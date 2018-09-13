Henry Cavill, DC filmlerindeki Superman rolüne veda ediyor

Justice League'in gişede yaşadığı büyük hayal kırıklığı sonrası DC filmleri ile ilgili planlarını revize eden Warner Bros, DC sinematik evreninde önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Daha önce DC sinematik evreninin temellerini atan Zack Snyder ile yollarını ayıran stüdyo, şimdi de Superman'e hayat veren Henry Cavill ile yollarını ayırıyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros, bir süre önce gün yüzüne çıkan Supergirl filmini öncelikli projeleri arasına alırken, yeni Superman projelerini rafa kaldırdı. Man of Steel, Batman v Superman ve Justice League'de Superman'i canlandıran Henry Cavill'in de stüdyonun gelecek planları arasında yer almadığı ve ünlü oyuncu ile yolların ayrıldığı söyleniyor.

Henry Cavill'in Superman rolüne veda etmesi, DC sinematik evreni için önemli değişikliklerin yolda olduğunu gösteriyor. Warner Bros'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre DC sinematik evreninin komple sıfırlanması ve yeni bir seriye başlanması da gündemde.

Ancak stüdyonun şimdilik var olan sinematik evreni düzeltmek için hamleler yaptığı ve Henry Cavill ile yolların ayrılmasının da bu çabaların bir parçası olduğu belirtiliyor. Stüdyoya yakın isimler tarafından ortaya atılan bir diğer iddia da, Warner Bros'un ilerleyen dönemde Superman'i canlandırması için genç oyuncu Michael B. Jordan ile ilgilendiği yönünde.

Öte yandan stüdyonun Batman rolü için de yeni bir oyuncu arayışında olduğu biliniyor. Batman v Superman, Suicide Squad ve Justice League'de Batman'i canlandıran Ben Affleck'in de yeni DC filmlerinde yer alması beklenmiyor.

Cavill ise Superman rolüne veda etmiş olsa da çok yakında bir diğer dikkat çekici rol ile ekranlara geri dönecek. Ünlü oyuncu, Netflix'in merakla beklenen The Witcher dizisinde Riviera'lı Geralt'ı canlandıracak.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/henry-cavill-as-superman-warner-bros-dc-universe-shake-up-1142306?utm_source=twitter&utm_source=t.co&utm_medium=referral