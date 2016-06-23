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Canlı oyun yayınları platformuna Mobcrush da katıldı

Mobilde oynadığınız oyunu kitlelere canlı olarak yayınlamak istiyorsanız, sektöre yeni katılan Mobcrush kullanışlı özellikleri ile ihtiyacınızı karşılayacaktır.
2 yıl
6,6b
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde canlı olarak oyun videoları yayınlamak oldukça popüler ve hem masaüstü hem de mobil tarafta farklı çözümlere rastlıyoruz. Bir süredir deneme sürecinde olan Mobcrush, mobil tarafta en iyilerden biri olma amacında.

Mobil tarafta YouTube Gaming en iyi yayın tecrübesini sunuyor diyebiliriz. Twitch ise Shield cihazları üzerinden yayın yapabiliyor. Bu hafta itibariyle evrensel olarak indirmeye sunulan Mobcrush, bu bakımdan iyi bir avantaj elde ediyor.

Uygulama, hem canlı yayınları izleme hem de canlı yayın yapma imkanı sunuyor. Üye girişi yaptıktan sonra, kısa bir ayar ekranını geçiyor ve ekranınızı doğrudan canlı olarak takipçilerinize yayınlamaya başlıyorsunuz. Uygulamanın ana ekranında o an yapılan canlı yayınlar ve daha önce yapılmış kayıtlı yayınlar liste halinde sunuluyor.

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Harici kamera ve mikrofonun da kullanılabildiği uygulama, şimdiden yüksek izlenme sayılarına ulaşmayı başarmış. Ağırlıklı olarak Vainglory, Minecraft, HearthStone, Lara Croft GO, Modern Combat 5 gibi yapımların canlı olarak yayınlandığı görülüyor.

Mobcrush uygulaması, Android sürümü içerisinden doğrudan başlatılabiliyor. iOS platformunda ise masaüstü tarafındaki yardımcı uygulamayı kurmanız ve telefonunuzu bilgisayara bağlamanız gerekiyor. İki sürüm arasındaki en büyük fark bu olarak dikkat çekiyor.

Uygulama Android 4.1 işletim sistemi ve üzeri için izleme tecrübesi, Android 5.1 ve üzeri için de canlı yayın imkanı sunuyor. En iyi tecrübe ise şimdilik Nexus 5, Nexus 6, Samsung Galaxy S6, S6 Edge ve S6 Edge+ modellerinde yakalanabiliyor.

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Fearless_tr 2 yıl
SONEKTRA
Clansy e ne oldu ki? Güya herkes ona geçecekti kimse bişey demeden herkes terk etti. Bilen varsa söylesin

Clansy, gözü para bürümüs yayincilar yüzünden terk edildi twitchten daha cok kaar ettikleri icin tekrar oraya döndüler :))))
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SONEKTRA 2 yıl
Clansy e ne oldu ki? Güya herkes ona geçecekti kimse bişey demeden herkes terk etti. Bilen varsa söylesin
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