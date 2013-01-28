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Casper, geçen yılı dizüstü ve masaüstü pazarın lideri olarak tamamladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper, geçen yılı dizüstü ve masaüstü pazarın lideri olarak tamamladı

Son dönemlerde ürün gamını genişleten ve ilk dokunmatik Ultrabook modelleri de dahil farklı seçenekler sunan Casper, pazar verilerine göre geçen yıl hem dizüstü hem de masaüstü pazarın lideri oldu. Casper her iki pazarda da yüzde 18.6'lık bir paya sahip oldu. 

Casper geçen yıl 414 bin ürün satışı yaptı ve 418 milyon TL ciroya ulaştı. Bu yıl ise 1 milyon adet ürün satışı ve 600 milyon TL ciro hedefleniyor. Firmanın geçen yıl Windows 8 ekosistemine sunduğu 5 farklı kategori bulunuyordu.

Geçen yılın en dikkat çekici ürünlerinden birisi 23.6 inçlik boyuta sahip dokunmatik hepsi-bir-arada bilgisayar modeli oldu. Firma bu yıl da hepsi-bir-arada modellerini satışa sunmaya devam edecek.

Geçen yıl Android işletim sistemli tabletleriyle 6 bin adet satış yapan firma bu yıl ürün yelpazesini daha da genişletiyor. Başta klavyeli ve klavyesiz modeller olmak üzere, ultra ince modeller de dahil 8 farklı model daha bu segmente eklenecek. Firma bu sayede ülkemizdeki tablet pazarının lideri olmayı hedefliyor.

Casper icra kurulu başkanı Charlotte Lamprecht, bir akıllı telefon modeli için de çalışmalar yapacaklarını ve teknolojiye paralel olarak çok sayıda ürünü kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceklerini açıkladı. 

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7Mhz 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri

Ben sıkı bir Casper taraftarıyım. 6 yıl önce aldığım Casper bilgisayarım ile Crysis 2 oynamışlığım mevcut. High olmasa da medium gibi değerlerde oyunlarımı oynayabiliyorum. Zaten dikkat ederseniz Casper hep 4GB lık ekran kartları kullanıyor üst düzey makinelerinde. E bu kadar GB ekran kartı da bir nevi kaldırsın bu oyunları. Bence Casper'a suç atanların hepsi örgüt. Toplanmışlar Casper'ın o saygınlığını nasıl düşürebiliriz diye düşünüyorlar.


İyi akşamlar.


Atakan ATIK
Casper Bayii

Dediklerini inandığın için yazdıysan ve gerçektende bayi isen;
Casper'ın kazıkladığına kanıt gibi olmuşsun. Bence mesajını sil çünkü gören bir Casper yetkilisi olursa bayiliğin iptal edilebilir.

Casper'a dokundurmak için yorum yazdıysan;
Tebrikler çok ince dokundurmuşsun ama o kadar incelmişki koşup 4gb ekran kartlı Casper arayacak insanlar çıkabilir.

Yorumun bilgisizlik kaynaklıysa;
Forumdaki "ekran kartı" bölümünde bir gün geçirmen bile ekran kartlarıyla ilgili bildiğin şeylerin neredeyse tamamının yanlış olduğunu anlamana yeter.

Not: Ben 2. duruma inanıyorum.
DH MisafiriBen sıkı bir Casper taraftarıyım. 6 yıl önce aldığım Casper bilgisayarım ile Crysis 2 oynamışlığım mevcut. High olmasa da me...
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oktayakgoz 6 yıl AppleFans
azsussan
Niye batsın? Sonuçta ülke kalkınıyor


Ulkemi kalkiniyor. Uretmedigin urunu alip baska bir ulkeye satsan belki ama yurt disi urunu alip bize satmasinin diger firmalardan hic bir farki yok
azsussanNiye batsın? Sonuçta ülke kalkınıyorUlkemi kalkiniyor. Uretmedigin urunu alip baska bir ulkeye satsan belki...
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burrnn 6 yıl
Biraderler bilgisayarda marka diyince aklıma tek olarak hizmet gelir malum taşa tutulan casperın bu konuda kendisini geliştirmesi şart.Bilinçli insanlar bilgisayar alırken kullanım amaçları doğrultusunda, donanım uyumluluğu konusunda,ve en son hizmet konusuna dikkat ediyorlar.(fiyatta bir etken tabiki =D)Ama bizim milletimiz böyle değil ve bencede (şahsi düşüncem) casper bunu kullanıyor.
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sokrates60 6 yıl
Eğitim şart. Uzucu bi durum.
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solgarcı13 6 yıl
abi ben niye ülke olarak biryere varamadığımızı böyle şeyleri görünce daha iyi anlıyorum. Adamlar notebookta pazar lideri olmuş. gurur duyacağımıza yerden yere vuruyoruz. elin gavuru birinci olsa öve öve bitiremeyiz. hakketen yazık.
helal olsun caspera. adamlar sizin gibilere rağmen birinci olmuşlar
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solgarcı13 6 yıl
abi ben niye ülke olarak biryere varamadığımızı böyle şeyleri görünce daha iyi anlıyorum. Adamlar notebookta pazar lideri olmuş. gurur duyacağımıza yerden yere vuruyoruz. elin gavuru birinci olsa öve öve bitiremeyiz. hakketen yazık.
helal olsun caspera. adamlar sizin gibilere rağmen birinci olmuşlar
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Puitu 6 yıl
casper
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çelikserkan 6 yıl
elin yabancısı bize ederinden pahalı ürünlerini pazarlarken üzerimizden yaparken ciroları "waay adamlarda ne makine yapmış" deriz ki toshiba,asus,hp vs hepsi aynı halt teknik servise gitti mi gelmezler. niyeyse biz türk milleti olarak bizden olanı yerden yere vururuz. bu kafayla olacak işler değil. Tebrikler Casper, lokal bir firmanın ulusarasları firmaları geride bıraktığını görmek bizleri gururlandırıyor.
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ExxTasY 6 yıl
Arkadaşlar her markanın ürünleri arızalı olabiliyor. Bakın sikayetvar.com'un sitesine çok övdüğünüz ASUS 955 şikayet sayısı ile sıralamasında birinci. Bende 3 yıldır Casper kullanıyorum ve hiçbir sorun ile karşılaşmadım. Bütün yakınlarıma da Casper'ı tavsiye ettim. Aynı özellikteki bir bilgisayara sırf yabancı marka diye fazla para ödeyemem.
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ceo-tr 6 yıl
casper bilgisayarları sırf yazılım desteği yüzünden bile tercih edilmeme sebebi.
driver indirmeye girdinizmi hiç bilmiyorum ama o driver sayfası nedir öyle. dünyanın en kötü teknik destek sayfası.
şahsi görüşüm bilgisayarı satalım da sonrası beni ilgilendirmez havasında bir firma.
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Alfred James Pacino 6 yıl
Orijinalden alıntı: DH Misafiri

"E bu kadar GB ekran kartı da bir nevi kaldırsın bu oyunları"




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nefretix 6 yıl
Arkadaşlar Casper özellikle balkan ülkelerine ithalat da yapıyor, ülkemizde herhangi bir malzeme üretmeden sadece montaj yapıyor ama kendi markasını vurduğu ürünleri de gidip yurt dışına da satıyor.
Exper Casper Vestel gibi üç beş tane firma var yerli, bunları da her türlü desteklemek gerek...
Marifet malzemenin ülke içinde üretilmesi değil, ortaya çıkan ürünün pazarlanabilmesi. Lenovo, HP, Dell, Acer gibi devler de ABD'de üretim yapmıyor gidiyor Çin'de üretimini yaptırıp üstüne kendi markasını basıp tüm dünyaya satıyor...
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