Captain Marvel filminden ilk fragman yayımlandı

Yıllardır özenle kurduğu sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, kadın bir kahramanın başrolde yer aldığı ilk filmini yayımlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, filmden ilk fragmanı yayımladı.

Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers'ın hikayesini anlatıyor.

Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Carol Danvers'ı canlandırdığı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Half Nelson, Mississippi Grind) üstleniyor.

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Başrollerinde Larson'a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in eşlik ettiği Captain Marvel, 8 Mart 2019'da vizyona girecek. Başrollerinde Larson'a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in eşlik ettiği Captain Marvel,