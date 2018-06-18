Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Captain Marvel’ın müzikleri yerli Hans Zimmer’a emanet

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk solo kadın kahraman filmi Captain Marvel'ın müziklerini Pınar Toprak besteleyecek. Pınar Toprak, Marvel filmlerinin ilk kadın bestecisi olacak.
11 ay
3,7b
1
13
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Marvel Sinematik Evreni’nin ilk solo kadın filmi Captain Marvel’ın müziklerini Türk müzisyen Pınar Toprak besteleyecek. Daha önce Justice League için Danny Elfman ile birlikte beste hazırlayan Pınar Toprak, MCU evreninin ilk kadın bestecisi olacak.

Pınar Toprak, daha önce başarılı yapımlara imza attı. The Lightkeepers filmine yaptığı müzikle International Film Music Critics Association Awards’ı kazandı ve sinema sektörüne adını duyurdu. Sadece bir sene sonra aynı ödülü The Wind Gods belgeselinin müziğiyle ikinci kez elde etmeyi başardı.


Fornite ve Ninety Nine Nights oyunları için müzik yazdı. Justice League filmi için Danny Elfman’la birlikte beste hazırladı ve son olarak Superman’in dedesini anlatan Krypton isimli dizinin tüm müziklerini besteledi.

Captain Marvel, 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek. Gezegenleri dahi hareket ettirebilecek yeteneğe sahip Captain Marvel, MCU’nun en önemli kadın karakteri. Film 90’lı yıllarda geçecek ve Carol Denvers’in evrenin en güçlü kahramanlarından biri olmasına tanıklık edeceğiz. Filmin sonu, Avengers 4’e bağlanacak Hem ilk kadın kahraman filmi olmasıyla hem de hikâyesi ile Captain Marvel filmi, Marvel için büyük öneme sahip. Böyle bir filmde Pınar Öztoprak’ın ezgilerini duymak güzel olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CaSsErDoDo 11 ay en beğenilen
Yerli Hans Zimmer nedir? Hans Zimmer bu tür müziklerin tek bestekarı mı? Piyasada milyonlarca insan var. Yücelteyim derken değerini azaltmayın insanların. Yapın haberinizi geçin.
Yerli Hans Zimmer nedir? Hans Zimmer bu tür müziklerin tek bestekarı mı? Piyasada milyonlarca insan var. Yücelteyim derken değerini azaltmayın insanların. Yapın...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 11 ay
"Yerli Hans Zimmer" bunu söylerken utanmadiniz mi... Umarim Hans Zimmer'dan daha iyi is cikarar..
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mabovski 11 ay
Yerli ve milli hans zimmer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 11 ay
Başlıktaki "yerli" ibaresini farketmeyip işte CM'yi pas geçmek için yeterli bir sebep diye düşünüyordum. Filmin Hans Zimmer'la alakası bile olmadığını ve bizden biri tarafından müziklerinin yapılacağını görünce şimdi mutlaka izlemem gerek diye düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın ama film müziği dendiğinde aklına ilk Hans Zimmer gelen bir kişi, metal müzik dendiği zaman aklına ilk Metallica gelen kişiyle aynıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 11 ay
böyle yetenekli müzisyenler dışarda çerçöp içerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ratch 11 ay
Başarılar dilerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 11 ay en beğenilen
Yerli Hans Zimmer nedir? Hans Zimmer bu tür müziklerin tek bestekarı mı? Piyasada milyonlarca insan var. Yücelteyim derken değerini azaltmayın insanların. Yapın haberinizi geçin.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KOEMAN32 11 ay
Bana göre yerli hans zimmer toygar isiklidir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 11 ay
Besteleri gerçekten çok güzel. Berklee College of Music' te okumuş kendisi. Türkiye'de okusaydı buradaki eğitim sistemi ile bu ödülleri alacak seviyeye gelemezdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 11 ay
"Yerli Hans Zimmer" bunu söylerken utanmadiniz mi... Umarim Hans Zimmer'dan daha iyi is cikarar..
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 11 ay mementopolis
Bestecimizin adını kaç kişi biliyor Hans Zimmer'i kaç kişi biliyor?
Utanılacak bir şey yok. Yerli arabaya Yerli Mercedes demekle eş.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 11 ay
O zaman filmi gözüm kapalı izleyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 11 ay
justice league besteleri berbattı ki
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3748 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
captain marvel, pınar toprak ve
4 etiket daha Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Hastaların ne zaman öleceğini tahmin eden yapay zeka 11 ay Google'ın mobil veri tasarrufu uygulaması Datally'ye dört yeni özellik eklendi 11 ay Apple yeni iPhone X fotoğraf eğitimi videoları yayınladı 11 ay AverMedia’nın oyuncu ürünleri satışa çıkıyor 11 ay Microsoft, sosyal eğitim platformu Flipgrid'i satın aldığını duyurdu 11 ay AMD ile oyun geliştiricileri arasında önemli iş birliği 11 ay Walmart'ı "hileli iade yöntemi" ile 1.3 milyon dolar dolandıran kişi tutuklandı 11 ay Küçük offroad canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin görselleri ortaya çıktı 11 ay Uber'e bir darbe de Google'dan geldi 11 ay Donald Trump, "uzayda askeri bir güç" kurmak için ilk adımı attı 11 ay Samsung, telefon ve tabletlerinde kullanmak üzere kendi GPU'sunu geliştiriyor 11 ay 2si1: SSD fiyatları düşüyor! 11 ay LG X5 (2018) resmen tanıtıldı: 4.500 mAh pil ve Android 8.0 11 ay Galaxy Note 9 beklemeye değer mi? 11 ay Japonya'daki köyden kripto para hamlesi: ICO ile yatırım toplayacak 11 ay Asus'un performans canavarı: Çılgın dizüstü G703GI 11 ay Otomobil devi Audi'ye şok! Şirketin CEO'su bu sabah tutuklandı 11 ay iPhone SE 2 (iPhone X mini) bu yıl gelmiyor 11 ay Bakan Özlü: "Yerli otomobili şimdi satışa çıkarsak milyonlarca sipariş alırız" 11 ay Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'den 1 milyar liralık vurgun 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Captain Marvel’ın müzikleri yerli Hans Zimmer’a emanet Sonraki Yeni nesil Audi A1'in görselleri sızdırıldı 11 ay Oppo'nun %93.8 ekran-gövde oranına sahip telefonu Find X videoda göründü 11 ay Google'dan Çinli e-ticaret devine 550 milyon dolarlık yatırım 11 ay Eski Denver Post çalışanları artık Blockchain kullanacak 11 ay Pebble saatler için umut ışığı doğdu 11 ay Tesla Model S seyir halindeyken bir anda alev aldı 11 ay Samsung’a FinFET cezası 11 ay Babalar günün kutlu olsun Kratos 11 ay Samsung'un iptal edilen "Project V" isimli katlanabilir telefonu görüntülendi 11 ay Yeni nesil Nvidia GeForce ekran kartlarında beklenen özellikler 11 ay AMD’den iki Vega 10 birimli ekran kartı 11 ay EOS ana ağı iki gün dayanabildi 11 ay Walmart blockchain'e dayalı şebeke sistemi geliştiriyor 11 ay Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada 11 ay Elon Musk'ın tünel projesi ilk kez test edildi 11 ay Sony, Xperia akıllı telefonlar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor 11 ay E3 2018'in en beğenilen oyununu seçiyoruz [Anket#12] 11 ay Harici ekran kartı kutusu ile Mac'de oyun oynayın 11 ay AMD Threadripper için en güçlü anakart 11 ay MSI B450 Tomahawk, üst seviye anakartların bir özelliğiyle geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim