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Çanakkale haritaları içeren Battlefield 1 "Turning Tides" DLC’si yayınlandı

Birinci Dünya Savaşı'nı ele alan Battlefield 1'e Turning Tides isimli DLC geldi. Turning Tides DLC'si ile oyuna multiplayer modda oynanabilir iki adet Çanakkale haritası ekleniyor.
1 yıl
7,5b
1
13
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çanakkale haritaları içeren Battlefield 1
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Birinci dünya savaşını ele alan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu Battlefield 1 oyununun ana senaryosunda Çanakkale cephesini görmüştük. Şimdiyse multiplayer moduna iki yeni Çanakkale haritası ekleniyor.

Turning Tides isimli DLC ile Seddülbahir ve Alçıtepe haritaları oyuna eklendi. Ocak ayından itibaren de Heligoland Körfezi ve Zeebrugge haritaları eklenecek.

Seddülbahir haritasında Gelibolu’nun sahil kesiminde kara, hava ve deniz mücadelesi veriyoruz. Bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu, diğer tarafta İtilaf devletleri yer alıyor.

Alçıtepe haritasında da hızlı ve piyade odaklı bir mücadelede yer alıyoruz. Bu harita hızlı ve aksiyonu bol bir harita olarak dikkat çekiyor.

Turning Tides DLC'si ile Neler Yeni?

Turning Tides DLC’si ile birlikte yeni haritalara ek olarak İngiliz İmparatorluğu Kraliyet Deniz Piyadeleri, 6 adet silah ve casus elit isminde yeni bir sınıf ekleniyor.

Battlefield 1 Premium Pass sahipleri oyunun üçüncü genişleme paketi olan Turning Tides DLC’sine şuandan itibaren ücretsiz olarak ulaşabilir. Oyunu standart sürümünü satın alanlar ise Ocak 2018’de DLC’nin eksik parçalarının tamamlanmasının ardından belirli bir ücret karşılığı satın alabilirler.


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Discount Specialist 1 yıl en beğenilen
Ben zamanında gezmeye gitmiştim toprağın rengi aynı çanakkale toprağı ağaçlar bitki örtüsü falan aynısı iyi iş becermişler bence
Haritaların sonradan yayınlanması bence de saçma bf4 fiyaskosundan sonra bence bf3 oynanışına en yakın oyun bu 400 saat mp oynamışım normalde bu kadar oynamam hiçbir oyunu
Ben zamanında gezmeye gitmiştim toprağın rengi aynı çanakkale toprağı ağaçlar bitki örtüsü falan aynısı iyi iş becermişler benceHaritaların sonradan yayın...
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Quard 1 yıl
Yanarım yanarım şu oyunu oynayamadığıma yanarım
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Discount Specialist 1 yıl en beğenilen
Ben zamanında gezmeye gitmiştim toprağın rengi aynı çanakkale toprağı ağaçlar bitki örtüsü falan aynısı iyi iş becermişler bence
Haritaların sonradan yayınlanması bence de saçma bf4 fiyaskosundan sonra bence bf3 oynanışına en yakın oyun bu 400 saat mp oynamışım normalde bu kadar oynamam hiçbir oyunu
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Erwin-Rommel 1 yıl
Alçıtepe haritasının grafikleri göze çok hoş geliyor.
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hector_1990 1 yıl
adamlar dlc diye 2 map yapıp satıyor sonra millet küfür ediyor
ea ne diyeyim ea access ile gerçi oynuyorum
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LKLC 1 yıl
Başlarda güzeldi de aylardır oyunu açasım bile gelmiyor. DLC haritaları da genelde çok kötü. BF1 genel anlamda hayal kırıklığı oldu benim için. Battlefield 2018'in BF3 ve BF4'e benzemesi lazım.
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Yx 1 yıl
Haritalar başarılı
İmza
www.radyolar.cf
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furandor 1 yıl
Dlc yi bile 2 ye böldüler ne denir ki .
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iade 1 yıl furandor
furandor

Dlc yi bile 2 ye böldüler ne denir ki .

DLC'leri ana oyudnan ayrı olarak isterseniz Premium Pass alarak isterseniz ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz. 2'ye bölünme gibi bir olay yok. Battlefield 1 için Premium Pass sahipleri DLC'ye şuanki haliyle (bir nevi erken erişim) ulaşabiliyorlar. Fakat DLC'nin tamamlanmasına daha var. DLC tamamen çıktığında diğerlerinden ayrı olarak da alınabilir olacak yani. Şuan sadece "In the Name of the Tsar" ve "They Shall Not Pass" DLC'lerini ayrı olarak alabiliyorsunuz. Çanakkale'nin de bulunduğu "Turning Tides'a" şuan sadece Premium Pass aracılığı ile ulaşabiliyorsunuz.
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