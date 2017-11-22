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Casio’dan G-Shock tasarımlı aksiyon kamerası

G'z Eye GZE-1 adını taşıyan aksiyon kamerası firmanın dayanıklılık odaklı G-Shock saatlerinde kullandığı tasarımı temel almış. Ortaya da ilgi çekici bir kamera modeli çıkmış.
1 yıl
1,9b
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4
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio’dan G-Shock tasarımlı aksiyon kamerası

Casio’nun artık efsane haline gelen G-Shock tasarımı farklı alanlara uygulandığı zaman da etkileyiciliğini muhafaza ediyor. Firmanın yeni aksiyon kamerası kolunuzdan fırlamış G-Shock saati gibi duruyor.

G'z Eye GZE-1 neler sunuyor?

G'z Eye GZE-1 adını taşıyan aksiyon kamerası dayanıklılık odağında geliştirilmiş. 50 metreye kadar su geçirmezlik ve 4 metreye kadar da şoklara karşı dayanıklılık, kamerayı segmentin en sağlamlarından birisi haline getiriyor.

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Bunun haricinde rakiplerine göre donanım tarafında biraz geri kaldığını söyleyebiliriz. Kamera 6MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip. 190 derecelik lens geniş açılı görüntüler yakalayabiliyor. Video tarafında 30 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 480p imkanı mevcut.

G'z Eye GZE-1 aksiyon kamerası ilk olarak memleketi Japonya’da satışa sunulacak. Fiyatı ise 400$ civarında. Gelecek yılın başlarında ise deniz aşırı ülkelere de gelmesi bekleniyor.

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/11/21/16688756/casio-gz-eye-action-cam-announcement-specs-price Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
GoPro parası neredeyse ama 4K'yı geçtim 1080p 60fps bile çekemiyor :/
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alito 1 yıl
SJCAM SJ6 Legend 4K bile hem özellik, hem de fiyat olarak buna beş basar.
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atilasat 1 yıl
ooo casio efendi sen yaşıyon mu ya?
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10ff 1 yıl
Simdi tum çin sitelerinde benzer kasaya sahip webcam kalitesinde urunler cikar.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
GoPro parası neredeyse ama 4K'yı geçtim 1080p 60fps bile çekemiyor :/
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