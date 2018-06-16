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Microsoft'un yeni oyunları Türkçe dil desteği ile çıkacak

Tamer Yeşildağ Xbox Türkiye resmi YouTube kanalı için hazırladığı E3 değerlendirme videosunda Forza Horizon 4'ten sonra da Türkçe dil desteğine sahip birinci parti oyunların geleceğini doğruladı.
11 ay
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21
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Forza Horizon 4'ün Microsoft E3 2018 basın konferansında resmi olarak duyurulmasıyla birlikte oyunun Türkçe dublaj seçeneğine sahip olacağı açıklandı. Forza Horizon 4, Microsoft'un tek Türkçe birinci parti oyunu olmayacak, devamı gelecek.
Microsoft Türkiye ile birlikte çalışan Tamer Yeşildağ, Xbox Türkiye resmi YouTube kanalı için hazırladığı E3 değerlendirme videosunda Forza Horizon 4'ten sonra da Türkçe dil desteğine sahip birinci parti oyunların geleceğini doğruladı.
Tamer Yeşildağ, "Forza Horizon 4 Türkçe seslendirmeli geliyor ve bu ilk ve tek olmayacak. Daha sonra diğer oyunlarda da Türkçe seslendirme olacak ama şimdilik sadece Forza Horizon 4 duyuruldu bu tarafta. Beklemede kalın. Buradan size benden küçük bir tüyo." dedi.
2019'da Xbox One ve Windows 10 için çıkacağı duyurulan birinci parti oyunlar Halo Infinite, Gears 5, Crackdown 3 ve Ori and the Will of the Wisps oldu. Bu oyunlarda da Türkçe dil desteği görebiliriz. Çıkış tarihleri yaklaşıkça net bilgi verilecektir.
Forza Horizon 4, 2 Ekim'de Xbox One ve Windows 10 için çıkacak. Son olarak tüm Microsoft birinci parti oyunlarının çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine ekleneceğini de hatırlatalım.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_Turkce_Dil_Destegi_icin_ilk_Adimlarini_Atti_ve_Devami_da_Gelecek-91273.htm Yorum Yaz
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canlee89 11 ay en beğenilen
Game pass
Şimdi onlar düşünsün :)
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wh0sKing 11 ay GeneralKebabi
Her şeye vergi anasını satayım bi kulağımızın arkası kaldı.
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Periah 11 ay
Demek ki Türkiye pazarı artık dikkat çekecek bir boyuta ulaştı...
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ElroyJetson 11 ay
forza horizon 4 türkçe dublajla çok daha keyifli olacak desenize :)
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fhrstw 11 ay
Valla xbox alacağım bir daha kodi vs herşey var game pass zaten mantıklı.
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fuujitsu 11 ay
Ms akıllandı sonunda . Dublaj tabi biraz uçuk kaçıyor özellikle Ms için ama en azından bütün oyunlarına Türkçe altyazı seçeneği eklerlerse çok güzel olur.
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ErrorVerenHesapMakinası 11 ay
halo infinite türkçe dublaj olursa iyi olur. Ori de türkçe altyazıyla gelebilir.Zaten bu ilk işleri değil geçen sene çıkan super luckys tale türkçe altyazılıydı.
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Periah 11 ay
Demek ki Türkiye pazarı artık dikkat çekecek bir boyuta ulaştı...
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beetle26 11 ay
Dublaj harika ama en azından alt yazı yapılabilir bu kadar zor değil örnek netflix
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selman159 11 ay
sonunda doğru yolu buldular
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GeneralKebabi 11 ay
Gerekli düzenlemeler yapılırsa o vergiyi sizden çıkaramazlar. İş düzgün kanun ve yönetmelik çıkarmayla olur.
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CILGIN_TURK_96 11 ay
çok iyi bir haber. Bundan sonra Sony Türkiye'de kendine bir çeki düzen verir en azindan, su son anlarda biraz fazla bosladilar..
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BeyazBüyü 11 ay
Witcher 3'de ki Türkçe alt yazı desteğini, neden diğer oyunlarda devam ettirmediler acaba!?
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makusla06 11 ay BeyazBüyü
Project red yaptı onu
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