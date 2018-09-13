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Henry Cavill, DC filmlerindeki Superman rolüne veda ediyor

DC sinematik evreni ile ilgili planlarını revize etmeye devam eden Warner Bros, Man of Steel'den beri Superman'i canlandıran Henry Cavill ile yollarını ayırıyor.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Justice League'in gişede yaşadığı büyük hayal kırıklığı sonrası DC filmleri ile ilgili planlarını revize eden Warner Bros, DC sinematik evreninde önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor. Daha önce DC sinematik evreninin temellerini atan Zack Snyder ile yollarını ayıran stüdyo, şimdi de Superman'e hayat veren Henry Cavill ile yollarını ayırıyor.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros, bir süre önce gün yüzüne çıkan Supergirl filmini öncelikli projeleri arasına alırken, yeni Superman projelerini rafa kaldırdı. Man of Steel, Batman v Superman ve Justice League'de Superman'i canlandıran Henry Cavill'in de stüdyonun gelecek planları arasında yer almadığı ve ünlü oyuncu ile yolların ayrıldığı söyleniyor.
Henry Cavill'in Superman rolüne veda etmesi, DC sinematik evreni için önemli değişikliklerin yolda olduğunu gösteriyor. Warner Bros'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre DC sinematik evreninin komple sıfırlanması ve yeni bir seriye başlanması da gündemde.
Ancak stüdyonun şimdilik var olan sinematik evreni düzeltmek için hamleler yaptığı ve Henry Cavill ile yolların ayrılmasının da bu çabaların bir parçası olduğu belirtiliyor. Stüdyoya yakın isimler tarafından ortaya atılan bir diğer iddia da, Warner Bros'un ilerleyen dönemde Superman'i canlandırması için genç oyuncu Michael B. Jordan ile ilgilendiği yönünde.
Öte yandan stüdyonun Batman rolü için de yeni bir oyuncu arayışında olduğu biliniyor. Batman v Superman, Suicide Squad ve Justice League'de Batman'i canlandıran Ben Affleck'in de yeni DC filmlerinde yer alması beklenmiyor.
Cavill ise Superman rolüne veda etmiş olsa da çok yakında bir diğer dikkat çekici rol ile ekranlara geri dönecek. Ünlü oyuncu, Netflix'in merakla beklenen The Witcher dizisinde Riviera'lı Geralt'ı canlandıracak.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/henry-cavill-as-superman-warner-bros-dc-universe-shake-up-1142306?utm_source=twitter&utm_source=t.co&utm_medium=referral Yorum Yaz
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cemus 8 ay en beğenilen
Bence yanlış karar bu adam tam Süperman rolü için biçilmiş kaftandı.
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Mr. Jingles 8 ay
Batman'e bile alternatif bulunabiliyor ama bu adam bildiğin Superman. WB her şeyi mahvediyor içine ediyor. Keşke Disney satın alsa DC'yi.
Komple sıfırlasınlar hatta bir daha DC filmi falan çekmesinler çünkü her şeyi batırıyorlar.
Batman'e bile alternatif bulunabiliyor ama bu adam bildiğin Superman. WB her şeyi mahvediyor içine ediyor. Keşke Disney satın alsa DC'yi.Komple sıfırlası...
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Coco.Jambo 8 ay
Şimdiye kadar ki tüm superman filmlerinde içlerinde en çok kanım ısınan oyuncuydu. Kötü olmuş, yüzü çok yakışıyordu superman'e
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Dodge 8 ay
Bu rol tam onun icindi.En azindan bir film daha izlemek isterdim.Devam etmemek cok yanlis bir karar olacak.Warner Bros'un neyin kafasini yasiyor anlamak zor.
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fhrstw 8 ay
Zaten film oyunculuğu için yeterli yetkinliğe sahip değil işte dizilerde falan oynasın her filmi fiyasko...
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Adventure. 8 ay
Evreni sıfırlayın eyvallah ama Cavill ile yolları ayırmak nedir. MoS bence sadece DC evreninde değil genel olarak en iyi Superman filmlerinden biriydi artı olarak Cavill bence en iyi Superman'dir.
Siyahi bir Superman fanteziside ayrı bir karmasa. Batman'i batırmak anlaşılan WB'yi kesmemiş.
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The Ace of Spades 8 ay
Henry haklı . Batmış, dibi görmüş bir WB'de neden çalışsın adam daha yahu .. Zack Synder sahnelerinde gayet güzel bir film olan, sonra yönetmenin değişmesiyle konusundan cgisine kadar rezil olan bir JL filmi veya sonu ona benzeyecek solo filmlerde adam daha neden oynasın ?
Superman'i askıya alacaklar zaten . 2020'den sonra bile gelmez daha Superman .. Yeni kişi kim olacak o merak konusu . Yüz hatları çok önemli .
Not : Haber yalan da olabilir . Önemli değil . Ama gerçekse de haklı .
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V4LKyR 8 ay
Asparagas.
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nemoberk 8 ay
haber doğru değil galiba ama doğru olsaydı ilginç olurdu. çünkü dc supergirl e bel bağlamış olacaktı buda supergirl ün önemini artıracaktı. supergirl filmi ilginç olucak bence.
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RockConn 8 ay
Şaka haber olsa gerek :) Michael B. Jordan ile siyahi bir Superman mi göreceğiz :)))
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Ginga Bishounen 8 ay
Bir yere gittiği yok. Sakin olun.
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ouzqan 8 ay
Valla bu adam dan başkası yalan. Yazık ettiler zaten evren bitik di şimdi iyice çökecek
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muaz1984 8 ay
Batmanın içine ettiler şimdi superman. Bu dc başında kesin marvel ajanı var.
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sinema, çizgi roman ve
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