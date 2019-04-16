Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Capcom kendi retro konsolunu duyurdu: Home Arcade

Japon oyun devi Capcom, 'Home Arcade' isimli yeni retro oyun konsolunu duyurdu. Arcade tipi klasik kontrolcüleriyle dikkat çeken konsolun fiyat etiketi tam 230 euro.
1 ay
4b
1
8
Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
90'ların nostaljik atari salonu havasını evinize getirmek isteyen Capcom, bugün ilginç bir konsol duyurusu yaptı. Retro oyun konsolu akımına katılan Japon oyun devi, bir süredir söylentileri dolanan 'Home Arcade' isimli konsolunu resmen tanıttı. Yeni konsol 230 euroluk fiyatıyla dikkat çekiyor.

Home Arcade görünüş itibarıyla piyasadaki diğer retro konsollardan epey farklı. Uzunca bir yapıya sahip olan konsolun ön yüzünde iki adet klasik arcade kontrolcü yer alıyor. Capcom tarafından yapılan açıklamalara göre joystickler ve butonlar bu alanın en ünlü markası olan Sanwa tarafından üretilmiş.

Home Arcade, HDMI kablosuyla TV veya monitörlere bağlanabiliyor. Konsolun ihtiyaç duyduğu güç ise micro-USB kablosuyla sağlanacak. Capcom ayrıca Home Arcade'in diğer retro konsollardan farklı olarak yerleşik bir WiFi birimine sahip olacağını söylüyor. Konsolu bu şekilde internete bağlayabilecek ve oyunlarda elde ettiğiniz rekorları liderlik sıralamalarında karşılaştırabileceksiniz. Yani burada da bir atari salonu havası yakalanmak istenmiş.

Capcom'un 16 klasik oyunuyla piyasaya sürülecek olan Home Arcade'in tam 230 euroluk ilginç bir fiyatı var. Capcom belirlediği bu fiyat nedeniyle şu anda epey tepki alıyor. Home Arcade, Avrupa ve Orta Doğu'da 25 Ekim'de raflardaki yerini alacak.


Home Arcade'in içereceği 16 oyun şu şekilde:



https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/4/16/18410478/capcom-home-arcade-price-release-date-street-fighter-mega-man Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ERIKCI 1 ay en beğenilen

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Hayır yeni bir konsol çıkarılmıyor, zaten var olan ucuz ve basit sistem kullanılarak 2 Dolarlık ürünü 230 Euro`ya kitleme terörü işliyorlar.
Arcade oyunlarına özel ekran kartı ve ses kartı bir sistem üretip kendi özel emülatörünü çıkarmak yerine işin beleşine kaçıp bedava ulaşılabilen şeyi 230 Euro`dan satma uyanıklığındalar.
Emülatörler hâlâ mükemmel olmadığı gibi Mame`ye aktarılmış birçok oyun sorunlu (misal Street Fighter 2).
Ayrıca sistemin Capcom`un efsane ses sistemi "Q Sound" tamamen destekleyen emülatör ve ses kartı desteği de beklerdim.
Hatta CRT arcade mönitör de tasarlatıp ekstra fiyat seçeneğiyle satışa sunsa tadından yenmez olur. Ancak şu anda görünen 2. Playstation Classic fiyaskosu gibi görünüyor.
Hayır yeni bir konsol çıkarılmıyor, zaten var olan ucuz ve basit sistem kullanılarak 2 Dolarlık ürünü 230 Euro`ya kitleme terörü işliyorlar.Arcade oyunlar...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OZGH 1 ay
Retro pornosunda bu ay!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 ay
Oyunlar güzel deeee, fiyat coşkun bir fiyat...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
MAME varken kimler 230 Euro verir ki. Koleksiyonsular belki.
hem 230 hen Euro Hayvan gibi şapıyonuz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Hayır yeni bir konsol çıkarılmıyor, zaten var olan ucuz ve basit sistem kullanılarak 2 Dolarlık ürünü 230 Euro`ya kitleme terörü işliyorlar.
Arcade oyunlarına özel ekran kartı ve ses kartı bir sistem üretip kendi özel emülatörünü çıkarmak yerine işin beleşine kaçıp bedava ulaşılabilen şeyi 230 Euro`dan satma uyanıklığındalar.
Emülatörler hâlâ mükemmel olmadığı gibi Mame`ye aktarılmış birçok oyun sorunlu (misal Street Fighter 2).
Ayrıca sistemin Capcom`un efsane ses sistemi "Q Sound" tamamen destekleyen emülatör ve ses kartı desteği de beklerdim.
Hatta CRT arcade mönitör de tasarlatıp ekstra fiyat seçeneğiyle satışa sunsa tadından yenmez olur. Ancak şu anda görünen 2. Playstation Classic fiyaskosu gibi görünüyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet_clk 1 ay
tüm capcom oyun setini verselerde 150$ bile etmez. zaten sınırlı bir kitlen varken bunu düşünememeleri zamana yenik düşmüş olduklarını gösteriyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 1 ay
Bu kadar zevksizlik olamaz, Capcom logosu şeklinde tasarlamak nedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 1 ay en beğenilen

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 ay
50$ eder fazlası yazık günah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı 1 ay İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek 1 ay Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak 1 ay Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik 1 ay Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü 1 ay MacOS 10.15 güncellemesi, iPad'i harici ekran olarak kullanmaya izin verebilir 1 ay Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor 1 ay Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor! 1 ay Araştırmacılar beyin ve bağırsak kök hücreleri arasında yeni bir bağlantı keşfetti 1 ay İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen 1 ay AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak 1 ay 32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3 için geri sayım başladı 1 ay Tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımı mümkün olabilir 1 ay Westworld’ün yeni sezonunu bekleyenlere kötü haber 1 ay Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor 1 ay Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı 1 ay Hücre moleküllerinin tespitini kolaylaştıran ışıma yöntemi geliştirildi 1 ay Xiaomi, 23 Nisan'da yeni LED TV'lerini tanıtacak 1 ay Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor 1 ay Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Capcom kendi retro konsolunu duyurdu: Home Arcade Sonraki Game of Thrones'un final sezonu izleyici rekorları kırarak başladı 1 ay Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor! 1 ay 2si1 | Fotoğraf çekildi de ne oldu? Kara delik! 1 ay Yeni Razer Core X Chroma, RGB ışıklandırma ve Gigabit Ethernet ile geliyor 1 ay Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak 1 ay Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu 1 ay Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE 1 ay Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti 1 ay Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde 1 ay Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu 1 ay Parrot, katlanabilir drone Anafi’ye termal kamera ekledi 1 ay Samsung 5nm EUV çalışmalarını tamamladı 1 ay Jumbo: Facebook, Twitter ve Google geçmişinizi temizleyebilen uygulama 1 ay 50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor 1 ay PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım 1 ay Eski Volkswagen CEO'su dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatabilir 1 ay Huawei, 5G modem satma konusunu Apple ile konuşmadığını söyledi 1 ay Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı 1 ay VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu 1 ay Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim