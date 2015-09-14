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Casper VIA V10 ülkemizin en ince akıllı telefonu oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,5b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper VIA V10 ülkemizin en ince akıllı telefonu oldu

Uzun süredir VIA markasıyla akıllı telefon pazarında önemli işlere imza atan Casper, seriyi genişletmeye devam ediyor. Casper'ın yeni akıllı telefonu ülkemizin en ince akıllı telefonu olmaya aday.

İncelik yarışında bayrak bilindiği gibi Çinli firmalarda. Vivo ve Oppo gibi firmalar sayesinde akıllı telefon dünyasında kalınlık değeri 4.75mm'ye kadar inmiş durumda. Ancak bu cihazlar henüz resmi olarak ülkemizde olmadığı için Casper VIA V10 modeli 5.1mm kalınlık değeri ile ipi göğüslemiş durumda. 

4.8 inçlik AMOLED ekranında 720p çözünürlük sunan VIA V10, Gorilla Glass 3 ile de ekranı sağlamlaştırıyor. Modele 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti gücünü veriyor. Sistemde 2GB RAM ve 16GB artırılamayan kapasite mevcut.

Uçaklarda kullanılan alüminyum malzemeden imal edilen metal kasa ağırlığa herhangi bir olumsuz etki yapmıyor. Cihazın ağırlığı bu bakımdan 98.8 gram civarına ulaşıyor. 

Çok ince cihazlarda haliyle bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor ve donanım açısından dolu dolu bir yapı uzakta kalıyor. Örneğin cihazın bataryası 2000mAh gücünde. Bu da kullanım süresi konusunda kullanıcıyı biraz kısıtlıyor. 

Android 5.0.2 işletim sistemi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Full HD video kaydı, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0 gibi özellikleri olan cihazın perakende fiyatı 999 TL olarak belirlenmiş. 

Aslında Casper VIA V10'un bir fiyat-performans cihazı olduğunu söylemek biraz zor. Zira aynı fiyat seviyesinde çok daha iyi donanıma sahip modeller mevcut. Cihaz daha çok incelik ve zarifliği ile ilgi çekmeye çalışacak.  
 
NOT: Ürünün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 999 TL olarak düzeltilmiştir.

http://www.casper.com.tr/casper-via-v10 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Soul741 4 yıl en beğenilen
Cihazın orjinal ismi şu: Micromax Canvas Sliver 5
Hindistan'da satılıyor. Ortalama Hindistan fiyatı 550-700 lira arası. Sövgüleri ve övgüleri sizlere bırakıyorum.
Cihazın orjinal ismi şu: Micromax Canvas Sliver 5Hindistan'da satılıyor. Ortalama Hindistan fiyatı 550-700 lira arası. Sövgüleri ve övgüleri sizlere bırakıy...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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pranis 4 yıl
800 liraya vodafone smart 6 varken, vibe x2 varken, meizu m1 note varken, daha ucuzuna daha kalitelisi ve daha iyisi varken, o fiyata sd 800 lü disc elite olmadı lg G2 varken.. casper yine çöp yine çöp..
800 liraya vodafone smart 6 varken, vibe x2 varken, meizu m1 note varken, daha ucuzuna daha kalitelisi ve daha iyisi varken, o fiyata sd 800 lü disc elite olmad...
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slckaydemir 4 yıl
Performans konusunda V9 çok çok daha güzeldi.
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dmlatmr92 4 yıl
Bir markanın nerde üretildiğinin ne önemi var önemli olan sonuç bu telefon da gayet şık duruyor.
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ramazoz 4 yıl
800-900 liraya her yönüyle daha üstün lg g2 alınabilir.
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6.cadde 4 yıl
Sd 410 islemcili bi telefonda aluminyum kasa vs vs bile olsa maksimum 599TLden fazla verilmemeli.
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goksenin10 4 yıl
Bu ürünün beyaz rengi de varmış, bir bakın derim o daha da şık duruyor.
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blackblood07 4 yıl
Arkadaşlar önce şunu belirtiyim bu ürünü micromax üretmiyor.Casperın tüm GSM ürünlerini fransız wiko markası üretmektedir.Yeni giren bir firma olmasından dolayı mutlaka başka üreticilerin ürünleri üzerinde değişiklik yapıp girmek zorunda piyasaya.Hiçbir firma kendi ürünlerinin tamamını üretemez maliyetlerde dolayı.
Wikonun sitesine girdiğiniz zaman ürünü orada göreceksiniz

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blasterjaxx 4 yıl
general mobile görmesin bu saçma reklamınızı
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Uncle Trevor 4 yıl
BrainDrain

Arkadaslar henuz iki oyunuda oynayamadim ondan dolayivsize sormak istoyorum hangisinde oyuncular daha cok benziyor fifa da mi pes te mi ozellikle turk takimlari

PES'de şu anda Türk takımı yokki
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emre_fan_club 4 yıl
Ödediğimiz para destesi kalın ama. Nesi var da 1000 tl istiyorlar anlamadım.
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mcebi001 4 yıl
Bizim şirketlerin alayından bir cacık olmaz....olamaz
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karmenug 4 yıl
V8 modelinde bile kamera çıkıntısı vardı bu incelikteki bir modelde kamera çıkıntısı olmaması başarılı hareket
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s_s64 4 yıl
sony varken lg varken niye casper alayim bu fiyata hemde orta ust seviye sony cihaz almak varken giris seviyesi bi cihaz ?
tavsiye edilen.fiyata 999 demisler birde.kim tavsiye etmis bu fiyati acaba? ve hani yerli uretici daha ucuza.daha kaliteli saticakti bumu kaliteli ve ucuz olani
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