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Captain Marvel filminden ilk fragman yayımlandı

Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel filminden ilk fragman yayımlandı. Captain Marvel, Marvel sinematik evreninde bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk film olacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
3,8b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yıllardır özenle kurduğu sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, kadın bir kahramanın başrolde yer aldığı ilk filmini yayımlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, filmden ilk fragmanı yayımladı.
Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers'ın hikayesini anlatıyor.
Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Carol Danvers'ı canlandırdığı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Half Nelson, Mississippi Grind) üstleniyor.
Captain Marvel filminden ilk fragman yayımlandı
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Başrollerinde Larson'a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in eşlik ettiği Captain Marvel, 8 Mart 2019'da vizyona girecek.

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simbolmina 8 ay en beğenilen
Dizi kalitesinde bir film geliyor gibi.
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dracula502 8 ay
Ön yargılı olmak istemem ama film çöp gibi geldi şimdi den
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Rebellion87 8 ay
Bu tarz saçma sapan hepsi birbirine benzeyen süper kahraman saçmaliklarini izlemiyorum artik.
Çizgiroman dünyasinda ne karakterler var solo filmi çekilesi,kalkıp ezik,içi boş karakterlere film çekiyorlar.
(*)Abi kadın süper kahraman filmi yapalım izleniyor.Ne var elimizde üstad Kaptan Marvel var.Hem en güçlü karakter deriz pozitif ayrımcılık yaparız kadınlar sever hemde erkekler sexi bulur izler...
-Gişede bekledikleri paraları vuramayacaklar görürsünüz.Blackwidow çeksen anlarım,Dc harley quinn çekse izlerimde Kaptan Marvel nedir yahu...
Bu tarz saçma sapan hepsi birbirine benzeyen süper kahraman saçmaliklarini izlemiyorum artik.Çizgiroman dünyasinda ne karakterler var solo filmi çekilesi,ka...
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DinoCrocetti 8 ay
Thanosu indirsin diye godmode açtıracaklar bu çöp karaktere
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aliakrep 8 ay
TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN :
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GunslingeR085 8 ay
Wonder Woman'ın yarısı bile kadar potansiyeli yok bu filmin.
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grafman09 8 ay
Nerdesin Battal Gazi !!! Meydan kaldı bu gavurlara...
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Rebellion87 8 ay grafman09
Battal Gaziyi saçma bulanlar Şahingöz denen ezik saniyede ok atıyor,bir tane adam var parmak şıklatınca dünyanın yarısı yok oluyor yok artık(!)
Battal gazi Türk tarihini anlatan bir film içi dolu film.
Bu süper kahramanlar hep amerikalı dünyaya saldırıyorlar hep bu amerikalılar kurtarıyor tipik amerikan propagandası izliyoruz yıllardır.Dünyada bir tek amerikalılar yaşıyor sanki
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SEO-Uzmanı 8 ay
youtubedeki isa gelecek video klipleri bile daha fazla ilgi çekiyor !

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Portraitclub 8 ay
Bu marvel da ne yapacağını şaşırdı. Sıktı yemin ediyorum captain amerika var zaten buna ne gerek var? Yenilmezler sonsuzluk savaşı da sonu bir tuhaf bitti ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyor bence
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mlhkhy 8 ay
10 yıllık projeyi 2 cümle ile bitirme başarısı da bizde var sanırım. Hele Captain Marvel ile Captain America (Kaptan Amerika)'yı benzetme yapmak tam bu konudan bir haber niteliği taşıyor. Kız kardeşi mi sandın nedir? Mar-vell diye bunun üzerine film olsa hani derim bir nevi haklısın ki zaten bu film içinde o da olacak. Captain Marvel dönüşünü anlatacaktır. Yani sana göre çizgi romanda da benzer bir sürü süper kahraman var kafa karıştırıyor deyip elemek lazım!! Son cümle sıvama durumu adamlar 2 part diye duyurdular tuhaf bitti ne? after credits izlemiyor musun? Yada film ile bilgilere bakmıyor musun? 2.part (Avengers 4) bekle anlarsın.
Birde Captain (İngilizce başlayıp) Amerika (Türkçe devam etmek) o en komiği 😂😂😂
1 Yanıt Yanıtla +2
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Rebellion87 8 ay
Bu tarz saçma sapan hepsi birbirine benzeyen süper kahraman saçmaliklarini izlemiyorum artik.
Çizgiroman dünyasinda ne karakterler var solo filmi çekilesi,kalkıp ezik,içi boş karakterlere film çekiyorlar.
(*)Abi kadın süper kahraman filmi yapalım izleniyor.Ne var elimizde üstad Kaptan Marvel var.Hem en güçlü karakter deriz pozitif ayrımcılık yaparız kadınlar sever hemde erkekler sexi bulur izler...
-Gişede bekledikleri paraları vuramayacaklar görürsünüz.Blackwidow çeksen anlarım,Dc harley quinn çekse izlerimde Kaptan Marvel nedir yahu...
Yanıtla +10
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Resurrectionn 8 ay
Yok arkadaş bu oyuncu olmamış ben de bir türlü yakıştıramadım. İnşallah film de şaşırtır.
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OverClocK1ng 8 ay
En güçlü karakter geliyor sonunda.
İnşallah bunu da Green Lantern gibi rezil etmezler.
O da çok güçlü karakterdi ama filmi sönük kaldı.
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Johan Elmander 8 ay
Captain Marvel nefret ettiğim bir karakter, Brie Larson seçimini de beğenmedim, fragman da çok heyecanlandırmadı ama herkes benim gömebileceğimin katlar fazlasını gömüyor
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