Çanakkale haritaları içeren Battlefield 1 "Turning Tides" DLC’si yayınlandı

Turning Tides isimli DLC ile Seddülbahir ve Alçıtepe haritaları oyuna eklendi. Ocak ayından itibaren de Heligoland Körfezi ve Zeebrugge haritaları eklenecek.
Seddülbahir haritasında Gelibolu’nun sahil kesiminde kara, hava ve deniz mücadelesi veriyoruz. Bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu, diğer tarafta İtilaf devletleri yer alıyor.
Alçıtepe haritasında da hızlı ve piyade odaklı bir mücadelede yer alıyoruz. Bu harita hızlı ve aksiyonu bol bir harita olarak dikkat çekiyor.
Turning Tides DLC'si ile Neler Yeni?
Battlefield 1 Premium Pass sahipleri oyunun üçüncü genişleme paketi olan Turning Tides DLC’sine şuandan itibaren ücretsiz olarak ulaşabilir. Oyunu standart sürümünü satın alanlar ise Ocak 2018’de DLC’nin eksik parçalarının tamamlanmasının ardından belirli bir ücret karşılığı satın alabilirler.
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Haritaların sonradan yayınlanması bence de saçma bf4 fiyaskosundan sonra bence bf3 oynanışına en yakın oyun bu 400 saat mp oynamışım normalde bu kadar oynamam hiçbir oyunu