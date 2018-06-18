Captain Marvel’ın müzikleri yerli Hans Zimmer’a emanet

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk solo kadın filmi Captain Marvel’ın müziklerini Türk müzisyen Pınar Toprak besteleyecek. Daha önce Justice League için Danny Elfman ile birlikte beste hazırlayan Pınar Toprak, MCU evreninin ilk kadın bestecisi olacak.

Pınar Toprak, daha önce başarılı yapımlara imza attı. The Lightkeepers filmine yaptığı müzikle International Film Music Critics Association Awards’ı kazandı ve sinema sektörüne adını duyurdu. Sadece bir sene sonra aynı ödülü The Wind Gods belgeselinin müziğiyle ikinci kez elde etmeyi başardı.





Fornite ve Ninety Nine Nights oyunları için müzik yazdı. Justice League filmi için Danny Elfman’la birlikte beste hazırladı ve son olarak Superman’in dedesini anlatan Krypton isimli dizinin tüm müziklerini besteledi.

Captain Marvel, 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek. Gezegenleri dahi hareket ettirebilecek yeteneğe sahip Captain Marvel, MCU’nun en önemli kadın karakteri. Film 90’lı yıllarda geçecek ve Carol Denvers’in evrenin en güçlü kahramanlarından biri olmasına tanıklık edeceğiz. Filmin sonu, Avengers 4’e bağlanacak Hem ilk kadın kahraman filmi olmasıyla hem de hikâyesi ile Captain Marvel filmi, Marvel için büyük öneme sahip. Böyle bir filmde Pınar Öztoprak’ın ezgilerini duymak güzel olacak.