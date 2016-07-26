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Captain Marvel'i kimin canlandıracağı belli oldu

Marvel sinematik evreninde kendi filmine kavuşacak ilk kadın kahraman olan Captain Marvel'i kimin canlandıracağı belli oldu. Birçok isim ile anılan rolü Brie Larson kaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman devi Marvel, yıllardır parça parça kurduğu sinematik evrenindeki en büyük eksikliği sonunda kapatıyor. Bugüne kadar birçok popüler kahramanını beyaz perdeye taşıyan Marvel, nihayet sinematik evrenine kadın bir kahraman etrafında dönen bir film de ekleyecek. Çizgi roman devinin bireysel filmini çektiği ilk kadın kahraman Captain Marvel olacak.
Bir süredir gündemde olan Captain Marvel için hazırlıklar sürerken, filmin başrolünü kimin üstleneceği de belli oldu. Comic Con kapsamında yeni filmleri hakkında önemli detaylar paylaşan Marvel, Captain Marvel'i Brie Larson'un canlandıracağını açıklandı. Room filmindeki müthiş performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanan Larson'un Captain Marvel için bir numaralı tercih olduğu birkaç ay önce ortaya çıkmıştı.
Brie Larson'un başrolünü üstleneceği Captain Marvel filmi, yıllar içinde çizgi romanlarda bu isimle karşımıza çıkan karakterlerden biri olan Carol Danvers'ın hikayesini anlatacak. Çizgi romanlarda ABD ordusunda savaş uçağı pilotu olan Danvers, uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere sahip oluyordu.
 Henüz yönetmeni belli olmayan Captain Marvel filmi 8 Mart 2019'da vizyona girecek, ancak karakterin daha önce bir Marvel filminde görünmesi bekleniyor. Bu film büyük ihtimalle, 2018 yılında gösterime girecek yeni Avengers filmi olacak.

http://deadline.com/2016/07/brie-larson-captain-marvel-confirmed-comic-con-1201791709/ Yorum Yaz
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Lifad 3 yıl
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canını yediğim ne güzel olurdu
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Dunsparce 3 yıl
Bayan marvelin hikayesi nedir özel güçleri Steven Rogers tarzı bişey mi?
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Ed Wood 3 yıl
Brie Larson ve Alicia Vikander aynı türün oyuncuları ancak çok yadırgamamak lazım. Hollywood efekt diye bir şey var sonuçta. Buradan bile ne kadar haşin olduğu görülebilir;

[DHgram=https://www.instagram.com/p/BIOkQm_Bvl5/]
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naboo 3 yıl
Margot Robbie de olabilirmiş, Harley Quinn'i canlandırmıyor olsaydı.
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mehmet_roer 3 yıl
http://oi65.tinypic.com/vf9gjk.jpg

Emily Blunt ablamız dururken başkasını seçmek yakışmadı
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Infinitum Nihil 3 yıl
Yahu Emily Blunt veya Katheryn Winncik deseniz neyse de, Amber Heard nedir arkadaş. Oyunculuk olarak bizim FOX dizisi oyuncuları ile kapışır anca. Bana göre Brie Larson ile Amber Heard'ün aynı rol için anılması bile haksızlık.
Evet efendim Brie Larson hayranı olduğum doğrudur :)
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Lifad 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

canını yediğim ne güzel olurdu
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mgsfanboy 3 yıl
Güzel bir seçim bence. Amber Heard Mera'yı oynamasaydı büyük ihtimal o oynardı ve daha iyi bir performans çıkarırdı, ama Amber Heard'le anlaşamayacakları için Brie Larson en iyi seçim diye düşünüyorum.
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Dunsparce 3 yıl
Ah Be amber heard dc ile anlaşmasa marvelde görebilirdik gitti yan karakter mera oldun ne güzel kaptan marvel olma ihtimalin vardı.
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DennisLars 3 yıl
rolü kaldırır ama fiziksel olarak Katheryn Winnick tercih ederdim. Güçlü bir sinema geçmişi olmadığı için yönelmemiș olabilirler.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Çizgi romandaki tip bile Amber Heard diye bağırıyor. Bire Larson bu rol için fazla koyu kalmış saç olarak. Ve yüzü fazla yumuşak.

Charlize Theron da yaşlı be abiler. Artık o kadını da rahat bırakmak lazım
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gcb1903 3 yıl
Bir ara bunu da tutar Jennifer Lawrence yaparlar diye korkmadım değil. Arkasını kime veriyorsa hatun hak etmediği her rolü kapıyor.

Bu arada Brie Larson gönlümde hep bebek bakıcısı olarak kalacak. Biz seni 17 yaşında sevdik öyle başkaları gibi popüler olunca değil.

Ve Batman arkadaşa da katılıyorum. Rolün hakkını Charlize Theron daha iyi verirdi gibi geliyor. Hatunda doğal bir yetenek var böyle karakterlere karşı.
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selmand 3 yıl gcb1903
gcb1903
Bir ara bunu da tutar Jennifer Lawrence yaparlar diye korkmadım değil. Arkasını kime veriyorsa hatun hak etmediği her rolü kapıyor.

Bu arada Brie Larson gönlümde hep bebek bakıcısı olarak kalacak. Biz seni 17 yaşında sevdik öyle başkaları gibi popüler olunca değil.

Ve Batman arkadaşa da katılıyorum. Rolün hakkını Charlize Theron daha iyi verirdi gibi geliyor. Hatunda doğal bir yetenek var böyle karakterlere karşı.

Jeni'nin boyle bi turk kizi tipi var. Mockinjayda performansi baya iyi aslinda. Yasina göre iyi is çıkartıyor o kadar acımasız olma
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