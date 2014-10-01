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Casper VIA V8C akıllı telefonunu satışa sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,6b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper VIA V8C akıllı telefonunu satışa sundu

MediaTek imzalı 8 çekirdekli ve Full HD ekranlı VIA V8 akıllı telefonu ile tüketici ilgisini çekmeyi başaran Casper, modelin daha düşük bir versiyonunu hazırladı ve satışa sundu.

4.7 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip olan VIA V8C modeli aynı MediaTek MT6592 yongasetini kullanırken, hızı 1.4GHz'e indirgenmiş M versiyonuna yer veriyor. Grafik tarafında ise yine 650MHz saat hızında çalışan Mali-T450 birimi mevcut.

LED flaş destekli 13MP çözünürlükteki arka kamera Full HD video kaydı yapabilirken, ön kamera ise 5MP çözünürlükte tutulmuş. Modelde 2GB RAM, artırılabilir 16GB depolama kapasitesi, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, NFC gibi diğer özellikler yer alıyor. 

Modelin tasarımı yine abisi ile aynı çizgileri taşıyor. 7.6mm kalınlığındaki kasası ise sınıfındaki diğer modellerden bir adım öne çıkarıyor. Casper VIA V8C modelini 899TL perakende fiyatı ile temin edebilmek mümkün. 

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1216 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
9 ay önce falan almistim geçenlerde 3. Kattan asagi düşürdün telefonu size saka gibi gelecek ama yemin ediyorum ekrani dahi catlamadi sadece arka tarafında çatlamalar oldu cokbsaglam sarjida iyi gidiyor bütün ihtiyaclarimi kkarsiliyor zarif ince tek kamerasından memnun değilim o kadar
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DH Misafiri 4 yıl
ALMAYIN !!Hayatımda bu kadar igrenc bi telefon gormedim alali 5 ay oldu olmadi kendi kendine fotograf sildi telefon belegini bosaltti rehberim silindi sarj desen dk ya %1 gidiyor hele net aciksa zaten yandiniz igrenc yani paraniza degee veriyosaniz almayin gidin discovery alin yemin ederim daha iyi almayin ALMAYIN !!!
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evandevan 2 yıl DH Misafiri
şarz az gitme yolunu ben buldum benyaptığım ışığını kıstım en kısıkta.
interneti kullanımı lazım olunca açıp sonra kapatıyorum
birtek şarz soketi kırılmasını çözemedim
bir daha kırılırsa yaptırmıyacağım.
yeni başka bir marka alıcağım.
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DH Misafiri 4 yıl
casper via v8c yi 9 ay önce aldım.. allah belasını versin ilk önce ekraan kartı yandı 360 tl tamir edildi.. şimdi de durup dururken şarj olmuo ne olduysa kapandı kaldı mal telefon.
bıktım artık bu telefonun problemlerinden ..
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar cihazı 6 ay önce satın aldım. Nedendir bilinmez fakat casper, asus ve nvidia markalarına odaklandım. Hepsini denedim karşılaştırdım ve casper via v8c'yi kurcalayınca ürünü pek düşünmeden satın aldım ve aynı anda kardeşime de bir tane aldım. Şu telefonun ederi 900 tl değil en az 1300 tl diyorum açık ara. Fiyatına neden hala zam gelmedi anlamış değilim fakat kaçırmayın derim. Kaç kere yere düştü fakat hiçbirşey olmadı alete. İnce, zarif görünümlü ve kullanımı kolay bir telefon. Şarjıda çok dayanıklı emin olabilirsiniz. Marka takıntısı yapmayın arkadaşlar kullanmadan da yorum yapıp telefonu kötülemeyin. ŞArj olmuyor sorununa da cevabım; android telefon şarjdayken kurcalarsanız bir süre sonra bozulma ihtimali %90'dır. Hatayı kendinizde arayın taş gibi telefon çamur atmayın alete.
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kutay2455 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar cihazı 6 ay önce satın aldım. Nedendir bilinmez fakat casper, asus ve nvidia markalarına odaklandım. Hepsini denedim karşılaştırdım ve casper via v8c'yi kurcalayınca ürünü pek düşünmeden satın aldım ve aynı anda kardeşime de bir tane aldım. Şu telefonun ederi 900 tl değil en az 1300 tl diyorum açık ara. Fiyatına neden hala zam gelmedi anlamış değilim fakat kaçırmayın derim. Kaç kere yere düştü fakat hiçbirşey olmadı alete. İnce, zarif görünümlü ve kullanımı kolay bir telefon. Şarjıda çok dayanıklı emin olabilirsiniz. Marka takıntısı yapmayın arkadaşlar kullanmadan da yorum yapıp telefonu kötülemeyin. ŞArj olmuyor sorununa da cevabım; android telefon şarjdayken kurcalarsanız bir süre sonra bozulma ihtimali %90'dır. Hatayı kendinizde arayın taş gibi telefon çamur atmayın alete.

Bende de casper via v8 var.. Suan ikinci kez garanti kapsaminda teknik serviste..
Urunde 4G yok ayni zamanda lollipop guncellemesinide vermeyecegini acikladi casper...
Urununu destek vermeyen bir firmadan hayir beklemeyin arkadaslar,
Dokunmatik panel bozuk oldugu halde ilk servise gittiginde sadece kalibrasyon yapilip gonderildi, tabi fazla dayanmadi dokunmatik yine bozuldu, simdi destekten kontrok ediyorum, lcd ekran degistirildi, teste hazir yaziyor... Bakalim gelince ne gibi problemler cikacak..
Casper urun destegi vermedigi icin, bulasmyain...
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DH Misafiri 4 yıl
Ben Yaklaşık 5 Ay bu casper v8c kulanmaktayım. Bir kere sistemi çöktü garanti 50 tl istedi.Garantiden gelir gelmez 1 ay gecmeden şarj yerinden sorun cıktı sarj almıyor.. Yani anlayacağınız casper markası fiasko.. Benm bilgsyarımda Casper yeni aldım. Bilgisyar mı yoksa baska birsey mi anlamış değilim...
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DH Misafiri 4 yıl
ŞARJ OLMUYOR İŞTE.NERESİ GÜZEL 7 AYDA GÖSTERDİ KENDİNİ
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu 1ay önce aldım ve şarj yeri bozuldu şarj almıyor.garantiye gonderecegim ücret isterlermi acaba bu sorunla karşılaşan varmi?
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DH Misafiri 4 yıl
Bu özelliğe bu para helal hoş olsun
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DH Misafiri 4 yıl
güzel telefonnn suya girdi cıktı hiç bi sorun olusmadıı kac kez düstügü haldeee saglamm telfonu degil kendinizide suçlayın biraz bence
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DH Misafiri 4 yıl
Bende kullanıyorum casper via v8c ama şu özelligi hiç iyi olmamış. duvar kagıdıı tam ekran yapamıyoruz izin vermiyor fotografları seçiyoruz bize yarım kullanılcaka alan veriyor bence çook büyük bir eksiklik fotografı kırpmayı gösteriyor kırpıyoruz bu sefer yarım ekran kırpamaya izin veriyor bunun güncellemesini yapmaları gerekiyor bence hiç hoş degil.
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