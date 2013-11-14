Camera360 uygulaması, Sony'nin lens kamera modellerine destek vermeye başladı

iOS, Android ve Windows Phone 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen popüler fotoğraf uygulaması Camera360, iOS ve Android platformlarında Sony'nin lens kamera modellerine özel olarak güncellendi.





Yayınlanan 4.8 ve 4.7.8 sürümleriyle Sony'nin QX100 ve QX10 isimli lens kamera modellerine destek vermeye başlayan Camera360, ayrıca çekilen ortama uygun otomatik ayarlar ile üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor ve genel olarak yapılan geliştirmelerle eskiye oranla çok daha iyi bir deneyim sunabiliyor.





Ücretsiz olarak elde edilebilen Camera360 uygulamasına iOS için buradan Android içinse buradan ulaşabilirsiniz.