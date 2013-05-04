Casetop, akıllı cep telefonları dizüstü bilgisayara dönüştürüyor

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Son zamanların popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan yeni projelerden Casetop, akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyor.
Livi Design tarafından geliştirilen ve site üzerinde dün başlatılan Casetop projesi, evrensel yapısı sayesinde farklı akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayar haline getirebiliyor. Üzerinde şimdilik 11.1-inç 720P LED arka aydınlatmalı ekran (Belirli hedefler geçilirse ekran 1080P olacak) ve 78 tuşlu standart klavye yer alan model, ayrıca 6 hücreli dizüstü bilgisayar bataryaları kadar ekstra güç desteğini de kullanıcılara sağlıyor. HDMI, MHL video, çift mikroUSB ve 3.5mm ses gibi giriş/çıkış portlarının eşlik ettiği aparat, oldukça da ince bir gövde yapısına sahip.
Günümüzün teknik olarak oldukça güçlü akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayar yapısına büründüren ve site üzerinde yapılacak 220$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen Casetop, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 300,000$ hedefin sadece bir gün içerisinde 151 bağış ile 32,829$'lık kısmını toplamış durumda. Projeyi başarı ile tamamlamasına büyük şans verilen cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/lividesign/casetop-every-phone-becomes-a-laptop Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tabi telefonun performansına göre performans beklenebilir ancak...
Eksik olan şeyi ben söyleyeyim. İşlem yapmak için hala o küçük ekrana dokunmak zorundasınız. Yani cihaz ne olursa olsun mouse denetimi olması gerekirdi. Öyle bir cihaz olmalı ki akıllı telefonun sistemi kullanan ama denetim için ona gereksinim duymayan bir cihaz olmalı. Telefonunuzu takıp unutacaksınız. Ondan sonra tüm denetim bu bilgisayar üzerinden olmalı. Ayrıca dosya sistemi açık olan Android gibi sistemlere usb seçeneği eklenmesi gerekir. Yüksek kapasiteli hdd bağlayabilmek için. Bu İos için mümkün değil ama Android için mümkün.
Sende yapabilirsin buradaki bir çok kişi yapabilir. Mühendis olup, bankada veznede çalışmasak yada çalışmak istediğimiz alanda bir yer kazansak herkes bu tarz projeler yapabilir geliştirebilir.
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Projenin tamamı değilde yarasını sürerek , piyasaya sürmüşler gibi
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