Capcom kendi retro konsolunu duyurdu: Home Arcade

Home Arcade'in içereceği 16 oyun şu şekilde:

90'ların nostaljik atari salonu havasını evinize getirmek isteyen Capcom, bugün ilginç bir konsol duyurusu yaptı. Retro oyun konsolu akımına katılan Japon oyun devi, bir süredir söylentileri dolanan 'Home Arcade' isimli konsolunu resmen tanıttı. Yeni konsol 230 euroluk fiyatıyla dikkat çekiyor.Home Arcade görünüş itibarıyla piyasadaki diğer retro konsollardan epey farklı. Uzunca bir yapıya sahip olan konsolun ön yüzünde iki adet klasik arcade kontrolcü yer alıyor. Capcom tarafından yapılan açıklamalara göre joystickler ve butonlar bu alanın en ünlü markası olan Sanwa tarafından üretilmiş.Home Arcade, HDMI kablosuyla TV veya monitörlere bağlanabiliyor. Konsolun ihtiyaç duyduğu güç ise micro-USB kablosuyla sağlanacak. Capcom ayrıca Home Arcade'in diğer retro konsollardan farklı olarak yerleşik bir WiFi birimine sahip olacağını söylüyor. Konsolu bu şekilde internete bağlayabilecek ve oyunlarda elde ettiğiniz rekorları liderlik sıralamalarında karşılaştırabileceksiniz. Yani burada da bir atari salonu havası yakalanmak istenmiş.Capcom'un 16 klasik oyunuyla piyasaya sürülecek olan Home Arcade'in tam 230 euroluk ilginç bir fiyatı var. Capcom belirlediği bu fiyat nedeniyle şu anda epey tepki alıyor. Home Arcade, Avrupa ve Orta Doğu'da 25 Ekim'de raflardaki yerini alacak.