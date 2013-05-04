Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casetop, akıllı cep telefonları dizüstü bilgisayara dönüştürüyor

6 yıl
572
1
14
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casetop, akıllı cep telefonları dizüstü bilgisayara dönüştürüyor
Son zamanların popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan yeni projelerden Casetop, akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyor.
Livi Design tarafından geliştirilen ve site üzerinde dün başlatılan Casetop projesi, evrensel yapısı sayesinde farklı akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayar haline getirebiliyor. Üzerinde şimdilik 11.1-inç 720P LED arka aydınlatmalı ekran (Belirli hedefler geçilirse ekran 1080P olacak) ve 78 tuşlu standart klavye yer alan model, ayrıca 6 hücreli dizüstü bilgisayar bataryaları kadar ekstra güç desteğini de kullanıcılara sağlıyor. HDMI, MHL video, çift mikroUSB ve 3.5mm ses gibi giriş/çıkış portlarının eşlik ettiği aparat, oldukça da ince bir gövde yapısına sahip. 
Günümüzün teknik olarak oldukça güçlü akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayar yapısına büründüren ve site üzerinde yapılacak 220$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen Casetop, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 300,000$ hedefin sadece bir gün içerisinde 151 bağış ile 32,829$'lık kısmını toplamış durumda. Projeyi başarı ile tamamlamasına büyük şans verilen cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/lividesign/casetop-every-phone-becomes-a-laptop Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
e-mcani 6 yıl en beğenilen
aslında telefon cihaza bağlandıktan sonra telefon touchpad olarak kullanılsa daha iyi olabilir...(wifi yada bluetooth ile)...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
Cep telefonuyla entegre tablet fikri fena değil ama iş bilgisayara gelince performans için donanımsal desteğe ihtiyaç var bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Albatrosa 6 yıl
Buluş bence orijinal.. Akıllı telefonların etrafı sardığı bir anda ortaya çıkıyor. Ve senkronizasyon tarzı bir imkanı da varsa ucuzdan laptop..

tabi telefonun performansına göre performans beklenebilir ancak...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 6 yıl
ScAnMaN
Sanki bir şeyler eksik gibi fikir güzelde.

Eksik olan şeyi ben söyleyeyim. İşlem yapmak için hala o küçük ekrana dokunmak zorundasınız. Yani cihaz ne olursa olsun mouse denetimi olması gerekirdi. Öyle bir cihaz olmalı ki akıllı telefonun sistemi kullanan ama denetim için ona gereksinim duymayan bir cihaz olmalı. Telefonunuzu takıp unutacaksınız. Ondan sonra tüm denetim bu bilgisayar üzerinden olmalı. Ayrıca dosya sistemi açık olan Android gibi sistemlere usb seçeneği eklenmesi gerekir. Yüksek kapasiteli hdd bağlayabilmek için. Bu İos için mümkün değil ama Android için mümkün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetSomeRest 6 yıl
Asus Padfone serisine özenmişler. Açık ve net. Daha ucuz ama daha kullanışsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jerfi-Memphis 6 yıl
monheart
işte Türk olmanın kaderi bu. Alakasız belki ama Gavur yapar Türk ancak yorum yaparr.

Sende yapabilirsin buradaki bir çok kişi yapabilir. Mühendis olup, bankada veznede çalışmasak yada çalışmak istediğimiz alanda bir yer kazansak herkes bu tarz projeler yapabilir geliştirebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sub 6 yıl
tam olarak ubuntu touch/ubuntu for android için,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
monheart 6 yıl
işte Türk olmanın kaderi bu. Alakasız belki ama Gavur yapar Türk ancak yorum yaparr.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Açılmayan Kavanoz 6 yıl monheart
monheart
işte Türk olmanın kaderi bu. Alakasız belki ama Gavur yapar Türk ancak yorum yaparr.

+1
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-mcani 6 yıl en beğenilen
aslında telefon cihaza bağlandıktan sonra telefon touchpad olarak kullanılsa daha iyi olabilir...(wifi yada bluetooth ile)...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl
Sanki bir şeyler eksik gibi fikir güzelde.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..dEnZeL.. 6 yıl KalemKolik
ScAnMaN

Sanki bir şeyler eksik gibi fikir güzelde.

Projenin tamamı değilde yarasını sürerek , piyasaya sürmüşler gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
572 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, kickstarter ve
2 etiket daha laptop cep telefonu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Haswell mercek altında "Yeni işlemci ailesine detaylı bakış ve ilk testler" 6 yıl 2si1: "Teknolojiyi Sevdiren" Bilim ve Eğlence programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim