Yönetmensiz kalan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün yapımı durduruldu

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Yıllar önce Twitter'da pedofili içerikli şakalar yaptığı ortaya çıkmasının ardından Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni James Gunn ile yollarını ayıran Disney, yönetmensiz kalan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ü beklemeye aldı. Filmin bir süre önce başlayan ön yapım çalışmaları durduruldu.

Disney, Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün ön yapım süreci için Atlanta'da çalışmalarını sürdüren ekibin işine son verdi. Gunn döneminden kalan bu ekibin işine son veren Disney'in yeni bir yönetmenle anlaşmasının ardından beklemeye alınan prodüksiyon çalışmalarını devam ettireceği söyleniyor.

Marvel, Guardians of the Galaxy serisini devam ettirmeye kararlı görünüyor. Ancak Gunn'ın kovulmasının ardından seriyi devralacak yeni bir isim için arayışta olan Marvel'in bu süreci aceleye getirmek istemediği belirtiliyor. Bu da filmin ertelenmesi anlamına geliyor.

Önümüzdeki yılın ocak veya şubat ayında çekimlerine başlanması planlanan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün 2020'nin mayıs ayında vizyona girmesi bekleniyordu. Ne var ki kamera arkasında yaşanan sorunlar nedeniyle filmin hem çekim tarihi hem de vizyon tarihi ertelenecek.

https://deadline.com/2018/08/guardians-of-the-galaxy-vol-3-pre-production-crew-dismissed-as-project-goes-on-hold-1202452104/