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Carmageddon'un Android sürümüyle alakalı yeni detaylar paylaşıldı

6 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Carmageddon'un Android sürümüyle alakalı yeni detaylar paylaşıldı

Stainless Games, geçen hafta çıkış tarihini duyurduğu Android için resmi Carmageddon sürümüyle alakalı yeni detaylar paylaştı. Efsane oyun serisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-6 ay kadar geciken Carmageddon'un Android versiyonunun yoksun olduğu bazı özellikler ve oyunun yayımlanacak farklı sürümlerine değinildi. Carmageddon hayranlarının iOS versiyonunda mevcutken Android kullanıcılarına sunulmayacak Youtube bütünleşmesine dair şikayetlerine cevap veren yapımcı, bu fonksiyonu oyuna entegre ettiklerinde uygulamayı destekleyecek cihaz sayısının %10'lara kadar düşeceğini belirtti; daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için Youtube desteğinin ilk sürümde yer almamasına karar verildiği aktarıldı. Fakat ilerleyen dönemlerde Play Store'nin modellere göre APK yükleyebilme imkanı sayesinde mobil cihaz kullanıcıları oyun görüntülerini Youtube üzerinden de paylaşabilecektir.
Mobil Carmageddon'un Android ekosistemindeki takipçilerini meraklandıran bir diğer husus ise; ilk gün tamamen ücretsiz olarak çıkış yapacak oyunun bu özel kampanya sürümünün nasıl dağıtılacağıydı. Google Play Store'ye ücretsiz kabul edilmiş bir içeriğin daha sonra ücretli hale getirilmesi mümkün olmadığı için Carmageddon PROMO adlı ayrı bir dağıtım 10 Mayıs günü 24 saatliğine dijital içerik mağazasında indirmeye sunulacak. Bir günün ardından bu versiyon kaldırılacak ve bu sebeple kampanya kapsamında oyunu edinen kullanıcılar güncelleme desteğinden mahrum kalacak. Oyunun ücretsiz deneme sürümü Carmageddon DEMO olarak gelecek. Ana dağıtım, yalnızca Carmageddon ismiyle Stainless Games tarafından 1.49£ (4.15TL) fiyat etiketiyle satılacak. Android versiyonunun 3.99$'lık iOS sürümünden daha az özelliği bünyesinde barındırıyor oluşu sebebiyle daha ucuz fiyatlandırıldığını belirten Stainless'in Android için resmi Youtube hesabından yayımladığı tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.carmageddon.com/news/droid-news-youre-looking Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
JohnLord1905
Fandroitçiler düşünsün hahaha yine portlanmış oyun oynayacaklar :D

Evet oyun iOS'da olduğu gibi PC sürümünden portlandı. Yani geliştirici öyle diyor. iOS sürümünü portlamış olsalardı 6-7 ay sürmezdi bu.
JohnLord1905Fandroitçiler düşünsün hahaha yine portlanmış oyun oynayacaklar :DEvet oyun iOS'da olduğu gibi PC sürümünden portlandı. Y...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
İlk gün şerefine ücretsiz olarak Play Store'da şuan
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chatlaxs 6 yıl
indirdik promo teşekkürler
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carter 6 yıl
Az bir süre kalmış. Denemek lazım.
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YordleKing 6 yıl
Bilal Akgündüz
JohnLord1905Fandroitçiler düşünsün hahaha yine portlanmış oyun oynayacaklar :D
Evet oyun iOSda olduğu gibi PC sürümünden portlandı. Yani geliştirici öyle diyor. iOS sürümünü portlamış olsalardı 6-7 ay sürmezdi bu.

Bakınız:Kanırtmak.
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V4LKyR 6 yıl
Vay be, şu oyunu ne kadar da oynardım. :') Bütün bir günü başında geçirmişliğim vardı, yarış başında powpow yazardım. :D Çok sevdiğim bir oyundu, hey gidi hey.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
tutarsa belki oyunun devamını çıkarırlar
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
JohnLord1905
Fandroitçiler düşünsün hahaha yine portlanmış oyun oynayacaklar :D

Evet oyun iOS'da olduğu gibi PC sürümünden portlandı. Yani geliştirici öyle diyor. iOS sürümünü portlamış olsalardı 6-7 ay sürmezdi bu.
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patatesli ice tea 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

JohnLord1905

Fandroitçiler düşünsün hahaha yine portlanmış oyun oynayacaklar :D


Evet oyun iOS'da olduğu gibi PC sürümünden portlandı. Yani geliştirici öyle diyor. iOS sürümünü portlamış olsalardı 6-7 ay sürmezdi bu.


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patatesli ice tea 6 yıl
Fandroitçiler düşünsün hahaha yine portlanmış oyun oynayacaklar :D
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HainKost0k 6 yıl patatesli ice tea
JohnLord1905

Fandroitçiler düşünsün hahaha yine portlanmış oyun oynayacaklar :D



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