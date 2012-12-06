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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canalys : iOS ve Android uygulama mağazalarında Kasım ayındaki gelirin yüzde 50'si 25 geliştiriciye ait

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Her geçen gün akıllı telefon kullanımının giderek artması, uygulama kullanımında da önemli bir artışa neden oluyor. Milyon sınırını geçen uygulama mağazalarının toplam uygulama sayıları, elde edilen gelirlerde de başrolü oynuyor. Bağımsız geliştiricilerin yapımları bir yana, büyük firmaların çok sayıdaki yapımları gelirlerin büyük kısmını elinde tutmaya başladı.

Canalys tarafından yapılan bir araştırma, App Store ve Play Store satışlarında, gelirin yüzde 50'inin 25 büyük geliştirici tarafından paylaşıldığını ortaya koydu.

Kasım ayının ilk 20 gününde ABD sınırları içerisinde yapılan araştırmaya göre, uygulama satışları veya uygulama içi satışlardan elde edilen gelir tahmini olarak 120 milyon dolar olurken, bunun 60 milyon doları 25 firma arasında paylaşıldı. 

Bu firmalar arasında Zynga, Electronic Arts, Gameloft, Disney, Rovio, Kabam, Glu ve Team Lava gibi tanıdık isimler de bulunuyor. Örneğin Zynga, en çok indirilen günlük 300 iPhone uygulaması içerisinde 15 yapıma sahip. Play Store'da ise benzer bir listede 9 uygulaması bulunuyor. Rovio, Angry Birds serisi ile listede yer alan diğer bir firma. Araştırmada dikkat çeken ise 25 firmadan 24'ünün oyun geliştiricisi olması. Kalan firma ise Pandora adlı çevrimiçi müzik uygulamasının sahibi.

Ayrıca App Store'da en çok indirilen 300 ücretli uygulamanın 145'i oyunlardan oluşuyor. Play Store'da ise en çok indirilen 300 ücretli uygulamanın 116'sı oyunlardan oluşmakta.

Ücretsiz uygulamalara baktığımızda ise en çok indirilen 300 uygulamanın App Store'da 94'ü oyun iken, Play Store'da 110'u oyun. Araştırma, mobil cihaz kullanıcılarının giderek büyüyen ekranlarında oyun oynamaya daha fazla önem verdiklerini ortaya koyuyor.

Araştırmada dikkate sunulan diğer bir konu ise uygulama mağazalarındaki bulunabilirlik sorunu. Kullanıcılar mağaza içerisinde arama yaptıklarında genelde büyük geliştiricilerin yapımları üst sıralarda yer alıyor. Bu nedenle mağazaya yeni katılan uygulamaların müşteri ilgisini çekmesi zorlaşıyor.

Noel tatilinin yaklaşmasıyla birlikte uygulama mağazalarında büyük indirimler beklenirken, büyük oyun stüdyolarının gelirlerini katlayacağı tahmin ediliyor. 

http://www.canalys.com/newsroom/top-25-us-developers-account-half-app-revenue Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoMMaNDeRCX 6 yıl
Arkadas bu ülkede bir şey üretmek yerine hep ayrimlara gidiyoruz. Turk-kurt, alevi-sünni, fb -galatasaray vs. İspanyol sitelere bakıyorum orda bile real madrid barça taraftarı bizim kadar bu takımlar için hararetli tartışma yapmıyorlar. Apple samsung olayindada ayrı vakayiz. Abd kendi markası apple i elbette destekleyecek keza da korede samsung u biz ise kend i markamiz olmadığından bolca laf yapmaktan icata zaman ayiramadagimizdan hangisini begenirsek onu alırız. Kendi beğendiğimizi başkasına diretmenin anlamı yok. Teknoloji platformu dh de bile yapılan yorumların çoğu boş ve aynı. Adam belliki eleştirdiği cihazi hic almamış ama almış gibi ya işte ben bu cihazi aldım kasa kalitesini begenmedim bir haftada sattım diyor. Alırken kasa kalitesi belli değilmi hic incelemi yormusun aldığın mali teshirde vs. Yorumların yüzde doksanı yalan ve yaniltici yazık diyorum hani ceplerine para girse bu yorumlar için amenna ama oda yok. Peki bukadar zaman ayırıp yorum yapmdaki amaç ne. Neyi ispatlamaya calıyorsunuz. Bir fazla apple ürünü yada samsung ürününun satılmasının size katkısı ne! Gidin aldiginiz ürünü güzelce kullanın burda benim babam seni n babanı döver safsatasina girmeyin
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Arkadas bu ülkede bir şey üretmek yerine hep ayrimlara gidiyoruz. Turk-kurt, alevi-sünni, fb -galatasaray vs. İspanyol sitelere bakıyorum orda bile real madrid barça taraftarı bizim kadar bu takımlar için hararetli tartışma yapmıyorlar. Apple samsung olayindada ayrı vakayiz. Abd kendi markası apple i elbette destekleyecek keza da korede samsung u biz ise kend i markamiz olmadığından bolca laf yapmaktan icata zaman ayiramadagimizdan hangisini begenirsek onu alırız. Kendi beğendiğimizi başkasına diretmenin anlamı yok. Teknoloji platformu dh de bile yapılan yorumların çoğu boş ve aynı. Adam belliki eleştirdiği cihazi hic almamış ama almış gibi ya işte ben bu cihazi aldım kasa kalitesini begenmedim bir haftada sattım diyor. Alırken kasa kalitesi belli değilmi hic incelemi yormusun aldığın mali teshirde vs. Yorumların yüzde doksanı yalan ve yaniltici yazık diyorum hani ceplerine para girse bu yorumlar için amenna ama oda yok. Peki bukadar zaman ayırıp yorum yapmdaki amaç ne. Neyi ispatlamaya calıyorsunuz. Bir fazla apple ürünü yada samsung ürününun satılmasının size katkısı ne! Gidin aldiginiz ürünü güzelce kullanın burda benim babam seni n babanı döver safsatasina girmeyin
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teksalih 6 yıl
kim ne derse desin samsung
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desert_rain 6 yıl
kim ne derse desin desert_rain
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