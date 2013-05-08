Carmageddon'un Android sürümüyle alakalı yeni detaylar paylaşıldı





Stainless Games, geçen hafta çıkış tarihini duyurduğu Android için resmi Carmageddon sürümüyle alakalı yeni detaylar paylaştı. Efsane oyun serisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-6 ay kadar geciken Carmageddon'un Android versiyonunun yoksun olduğu bazı özellikler ve oyunun yayımlanacak farklı sürümlerine değinildi. Carmageddon hayranlarının iOS versiyonunda mevcutken Android kullanıcılarına sunulmayacak Youtube bütünleşmesine dair şikayetlerine cevap veren yapımcı, bu fonksiyonu oyuna entegre ettiklerinde uygulamayı destekleyecek cihaz sayısının %10'lara kadar düşeceğini belirtti; daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için Youtube desteğinin ilk sürümde yer almamasına karar verildiği aktarıldı. Fakat ilerleyen dönemlerde Play Store'nin modellere göre APK yükleyebilme imkanı sayesinde mobil cihaz kullanıcıları oyun görüntülerini Youtube üzerinden de paylaşabilecektir.

Mobil Carmageddon'un Android ekosistemindeki takipçilerini meraklandıran bir diğer husus ise; ilk gün tamamen ücretsiz olarak çıkış yapacak oyunun bu özel kampanya sürümünün nasıl dağıtılacağıydı. Google Play Store'ye ücretsiz kabul edilmiş bir içeriğin daha sonra ücretli hale getirilmesi mümkün olmadığı için Carmageddon PROMO adlı ayrı bir dağıtım 10 Mayıs günü 24 saatliğine dijital içerik mağazasında indirmeye sunulacak. Bir günün ardından bu versiyon kaldırılacak ve bu sebeple kampanya kapsamında oyunu edinen kullanıcılar güncelleme desteğinden mahrum kalacak. Oyunun ücretsiz deneme sürümü Carmageddon DEMO olarak gelecek. Ana dağıtım, yalnızca Carmageddon ismiyle Stainless Games tarafından 1.49£ (4.15TL) fiyat etiketiyle satılacak. Android versiyonunun 3.99$'lık iOS sürümü nden daha az özelliği bünyesinde barındırıyor oluşu sebebiyle daha ucuz fiyatlandırıldığını belirten Stainless'in Android için resmi Youtube hesabından yayımladığı tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.carmageddon.com/news/droid-news-youre-looking