Microsoft'un yeni oyunları Türkçe dil desteği ile çıkacak

Forza Horizon 4'ün Microsoft E3 2018 basın konferansında resmi olarak duyurulmasıyla birlikte oyunun Türkçe dublaj seçeneğine sahip olacağı açıklandı. Forza Horizon 4, Microsoft'un tek Türkçe birinci parti oyunu olmayacak, devamı gelecek.

Tamer Yeşildağ, Xbox Türkiye resmi YouTube kanalı için hazırladığı E3 değerlendirme Microsoft Türkiye ile birlikte çalışanXbox Türkiye resmi YouTube kanalı için hazırladığı E3 değerlendirme videosunda Forza Horizon 4'ten sonra da Türkçe dil desteğine sahip birinci parti oyunların geleceğini doğruladı.

Tamer Yeşildağ, "Forza Horizon 4 Türkçe seslendirmeli geliyor ve bu ilk ve tek olmayacak. Daha sonra diğer oyunlarda da Türkçe seslendirme olacak ama şimdilik sadece Forza Horizon 4 duyuruldu bu tarafta. Beklemede kalın. Buradan size benden küçük bir tüyo." dedi.

2019'da Xbox One ve Windows 10 için çıkacağı duyurulan birinci parti oyunlar Halo Infinite, Gears 5, Crackdown 3 ve Ori and the Will of the Wisps oldu. Bu oyunlarda da Türkçe dil desteği görebiliriz. Çıkış tarihleri yaklaşıkça net bilgi verilecektir.

Forza Horizon 4, 2 Ekim'de Xbox One ve Windows 10 için çıkacak. Son olarak tüm Microsoft birinci parti oyunlarının çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine ekleneceğini de hatırlatalım.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_Turkce_Dil_Destegi_icin_ilk_Adimlarini_Atti_ve_Devami_da_Gelecek-91273.htm