihalelerle birlikte 4000 MW kapasiteli yeni rüzgar santrallerinin kurulacağını ifade eden Ataseven, bu projeler sayesinde elektrik fiyatlarının da düşeceğini belirtiyor. YEHA ihalesi ve diğer lisans tahsis yarışmaları hakkında konuşan TÜREB başkanı,"Haziran ayında yapılan 710 megavatlık kapasite yarışmaları, YEKA ihalesi ve gelecek ay yapılacak 2 bin 130 megavatlık yarışmayla birlikte, kapasite tahsis edilen projelerin toplamı yaklaşık 4 bin megavatı bulacak. Mevcut yarışma ve ihale sonuçları değerlendirildiğinde, gelecek ayki 2 bin 130 megavatlık yarışma için yatırım bedelinin 2,5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Gerçekleşmelere bakıldığında, sadece bu yıl içindeki tüm yarışma ve YEKA projeleri ile 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basılıyor.." sözlerini kullanıyor.Mustafa Serdar Ataseven ayrıca yapılan yatırımların tam olarak hayata geçebilmesi için lisanslaması, izni, kurulumu gibi süreçlerle beraber 3-4 yıllık bir zamana ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. Ataseven, bu sürecin ardından tüketicilerin de artık yatırımların meyvelerini almaya başlayacağını söylüyor.Rüzgar enerjisininvebir kaynak olduğunu belirten TÜREB başkanı Ataseven, her ne kadar yapılan yatırımların çok önemli olduğunu düşünse de Türkiye'nin bundan çok daha fazlasını da yapabileceğini söylüyor.Yıl sonuna kadar 7 GW seviyesine ulaşacaklarını ifade eden Ataseven,yakalamanın şu aşamada pek mümkün görünmediğinden bahsederken bu projeler sayesinde hedefe yaklaşacaklarını ancak yine de istenilen düzeye ulaşamayacaklarını söylüyor.