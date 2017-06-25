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Cars: Lightning League ile filmin heyecanı mobilde

McQueen’in dışına atıldığı yarışların yeniden içerisinde yer almak için verdiği mücadeleyi anlatan Cars: Lightning League oyununda animasyon filmindeki yarış pistleri yer alıyor.
1 yıl
2,7b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimşek McQueen animasyon serisinin üçüncü filmi geçtiğimiz hafta gösterime girerken mobil oyunu da uygulama mağazalarında yerini aldı. Cars: Lightning League adındaki oyun kullanıcıları uzun soluklu bir yarış serüvenine davet ediyor.

McQueen’in dışına atıldığı yarışların yeniden içerisinde yer almak için verdiği mücadeleyi anlatan oyunda animasyon filmindeki yarış pistleri yer alıyor. Lightning McQueen, Cruz Ramirez, Jackson Storm gibi eski ve yeni kahramanları toplayarak seviye yükseltiyor, zorlu yarışların üstesinden geliyorsunuz.

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Görevleri tamamladıkça yeni yükseltmeler ve güçlendirmeler kazanıyorsunuz. Oyunda ekranda sürükleme yaparak sağa sola geçiyor veya zıplayıp drift yapıyorsunuz. Oyunda amaç Piston kupasını kazanmak.

Cars: Lightning League: Google Play II App Store

 


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soneday 1 yıl
yinemi run oyunu
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tugares 1 yıl
Subway surfers araba güncellemesi gibi bişey bu
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derepaca 1 yıl
Filmin heyecanı yok oyunda. Atari terk. Üzgünüm
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