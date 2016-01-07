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Candy Crush Jelly Saga ile bağımlılığa devam

Sodalı günlerden sonra Candy Crush şimdi de jöleli bir oyun anlayışına bizi davet ediyor. Candy Crush Jelly Saga yine bağımlılık yaratmaya aday bir oyun olmuş.
3 yıl
6,6b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Candy Crush Jelly Saga ile bağımlılığa devam


5.9 milyar dolara Blizzard'a satılan Candy Crush fenomeninin geliştiricisi King, yeni versiyonlarla bağımlılık yaratan oyununu beslemeye devam ediyor. Candy Crush Jelly Saga, bu kez bizi jöle dolu bir dünyaya davet ediyor. 

100'den fazla bölümün olduğu oyunda temel dinamikler yine aynı. Aynı renkteki şekerleri eşleştirerek bölümü tamamlamak esas. Her bölümde belirli bir hamle sayınız var ve jöle çemberini doldurmanız gerekiyor. Zaman zaman donmuş, hapsedilmiş veya zincirlenmiş şekerler karşınıza çıkıyor ve birden fazla hamle istiyor. 

Oyuna girişlerde can düşme konusu olmadığı için uzun süre oynayabiliyorsunuz. Tek başınıza oynadığınız normal bölümlerin yanında bir de yapay zeka bölümleri var. Jelly Queen sık sık sıra tabanlı mücadelelerde karşınıza çıkıyor ve sınırlı hamlelerinizle jöle çemberini doldurmaya çalışıyorsunuz. Kraliçe hamlelerinde tabloyu karıştırıyor ve oyunu zorlaştırıyor. Kraliçeyi genelde tek seferde yenmek biraz zor oluyor. 

Üçten fazla eşleşme yaptığınızda elde ettiğini güçlendirmeler bu oyunda biraz daha artırılmış. Ayrıca şeker tadındaki grafikler oyuncuyu ekran başında tutmaya yetiyor. King, bağımlılık yaratma konusunda kendisini oldukça geliştirdi. Her yeni oyunun konsepti aynı olsa da milyonlarca oyuncu çekmeyi başarıyor. 



 

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