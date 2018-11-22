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Cam silen Drone’lar geliyor

Yüzlerce camı olan binaların temizliği 20 kat daha hızlı çalışan Drone modelleri tarafından yapılabilecek. Letonyalı Aerones dev Drone modeli ile camları silebiliyor.
6 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayatın her alanına adım atan ve pek çok kolaylık sunan Drone trendi şimdi de cam silme konusunda yardımcı olacak. Evlerden otellere, binalara ve gökdelenlere kadar çok zahmetli bir iş olan cam silme görevi artık Drone modellerinin.

Yeni trend

Letonya kaynaklı Aerones girişimi geliştirdiği dev Drone ile cam silme sektörüne yeni bir bakış açısı getirecek. Cam silen robotlar daha çok asansör kurarak silinen büyük gökdelenlere veya işletmelere hitap ediyor.

Aerones geçen yıl da kurtarma operasyonlarında kullanılabilen büyük Drone modelleri ile dikkat çekmişti. Girişimin uzmanlığı daha çok büyük Drone modellerini bu tarz görevlere hazırlama konusunda.

Ayrıca Bkz. "Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor"

Cam silen Drone modeli boyut ve çalışma prensibi nedeniyle tamamen kablosuz bir yapıda değil. 3 metre genişliğinde olan ve 12 pervane barındıran Drone modeli yerdeki sabit bataryaya kablo ile bağlanıyor. Ayrıca su püskürtme için de yine yerdeki bir depoya hortum ile bağlantı kuruyor. Aracın yerden yaklaşık 350 metreye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Kontrol merkezinde bulunan bir görevli kameralar ile aracı yönlendiriyor ve temizleme sürecini takip ediyor. Ön kısımda bulunan sünger ve hortum ucu ile araç temizleme işini yerine getiriyor. Ayrıca bir dengeleme sistemi olan araç sıkıntılı bir hava ortamı oluştuğunda yükselerek bundan kurtulabiliyor.

Girişim Drone modelinin insanlardan 20 kat daha hızlı temizlik yaptığını ifade ederken bu sayede maliyetlerin düştüğünü ve insan hayatının da riske edilmediğini vurguluyor. Yine güvenlik açısından aracın binanın en üst kısmından sarkıtılan bir kabloya bağlı olduğu da dile getiriliyor.

Elbette bazı soru işaretleri de yok değil. Örneği kuş pisliği gibi zor lekeler veya çıkartmalar, yazılamalar gibi bilek gücü gerektiren durumlarda araç biraz çaresiz kalabilir zira genel anlamda püskürtme ve silme hareketlerine uygun.

Diğer taraftan girişim farklı sektörlerde de Drone konseptini kullanmayı planlıyor. Yangın söndürme için farklı bir Drone versiyonu geliştirme aşamasında. Yine rüzgâr türbinlerini temizlemek için de farklı bir versiyon üzerinde çalışılıyor.

 

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/window-washing-drone-for-skyscrapers-could-replace-human-cleaners Yorum Yaz
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rickygulgul 3 ay
BS kokusu alıyorum. Uçağın düşmesine neden olacak kadar ağır olduğunu sanmıyorum. Terminal hızında bile, bunu yapabileceğinden şüpheliyim. Daha büyük olasılıkla birinin kırık bir ön camı ve bir insansız hava aracı vardı ve bir resim yaptı. Drone ayrıca tamamen hasarsız görünüyor. Aynı zamanda hemen sıçradı. Bu resme inanmakta pek çok sorun var. https://appsync.biz/scrabble-word-finder/ https://www.applock.ooo/ https://www.7zip.vip/
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rickygulgul 3 ay
Bence bu saçmalık olur. Sezonun ilk ayağında 3 pist yerine, bir plaka yarışına ve eski yüzey 1.5'e, bir yol rotasına, kısa bir piste ve daha sonra auto Club'a sahip olurduk. Yılın başında her yarış benzersiz olurdu https://appsync.biz/solitaire/ Mobdro AnyDesk
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ALPARS 4 ay
Yangın söndürmede başarılı olur ama cam silmede leke çıkarma ve kurulama gibi eksik yanları var.
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Guest-907EA767C 5 ay
fırça + silecek gerekiyor
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muhsin kamer 5 ay
Teknoloji budur. İnsana hizmet budur.
Eksiklikler zamanla giderilir. Drone 'da bugün leke temizleyici sıvı kullanılır. İleri de fırçalama/kurulama özelliği de yapılır.
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muhayyel genç 5 ay
Artık cam temizleyenlere de ihtiyaç kalmayacak, meslekler yavaş yavaş ölüyor.
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betulsarardi 4 ay muhayyel genç
Katılıyorum. Zenginin daha zengin fakirin daha da fakir olacağı günler yakın.
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ssbrutality 6 ay
Eeee sadece su fışkırttı, Nasıl Lekesiz Kusursuz silecek ?
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