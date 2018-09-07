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Captain Marvel filminden ilk görüntüler yayımlandı

Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel filminden ilk görüntüler yayımlandı. Captain Marvel, Marvel sinematik evreninde bir kadın kahramanın başrolü üstlendiği ilk film olacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Captain Marvel filminden ilk görüntüler yayımlandı
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Yıllardır özenle kurduğu sinematik evrenini genişletmeye devam eden Marvel, kadın bir kahramanın başrolde yer aldığı ilk filmini yayımlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Captain Marvel filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmden ilk resmi görüntüleri paylaştı.
Entertainment Weekly tarafından yayımlanan görüntülerde, Captain Marvel'i canlandıran Brie Larson ilk kez kostüm içinde görülürken, filmde yer alacak diğer karakterlere de yer veriliyor. Bu karakterler arasında ilk Guardians of the Galaxy filminden hatırladığımız Ronan the Accuser (Lee Pace) ve Korath (Djimon Hounsou) da yer alıyor.
Ayrıca paylaşılan bu ilk görüntülerle birlikte, Disney'in sinema dünyasında çığır açan CGI teknolojisi kullanılarak gençleştirilen Samuel L. Jackson'ın genç Nick Fury olarak nasıl görüneceği de görülüyor.
Senaryosunu Meg LeFauve (Inside Out) ve Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy)'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers'ın hikayesini anlatıyor.
Film ilk duyurulduğunda Captain Marvel'in bir orijin hikayesi olacağı, yani Carol Danvers'ın nasıl süper kahramana dönüştüğünü anlatacağı tahmin ediliyordu. Ancak Entertainment Weekly'nin haberine göre Captain Marvel bir orijin filmi olmayacak. Paylaşılan bu ilk görütülerde de Danvers'ın uzaya açıldığı ve galaksinin en elit askeri birliklerinden Starforce'a liderlik ettiği görülüyor. 
Room filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen genç oyuncu Brie Larson'ın Carol Danvers'ı canlandırdığı filmin yönetmenliğini Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi (Half Nelson, Mississippi Grind) üstleniyor.
Başrollerinde Larson'a Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in eşlik ettiği Captain Marvel, 8 Mart 2019'da vizyona girecek.

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ladomfc61 8 ay en beğenilen
B.ku cikti
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Rebellion87 8 ay
Ç Ö P bir kahraman.Elini sallasan süper kahramana çarpıyor??
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Fatih KARAHAN 8 ay
Amerikalılar dünyayı kurtarıyor yine alırım bir dal
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Johan Elmander 8 ay
Daha düzgün yansıtılmamış strange, Scarlet witch ve neredeyse hiç göstermeyip rezil ettikleri Hulk varken bu karakteri direk en güçlü hero diye yansıtmaları bana itici geliyor.
Future is female gibi olaylara hiç girmiyorum.
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Speedom 8 ay Johan Elmander
İzlemeyin Marvel'i kardeşim o zaman . Milyarlarca dolar hasılat yapıyor Disney, keriz gibi izliyorsunuz ..
Mrs.Marvel diye biri gelecek, Thanos'u bu anam için, bu babam için diye tokatlayacak, milyonlarca primat da bunu izleyecek ..
Akıllılar akıllı ..
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obili 8 ay
Bu isim bana hep bir erkek karakter çağrıştırıyor.
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Tommy Shelby 8 ay
Bu kadına hiç alışamadım
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GunslingeR085 8 ay
Bir Wonder Woman değil ve olamaz da. Wonder Woman 1984 gişede bu filmi ezer
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ladomfc61 8 ay en beğenilen
B.ku cikti
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redoracle 8 ay
Kreeler,skrullar derken keşke gladyatör kallark'ı da görebilsek iyi bir kapışma olurdu.
Avengers 4 ile ilgili ipucular olacağından merakla bekliyoruz.
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WB 8 ay
Superman akar..
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MERNEPTAH 8 ay WB
Superman alayına akar adı gibi superman herif Gücün vucut bulmuş hali
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frostburn 8 ay
karakter çok gğçlü ama çizgi romanlardaki karakter ile cast seçimi olmuş mu , yani ben çok daha etkileyici bir yüz beklerdim.
resmen gıdısı varmış gibi duruyor hatun..
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