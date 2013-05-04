Casetop, akıllı cep telefonları dizüstü bilgisayara dönüştürüyor

Son zamanların popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan yeni projelerden Casetop, akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyor.

Livi Design tarafından geliştirilen ve site üzerinde dün başlatılan Casetop projesi, evrensel yapısı sayesinde farklı akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayar haline getirebiliyor. Üzerinde şimdilik 11.1-inç 720P LED arka aydınlatmalı ekran (Belirli hedefler geçilirse ekran 1080P olacak) ve 78 tuşlu standart klavye yer alan model, ayrıca 6 hücreli dizüstü bilgisayar bataryaları kadar ekstra güç desteğini de kullanıcılara sağlıyor. HDMI, MHL video, çift mikroUSB ve 3.5mm ses gibi giriş/çıkış portlarının eşlik ettiği aparat, oldukça da ince bir gövde yapısına sahip.

Günümüzün teknik olarak oldukça güçlü akıllı cep telefonlarını dizüstü bilgisayar yapısına büründüren ve site üzerinde yapılacak 220$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen Casetop, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 300,000$ hedefin sadece bir gün içerisinde 151 bağış ile 32,829$'lık kısmını toplamış durumda. Projeyi başarı ile tamamlamasına büyük şans verilen cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/lividesign/casetop-every-phone-becomes-a-laptop