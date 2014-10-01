Casper VIA V8C akıllı telefonunu satışa sundu





MediaTek imzalı 8 çekirdekli ve Full HD ekranlı VIA V8 akıllı telefonu ile tüketici ilgisini çekmeyi başaran Casper, modelin daha düşük bir versiyonunu hazırladı ve satışa sundu.





4.7 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip olan VIA V8C modeli aynı MediaTek MT6592 yongasetini kullanırken, hızı 1.4GHz'e indirgenmiş M versiyonuna yer veriyor. Grafik tarafında ise yine 650MHz saat hızında çalışan Mali-T450 birimi mevcut.





LED flaş destekli 13MP çözünürlükteki arka kamera Full HD video kaydı yapabilirken, ön kamera ise 5MP çözünürlükte tutulmuş. Modelde 2GB RAM, artırılabilir 16GB depolama kapasitesi, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, NFC gibi diğer özellikler yer alıyor.





Modelin tasarımı yine abisi ile aynı çizgileri taşıyor. 7.6mm kalınlığındaki kasası ise sınıfındaki diğer modellerden bir adım öne çıkarıyor. Casper VIA V8C modelini 899TL perakende fiyatı ile temin edebilmek mümkün.

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1216