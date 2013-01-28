Casper, geçen yılı dizüstü ve masaüstü pazarın lideri olarak tamamladı





Son dönemlerde ürün gamını genişleten ve ilk dokunmatik Ultrabook modelleri de dahil farklı seçenekler sunan Casper, pazar verilerine göre geçen yıl hem dizüstü hem de masaüstü pazarın lideri oldu. Casper her iki pazarda da yüzde 18.6'lık bir paya sahip oldu.





Casper geçen yıl 414 bin ürün satışı yaptı ve 418 milyon TL ciroya ulaştı. Bu yıl ise 1 milyon adet ürün satışı ve 600 milyon TL ciro hedefleniyor. Firmanın geçen yıl Windows 8 ekosistemine sunduğu 5 farklı kategori bulunuyordu.





Geçen yılın en dikkat çekici ürünlerinden birisi 23.6 inçlik boyuta sahip dokunmatik hepsi-bir-arada bilgisayar modeli oldu. Firma bu yıl da hepsi-bir-arada modellerini satışa sunmaya devam edecek.





Geçen yıl Android işletim sistemli tabletleriyle 6 bin adet satış yapan firma bu yıl ürün yelpazesini daha da genişletiyor. Başta klavyeli ve klavyesiz modeller olmak üzere, ultra ince modeller de dahil 8 farklı model daha bu segmente eklenecek. Firma bu sayede ülkemizdeki tablet pazarının lideri olmayı hedefliyor.





Casper icra kurulu başkanı Charlotte Lamprecht, bir akıllı telefon modeli için de çalışmalar yapacaklarını ve teknolojiye paralel olarak çok sayıda ürünü kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceklerini açıkladı.