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Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor

Bugüne kadar pek çok farklı akıllı telefon hazırlayan ve piyasaya süren yerli üreticimiz Casper, yeni modeli VIA M1 ile RAM bellek çıtasını 3GB seviyesine çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,2b
1
92
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor

Akıllı telefon pazarında, payını genişletmek için yeni modeller piyasaya sürmeye devam eden Casper, VIA M1 adındaki yeni üyesi ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Yeni üye 3GB RAM bellek sunması ile Casper ailesinde de bir ilke imza atıyor. 

Casper VIA M1 modelinde 5.2 inçlik Full HD IPS ekran kullanıldığını görüyoruz. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, 2.5D kavis tasarımına sahip. 1.3GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 450MHz saat hızında çalışan Mali-T720 grafik birimi barındıran MT6753V yonga seti göz önüne alındığında, 3GB RAM ile birlikte cihazın sınıfında iyi bir performans sunacağını söylemek mümkün. 

16GB ve 32GB artırılabilir kapasite ile gelen Casper VIA M1, 5 adet Largan lens ile zenginleştirilmiş 13 MP arka kamera, 5 MP flaşlı ön kamera ve Blu-ray filtreleri sayesinde çekim kalitesini en üst düzeye taşımaya çalışıyor. 8.6mm kasa kalınlığı olan model 145gr ağırlığa sahip. 2900mAh gücündeki bataryası yanında Android 5.1 işletim sistemi yer alıyor. 

Casper yeni modellerini uygun bir fiyat etiketinden piyasaya sürüyor. Casper VIA M1, 32GB kapasiteli seçenek için KDV dahil 1.399 TL, 16 GB kapasiteli seçenek için KDV dahil 1.299 TL satış fiyatı belirlemiş.  
Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor
 

http://www.casper.com.tr/casper-via-m1 Yorum Yaz
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aviator_ 3 yıl en beğenilen
bu casper bu fiyatlara telefon satabiliyor mu merak ediyorum.
türkiyede telefon satabilmen için bu özellikleri 1000 tl altında satacaksın. O alanda da bir sürü rakibin var. başarı garanti değil. 3gb ram koyunca telefon uçtu sanki.birde 5.1 ile gelecekmiş.
bu casper bu fiyatlara telefon satabiliyor mu merak ediyorum.türkiyede telefon satabilmen için bu özellikleri 1000 tl altında satacaksın. O alanda da bir sü...
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba,Casper VIA M1 rehber bölümünde grup oluştura biliyormuyuz ben bulamadım
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medcezir10 3 yıl
Her kafadan bir ses çıkıyor 2.5D ekran nedir?
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ibo83 3 yıl
Yıl 2016 Hala ezbere yazıyorsunuz...

Ulkemizde Uretilen ama Telsim kilidi nedeniyle fazla gitmeyen tek telefon Aselsan uretti..

Casper-Vestel-Bir ara Raks (evet vantilator markası)-Arcelik guya kendi adında uretti

Ana ureticiler belli
apple-htc-Lg-samsung-sony
az bilinen ve asya markaları;
asus-huawei-lenovo-meizu-xaomi-zte


mesela Turkcell T60 ve Vodafone Smart her ikiside benzer ozellikli ZTE modeli yani yerli malı deyip Vestel istedi diye telefonlara vergi Geldiyse ne vestel nede zorlu holdinge ait hicbir urunu almam/aldırtmam
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ahmetix82 3 yıl
Bence Casper pişmanlıktır.5-6 sene önce Casper bilgisayar deneyimimden sonra bidaha casper mi? imkansız.Ayrıca kendileri bir Türk firması ama Türk malı üretimleri yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Casper m1 görünüşü ve özellikleri ile gayet iyi ayrıca fiyatı da oldukça makul, belki bu telefonun üstünde farklı markalar mevcut olabilir. Ne var ki ey milliyetçi insanım nasıl ki insan kendi ülkesinin malını tüketmeyip de batının gücüne güç katmak gibi bir çaba içine girip ithal ürünlere rağbet gösterme anlayışı ve sonrasında Türkler bi şey üretmiyor ki alalım anlayışını manidar bulduğumu ifade etmek isterim. Eğer bu ülkede marka değer görmek isterseniz her birey üzerine düşeni yapmalı.Bu sayede Casper veye Vestel gibi Türk ürünleri kendini daha yukarılara taşıdıkça kaliteli ürünlerde beraberinde gelecektir. Kimseye ithal ürün almayın demiyorum, Türkler neden iyi üretimiyor diye de hayıflanmayın demek istiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
siz gidin ı phone alın paranız fazla geliyor yada 500 - 600 fazladan para verip 1400 1500 tl samsung alın yarı kadar özelliği olmayan bizim insanlarımıza iyilik yaramaz yeni bir ürün piyasaya çıktığı zaman hemen kötülemeye başlarlar Allah aşkın sizler kötüleyenler apple yada samsung firmasından komisyonmu alıyorsunuz merak ediyorum
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poyrazkadr10 3 yıl
ilk fiyat bayağı uçuktu şuan gerçekten başarılı
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mstcev89 3 yıl
siyah ürün ekranı çok güzel göstermiş beyazı da merak ediyorum tabi
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HLLBN 3 yıl
Ben 1 hafta kullandım satıp m4 aqua aldım.
Sebep: Dengesiz pil performansı,çabuk deforme olan plastik çıtalar,anlam veremediğim bi mtk işlemci kararsızlığı,
Artıları ekran ve stock arayüz çok hızlı.
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BlackPunch 3 yıl
Casper'dan bir rezalet daha
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DH Misafiri 3 yıl
yakın zamanda almış oldugum telefonla ilgi söyleye bilecegim aslında bircok şey var ama yazarak zaman harcıyamam,parası cok olan arkadaşlar gidip iphone alabilirler :)lakin ben fark yaratmak istiyorum diyorsanız şiddetle tavsiyem olur ,teknik özelliklerini anlatmaya gerek yok zaten yazdıklarımın cogunu anlamıyacaksınız :)anlıyanlar haric tabi ,fiyatı tasarımı ,teknik yapısıyla kendi segmentti olan orta sınıf belki birazda üstü diyebiliriz rakipsiz olarak görüyorum verdigim her kurusun hakkını fazlasıyla vermiştir ..
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