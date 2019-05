Captain Marvel filminden ilk görüntüler yayımlandı

Tam Boyutta Gör

Yıllardır özenle kurduğu sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, kadın bir kahramanın başrolde yer aldığı ilk filmini yayımlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmden ilk resmi görüntüleri paylaştı.

Entertainment Weekly tarafından yayımlanan görüntülerde, Captain Marvel'i canlandıran Brie Larson ilk kez kostüm içinde görülürken, filmde yer alacak diğer karakterlere de yer veriliyor. Bu karakterler arasında ilk Guardians of the Galaxy filminden hatırladığımız Ronan the Accuser (Lee Pace) ve Korath (Djimon Hounsou) da yer alıyor.

Ayrıca paylaşılan bu ilk görüntülerle birlikte, Disney'in sinema dünyasında çığır açan CGI teknolojisi kullanılarak gençleştirilen Samuel L. Jackson'ın genç Nick Fury olarak nasıl görüneceği de görülüyor.

Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers'ın hikayesini anlatıyor.

Film ilk duyurulduğunda Captain Marvel'in bir orijin hikayesi olacağı, yani Carol Danvers'ın nasıl süper kahramana dönüştüğünü anlatacağı tahmin ediliyordu. Ancak Entertainment Weekly'nin haberine göre Captain Marvel bir orijin filmi olmayacak. Paylaşılan bu ilk görütülerde de Danvers'ın uzaya açıldığı ve galaksinin en elit askeri birliklerinden Starforce'a liderlik ettiği görülüyor.

Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Carol Danvers'ı canlandırdığı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Half Nelson, Mississippi Grind) üstleniyor.

Başrollerinde Larson'a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in eşlik ettiği Captain Marvel, 8 Mart 2019'da vizyona girecek.