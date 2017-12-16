Çanakkale haritaları içeren Battlefield 1 "Turning Tides" DLC’si yayınlandı

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Birinci dünya savaşını ele alan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu Battlefield 1 oyununun ana senaryosunda Çanakkale cephesini görmüştük. Şimdiyse multiplayer moduna iki yeni Çanakkale haritası ekleniyor.

Turning Tides isimli DLC ile Seddülbahir ve Alçıtepe haritaları oyuna eklendi. Ocak ayından itibaren de Heligoland Körfezi ve Zeebrugge haritaları eklenecek.

Seddülbahir haritasında Gelibolu’nun sahil kesiminde kara, hava ve deniz mücadelesi veriyoruz. Bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu, diğer tarafta İtilaf devletleri yer alıyor.

Alçıtepe haritasında da hızlı ve piyade odaklı bir mücadelede yer alıyoruz. Bu harita hızlı ve aksiyonu bol bir harita olarak dikkat çekiyor.

Turning Tides DLC'si ile Neler Yeni?

Turning Tides DLC’si ile birlikte yeni haritalara ek olarak İngiliz İmparatorluğu Kraliyet Deniz Piyadeleri, 6 adet silah ve casus elit isminde yeni bir sınıf ekleniyor.

Battlefield 1 Premium Pass sahipleri oyunun üçüncü genişleme paketi olan Turning Tides DLC’sine şuandan itibaren ücretsiz olarak ulaşabilir. Oyunu standart sürümünü satın alanlar ise Ocak 2018’de DLC’nin eksik parçalarının tamamlanmasının ardından belirli bir ücret karşılığı satın alabilirler.