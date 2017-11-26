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Türkiye'den bu yıl rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yatırım

TÜREB başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'nin sadece 2017 yılı içerisinde rüzgar enerjisine tam 5 milyar dolarlık yeni yatırım için düğmeye bastığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yenilenebilir enerji atılımlarını hız kesmeden devam ettiren Türkiye, sadece 2017 yılı içerisinde tam 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) başkanı Mustafa Serdar Ataseven, önümüzdeki Aralık ayında sonlanacak olan lisans tahsis yarışmalarıyla beraber bu yıl 5 milyar dolarlık yatırım seviyesine ulaşacaklarını ifade etti.

"Projeler vatandaşın cebine ucuz elektrik olarak yansıyacak"


Sadece bu yıl içerisinde sonuçlanan ihalelerle birlikte 4000 MW kapasiteli yeni rüzgar santrallerinin kurulacağını ifade eden Ataseven, bu projeler sayesinde elektrik fiyatlarının da düşeceğini belirtiyor. YEHA ihalesi ve diğer lisans tahsis yarışmaları hakkında konuşan TÜREB başkanı,"Haziran ayında yapılan 710 megavatlık kapasite yarışmaları, YEKA ihalesi ve gelecek ay yapılacak 2 bin 130 megavatlık yarışmayla birlikte, kapasite tahsis edilen projelerin toplamı yaklaşık 4 bin megavatı bulacak. Mevcut yarışma ve ihale sonuçları değerlendirildiğinde, gelecek ayki 2 bin 130 megavatlık yarışma için yatırım bedelinin 2,5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Gerçekleşmelere bakıldığında, sadece bu yıl içindeki tüm yarışma ve YEKA projeleri ile 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basılıyor. Söz konusu rüzgar yatırımları vatandaşın cebine de ucuz elektrik olarak yansıyacaktır." sözlerini kullanıyor.

Mustafa Serdar Ataseven ayrıca yapılan yatırımların tam olarak hayata geçebilmesi için lisanslaması, izni, kurulumu gibi süreçlerle beraber 3-4 yıllık bir zamana ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. Ataseven, bu sürecin ardından tüketicilerin de artık yatırımların meyvelerini almaya başlayacağını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Kosta Rika, 2017'de tam 300 gün hiç fosil yakıt kullanmadı"

"Yatırımlar iyi ama daha iyisini de yapabiliriz"


Rüzgar enerjisinin çevre dostu, tükenmeyen ve her geçen gün ucuzlayan bir kaynak olduğunu belirten TÜREB başkanı Ataseven, her ne kadar yapılan yatırımların çok önemli olduğunu düşünse de Türkiye'nin bundan çok daha fazlasını da yapabileceğini söylüyor.

Yıl sonuna kadar 7 GW seviyesine ulaşacaklarını ifade eden Ataseven, 20 GW'lık 2023 hedefini yakalamanın şu aşamada pek mümkün görünmediğinden bahsederken bu projeler sayesinde hedefe yaklaşacaklarını ancak yine de istenilen düzeye ulaşamayacaklarını söylüyor.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgarda-5-milyar-dolarlik-yatirim-yolda/977302 Yorum Yaz
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javaprof 2 yıl en beğenilen
o paraya bir sürü heykel yapılırdı.
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clb12 2 yıl javaprof
javaprof
o paraya bir sürü heykel yapılırdı.

Bos konusma.
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Tensi 2 yıl javaprof
javaprof


muroooo19

javaprof


Tensi

javaprof

o paraya bir sürü heykel yapılırdı.

Sen nasil Java ogrenebildin? Hayret!

genel kültür kitapları okuyordum nietzsche marks falan en son plütonun devletini açtım okudum bi de ne göreyim spring framework öğrenmişim hibernate ile veri çekiyorum databaseden.

boşboğazlık ettin ağzının payını verdi millet bari kapa çeneni de uzamasın saçmalıkların.

ağzımın payı mı bana katılan 10 kişi var biz yüzde 50 yiz koç.niye susayım az olanlar sussun.

Biz %50'yiz ve coguz, kalan %50 az diyorsun. Hay sana program yazdiranin.

javaprofmuroooo19javaprofTensi...
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sniper23 1 yıl
"Yenilenebilir enerji atılımlarını hız kesmeden devam ettiren Türkiye, sadece 2017 yılı içerisinde tam 5 milyar dolarlık rüzgar yatırımı için düğmeye basmaya hazırlanıyor."
Burada bir yanlışlık mı var yoksa bizimle malum şeyi mi geçiyorsunuz? Bitmek üzere olan bir yıl içerisinde nasıl yatırım oluyor?
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel haberler ama elektrik fiyatları düşmez fazlasını devlet alır cebine atar
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Denorath 2 yıl
Harika, umarım devamı da gelir.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel rakam,güzel gelişme.
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MMistanbul 2 yıl
Ahmet diye geldim ama başkası açmış konuyu. Gerçekse güzel haber fakat vatandaşın ucuz elektirik alacak olması inandırıcı değil.
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Dürüstİnsan 2 yıl
Elektrik ucuzlasa iyi ama vergisini arttırırlar aradaki fark kapanır. Gerçi şuan bile zaten her türlü vergi alınıyor.
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pCkOpAtuS 2 yıl
Çok iyi rakam.umarım rakamlar daha da artar.
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obsesoz 2 yıl
Ne güzel püfür püfür hem de enerji. Sınırsız enerji bu geleceğin yatırımı demek.
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BekirTemel 2 yıl
umarım vatandaşa ucuz elektrik olarak yansır
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muroooo19 2 yıl
her ülkede kurucu lider büst ve heykeleri vardır. Ayrıca Her ülkede devlet dairelerinde kurucu lider resimleri bulunur.
gine'den tut fransa'ya Fransa'dan tut Çin'e Çinden tut Endonezya'ya kadar ülke kurucu liderleri saygı görürler ve anılıp hatırlanırlar. Ama senin gibi nankörler(javabilmemne) gelirler internet artistiği yaparlar buralarda. Sevmiyorsun senin için yaptıklarına saygı duy bari. Senin gibiler akreptir. iyilikbilmez akrep seni.
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