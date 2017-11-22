Casio’dan G-Shock tasarımlı aksiyon kamerası

Casio’nun artık efsane haline gelen G-Shock tasarımı farklı alanlara uygulandığı zaman da etkileyiciliğini muhafaza ediyor. Firmanın yeni aksiyon kamerası kolunuzdan fırlamış G-Shock saati gibi duruyor.

G'z Eye GZE-1 neler sunuyor?

G'z Eye GZE-1 adını taşıyan aksiyon kamerası dayanıklılık odağında geliştirilmiş. 50 metreye kadar su geçirmezlik ve 4 metreye kadar da şoklara karşı dayanıklılık, kamerayı segmentin en sağlamlarından birisi haline getiriyor.

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Bunun haricinde rakiplerine göre donanım tarafında biraz geri kaldığını söyleyebiliriz. Kamera 6MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip. 190 derecelik lens geniş açılı görüntüler yakalayabiliyor. Video tarafında 30 kare/saniye hızında Full HD ve 120 kare/saniye hızında 480p imkanı mevcut.

G'z Eye GZE-1 aksiyon kamerası ilk olarak memleketi Japonya’da satışa sunulacak. Fiyatı ise 400$ civarında. Gelecek yılın başlarında ise deniz aşırı ülkelere de gelmesi bekleniyor.