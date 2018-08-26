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Yönetmensiz kalan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün yapımı durduruldu

Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni olan James Gunn'ın kovulması, seriyi krize soktu. Yeni bir yönetmen için arayışta olan Disney, Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün yapım sürecini durdurdu.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yönetmensiz kalan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün yapımı durduruldu
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Yıllar önce Twitter'da pedofili içerikli şakalar yaptığı ortaya çıkmasının ardından Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni James Gunn ile yollarını ayıran Disney, yönetmensiz kalan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ü beklemeye aldı. Filmin bir süre önce başlayan ön yapım çalışmaları durduruldu.
Disney, Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün ön yapım süreci için Atlanta'da çalışmalarını sürdüren ekibin işine son verdi. Gunn döneminden kalan bu ekibin işine son veren Disney'in yeni bir yönetmenle anlaşmasının ardından beklemeye alınan prodüksiyon çalışmalarını devam ettireceği söyleniyor.
Marvel, Guardians of the Galaxy serisini devam ettirmeye kararlı görünüyor. Ancak Gunn'ın kovulmasının ardından seriyi devralacak yeni bir isim için arayışta olan Marvel'in bu süreci aceleye getirmek istemediği belirtiliyor. Bu da filmin ertelenmesi anlamına geliyor.
Önümüzdeki yılın ocak veya şubat ayında çekimlerine başlanması planlanan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün 2020'nin mayıs ayında vizyona girmesi bekleniyordu. Ne var ki kamera arkasında yaşanan sorunlar nedeniyle filmin hem çekim tarihi hem de vizyon tarihi ertelenecek. 

https://deadline.com/2018/08/guardians-of-the-galaxy-vol-3-pre-production-crew-dismissed-as-project-goes-on-hold-1202452104/ Yorum Yaz
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strathmorea 9 ay en beğenilen
''Marvel, Guardians of the Galaxy serisini devam ettirmeye kararlı görünüyor.'' Değil yönetmenin kovulması. Tüm oyuncular ve ekip hakkı rahmetine kavuşsa bile seri devam eder. Disney'den söz ediyoruz. Milyar dolar gelir getiren TİCARET kapısını kaparlar mı sizce. Olaya film gözüyle bakmıyor bu adamlar. Tamamen ticari tamamen parasal.
''Marvel, Guardians of the Galaxy serisini devam ettirmeye kararlı görünüyor.'' Değil yönetmenin kovulması. Tüm oyuncular ve ekip hakkı rahmetine kavuşsa bile s...
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DH Misafiri 9 ay
"rakun" hariç hepsini öldürmediler mi? kimle çekecekler filmi?
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ReDeYe_46 9 ay
Ben yönetirim para almadan yeter ki devam etsin seri.
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Barni Moloztaş 9 ay
Durdurun zaten çöp marvel filmleri
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Mr. Jingles 9 ay
Arkadaş filmi çeksin öyle atın projeden. Ne diye benim sevdiğim film serisini baltalıyorsunuz?
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The Ace of Spades 9 ay
GotG serisi fena değil . 2.filmi beğenmiştim . Devam eder çekimlere zaten , ne durması ..
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DennisLars 9 ay
Gotg serisinin son filmi olacaktı zaten adamı kovmayıp çektirselerdi işte
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Rachsuchtig 9 ay
Disney'in ikinci Dünya savaşı döneminde ve sonrası çizgi filmlerini de biliyoruz.
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strathmorea 9 ay en beğenilen
''Marvel, Guardians of the Galaxy serisini devam ettirmeye kararlı görünüyor.'' Değil yönetmenin kovulması. Tüm oyuncular ve ekip hakkı rahmetine kavuşsa bile seri devam eder. Disney'den söz ediyoruz. Milyar dolar gelir getiren TİCARET kapısını kaparlar mı sizce. Olaya film gözüyle bakmıyor bu adamlar. Tamamen ticari tamamen parasal.
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