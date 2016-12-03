Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor

Akıllı telefon pazarında önemli bir pazar payına sahip olan Casper, orta üst seviye modellerini geliştirmeye devam ediyor. Bir süre önce tanıtılan Via A1 modeli geliştirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
570
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor

Casper’ın beğenilen Via A1 modelinin biraz daha gelişmişi olarak görebileceğimiz Via A1 Plus modeli raflara çıkıyor. Yeni model özellikle ekran, depolama alanı ve batarya kapasitesi ile ilgi çekeceğe benziyor.

Yeni Üst Seviye

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon öncekinin aksine AMOLED panel kullanıyor ve 2.5D kavis ile Premium hissiyat arttırılıyor. Tamamen metal alaşımlı kasanın kalınlığı 8.2mm civarında. Ön kısımdaki Home butonu içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Yine 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga setinden gücünü alan modele 4GB LPDDR3 RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında da bir iyileşme var ve 128GB kapasite kullanıldığını görüyoruz. Hafıza kartı yuvası 256GB’a kadar destekliyor.

Diğer bir önemli artış ise bataryada yaşanmış. 3100mAh’den 5000mAh kapasitesine çıkan telefon iki günü rahatlıkla çıkaracak seviyeye yükselmiş. Bağlantı olarak USB Tip-C standardı kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Android 7.0 sürümü Xiaomi ailesinde ilk kez Mi 5 modeline geliyor"

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera barındıran telefon Full HD video kaydı yapabiliyor. Cat 6 modem ile 300Mbps hızlarına ulaşan model Android 6.0 işletim sistemine sahip. Casper Via A1 Plus, 1999TL fiyat etiketi ile 16 Aralık tarihinden itibaren raflara çıkacak.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AMADEUS36 2 yıl
A1 in kamerası felaketti...inşallah bu versiyonunda kemarada iyileştirme yapmışlardır.Yoksa 2000 lira verdikten sonra öyle güzel telefonlar varki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 2 yıl
Max 1200 olursa tutardı, şimdi Lenovo ZUK da geleceğine göre Casper bu fiyatla anca ZUKU tutar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exfat 2 yıl
Yerli malı sanıp desteklemek isteyenler alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King Stannis 2 yıl
2000 tlye Helio P10 mu?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
2000 tl kimse Casper marka telefona vermez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl LCD ekranlar siyah renk konusunda OLED ekranları yakalıyor 2 yıl Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor 2 yıl AMD Vega ile %50 pazar payı hedefliyor 2 yıl The Last of Us 2 duyuruldu 2 yıl ZUK Z2 kutu açma ve ilk izlenim videosu: Fiyat/performans kralı telefon 2 yıl Google Pixel’in kamerasında önemli bir sorun ortaya çıktı 2 yıl Foxconn yöneticisi fabrikadan 5700 adet iPhone çaldı! 2 yıl Sahte Apple şarj aletlerinin %99'u güvenlik testlerini geçemedi 2 yıl Mercedes'ten geleceğin far teknolojisi: Digital Light 2 yıl Samsung Gear S3 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl Kaby Lake beklentinin altında 2 yıl Aquaman filminin çıkış tarihi açıklandı 2 yıl Rusya 5 Aralık'ta bankaları siber saldırı için uyardı 2 yıl Sam Worthington’lu Baraka için ilk fragman geldi 2 yıl Apple Watch üzerinden Apple Store 2 yıl Periyodik tabloya 4 yeni element 2 yıl The Game Awards ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Android 7.0 sürümü Xiaomi ailesinde ilk kez Mi 5 modeline geliyor 2 yıl Twitter ekibine yeni üye: Keith Coleman ve Yes 2 yıl Whatsapp, çok eski işletim sistemlerinde 2017'den itibaren çalışmayacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor Sonraki Sanal gerçeklik pazarının yarısı üç firmaya ait 2 yıl Oyunculara Gigabyte Xtreme Gaming XC700W tam boy kasa 2 yıl 2si1 "İyileştiren" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi 2 yıl Motorola şimdilik akıllı saat pazarından çıkıyor 2 yıl Apple, iCloud takvimdeki spamleri ortadan kaldırmaya çalışıyor 2 yıl SSD alacaklara kötü haber! 2 yıl Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu 2 yıl Google Play, 2016'nın En İyi Oyun ve Uygulamalarını duyurdu 2 yıl Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde internet ücretsiz olacak 2 yıl 2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu 2 yıl Bir çerçevesiz telefon da Elephone’dan 2 yıl SwiftKey'in Android ve iOS'taki tüm temaları artık ücretsiz 2 yıl ASELSAN'dan 5G bağlantısı için önemli ortaklık 2 yıl Bu dev kamyon hidrojenle çalışıyor ve bir depoyla 2000km gidiyor 2 yıl Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı 2 yıl Rus uzay gemisi paramparça oldu 2 yıl Apple haritalarını geliştirmek için drone kullanacak 3 yıl Nokia D1C farklı ekran ve kameralı iki versiyonla gelecek 3 yıl Synology’den tamamen flash sürücülü ilk NAS cihazı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
|
DH Forum
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim