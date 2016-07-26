Captain Marvel'i kimin canlandıracağı belli oldu

Çizgi roman devi Marvel, yıllardır parça parça kurduğu sinematik evrenindeki en büyük eksikliği sonunda kapatıyor. Bugüne kadar birçok popüler kahramanını beyaz perdeye taşıyan Marvel, nihayet sinematik evrenine kadın bir kahraman etrafında dönen bir film de ekleyecek. Çizgi roman devinin bireysel filmini çektiği ilk kadın kahraman Captain Marvel olacak.

Bir süredir gündemde olan Captain Marvel için hazırlıklar sürerken, filmin başrolünü kimin üstleneceği de belli oldu. Comic Con kapsamında yeni filmleri hakkında önemli detaylar paylaşan Marvel, Captain Marvel'i Brie Larson'un canlandıracağını açıklandı. Room filmindeki müthiş performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanan Larson'un Captain Marvel için bir numaralı tercih olduğu birkaç ay önce ortaya çıkmıştı.

Brie Larson'un başrolünü üstleneceği Captain Marvel filmi, yıllar içinde çizgi romanlarda bu isimle karşımıza çıkan karakterlerden biri olan Carol Danvers'ın hikayesini anlatacak. Çizgi romanlarda ABD ordusunda savaş uçağı pilotu olan Danvers, uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere sahip oluyordu.

Henüz yönetmeni belli olmayan Captain Marvel filmi 8 Mart 2019'da vizyona girecek, ancak karakterin daha önce bir Marvel filminde görünmesi bekleniyor. Bu film büyük ihtimalle, 2018 yılında gösterime girecek yeni Avengers filmi olacak.

http://deadline.com/2016/07/brie-larson-captain-marvel-confirmed-comic-con-1201791709/