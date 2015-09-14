Casper VIA V10 ülkemizin en ince akıllı telefonu oldu

Uzun süredir VIA markasıyla akıllı telefon pazarında önemli işlere imza atan Casper, seriyi genişletmeye devam ediyor. Casper'ın yeni akıllı telefonu ülkemizin en ince akıllı telefonu olmaya aday.





İncelik yarışında bayrak bilindiği gibi Çinli firmalarda. Vivo ve Oppo gibi firmalar sayesinde akıllı telefon dünyasında kalınlık değeri 4.75mm'ye kadar inmiş durumda. Ancak bu cihazlar henüz resmi olarak ülkemizde olmadığı için Casper VIA V10 modeli 5.1mm kalınlık değeri ile ipi göğüslemiş durumda.





4.8 inçlik AMOLED ekranında 720p çözünürlük sunan VIA V10, Gorilla Glass 3 ile de ekranı sağlamlaştırıyor. Modele 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti gücünü veriyor. Sistemde 2GB RAM ve 16GB artırılamayan kapasite mevcut.





Uçaklarda kullanılan alüminyum malzemeden imal edilen metal kasa ağırlığa herhangi bir olumsuz etki yapmıyor. Cihazın ağırlığı bu bakımdan 98.8 gram civarına ulaşıyor.





Çok ince cihazlarda haliyle bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor ve donanım açısından dolu dolu bir yapı uzakta kalıyor. Örneğin cihazın bataryası 2000mAh gücünde. Bu da kullanım süresi konusunda kullanıcıyı biraz kısıtlıyor.





Android 5.0.2 işletim sistemi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Full HD video kaydı, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0 gibi özellikleri olan cihazın perakende fiyatı 999 TL olarak belirlenmiş.





Aslında Casper VIA V10'un bir fiyat-performans cihazı olduğunu söylemek biraz zor. Zira aynı fiyat seviyesinde çok daha iyi donanıma sahip modeller mevcut. Cihaz daha çok incelik ve zarifliği ile ilgi çekmeye çalışacak.



NOT: Ürünün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 999 TL olarak düzeltilmiştir.



http://www.casper.com.tr/casper-via-v10