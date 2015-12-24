Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor

Akıllı telefon pazarında, payını genişletmek için yeni modeller piyasaya sürmeye devam eden Casper, VIA M1 adındaki yeni üyesi ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Yeni üye 3GB RAM bellek sunması ile Casper ailesinde de bir ilke imza atıyor.





Casper VIA M1 modelinde 5.2 inçlik Full HD IPS ekran kullanıldığını görüyoruz. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken, 2.5D kavis tasarımına sahip. 1.3GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 450MHz saat hızında çalışan Mali-T720 grafik birimi barındıran MT6753V yonga seti göz önüne alındığında, 3GB RAM ile birlikte cihazın sınıfında iyi bir performans sunacağını söylemek mümkün.





16GB ve 32GB artırılabilir kapasite ile gelen Casper VIA M1, 5 adet Largan lens ile zenginleştirilmiş 13 MP arka kamera, 5 MP flaşlı ön kamera ve Blu-ray filtreleri sayesinde çekim kalitesini en üst düzeye taşımaya çalışıyor. 8.6mm kasa kalınlığı olan model 145gr ağırlığa sahip. 2900mAh gücündeki bataryası yanında Android 5.1 işletim sistemi yer alıyor.





Casper yeni modellerini uygun bir fiyat etiketinden piyasaya sürüyor. Casper VIA M1, 32GB kapasiteli seçenek için KDV dahil 1.399 TL, 16 GB kapasiteli seçenek için KDV dahil 1.299 TL satış fiyatı belirlemiş.

http://www.casper.com.tr/casper-via-m1