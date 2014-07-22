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Casper'dan Full HD ekranlı ve 8MP ön kameralı VIA V8 akıllı telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,2b
1
156
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper'dan Full HD ekranlı ve 8MP ön kameralı VIA V8 akıllı telefon

Akıllı telefon pazarına geçtiğimiz yıl VIA serisi ile ilk adımını atan Casper, donanım çıtasını giderek yükseltiyor. Firmanın VIA V8 adlı yeni modeli amiral gemisi olacak. 

VIA V4 modelinde işlemci olarak Tayvanlı MediaTek'ten yana tercihini kullanan Casper, yeni modelinde de aynı tasarımcıyı tercih ediyor. MediaTek'in Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdekli MT6592T yongasetine yer veren VIA V8, grafik tarafında ise 650MHz saat hızında çalışan Mali-T450 barındırıyor. MT6592T modeli işlemci hızını MT6592 modeline göre  2GHZ seviyesine çıkartdığı için isminin sonuna Turbo anlamına gelen T takısını alıyor. 

VIA V8 modelinde 5 inçlik Full HD IPS ekran kullanılıyor. MT6592 yongasetinin özellikle Full HD çözünürlüklerde takılmalar yaşadığı biliniyor. Turbo versiyonunun nasıl bir deneyim sunduğunu ise zamanla göreceğiz. 

Modeldeki ön ve arka kameralar da oldukça dikkat çekici. Arka tarafta 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön tarafta ise özçekim tutkunlarına yönelik 8MP çözünürlükte bir kameraya yer verilmiş. 

Casper VIA V8 modelinde bunun haricinde 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2350mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor. Modelin tavsiye edilen satış fiyatı ise 1199TL. 

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1207 Yorum Yaz
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thestell 5 yıl en beğenilen
Pahalı dedigimiz elite bile 1300. Bu neyin kafası?
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mav1li 5 yıl
750-800 lira arası olursa alınır. 1200 liraya Lg g2 var. Casper fazla yüksekten uçuyor. Telefon çıksın satış rakamlarını gördükten sonra ayakları yere basar. Sene sonuna doğru Xaomi Note 700-750 civarında piyasaya girince görürüm Casper pazarlama yetkililerinin yüzünü.
750-800 lira arası olursa alınır. 1200 liraya Lg g2 var. Casper fazla yüksekten uçuyor. Telefon çıksın satış rakamlarını gördükten sonra ayakları yere basar. Se...
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Fiyaka1903 5 yıl delihamza_a5
delihamza_a5
arkadaşlar bazıları tutturmuş canvas knight diye onlara kıskançlıklarından dolayı Allah yardım etsin diyorum tabi zor bişey kaldıramadıkları markanın böyle telefon çıkarması......

Kardeş bu aralar işsizim kaç para veriyo Casper sana kıyak ismis valla klavye başından para kazanıyorsun
delihamza_a5arkadaşlar bazıları tutturmuş canvas knight diye onlara kıskançlıklarından dolayı Allah yardım etsin diyorum tabi zor bişey kaldır...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar ön kamerasındaki program çok kötü onu kaldırma şansımız var mı yoksa başka bir yöntemi var mı bi yardımcı olursanız çok sevinirim...
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar bir suredir via v8 kullaniyorum bazi zamanlarda rehbere girdigimde bi kisinin numarasini 4-5 defa farkliymis gibi gosteriyor kapatip acinca duzeliyor nasil cozebilirim bu sorunu mail atabilir misini bana.. İlhankndmr@hotmail.com
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DH Misafiri 4 yıl
casper via v9 cikti fakat v8'in ön ve arka kamerasi daha iyi v9da tek fark ön kamerasinda flas olmasi cok kararsizim hangisini almaliyim bilemiyorum v8 mi v9 mu?
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DH Misafiri 4 yıl
Telefon 4 gün önce elime ulaştı performans ve kalitesi ile mükemmel.casperdan beklenmeyen ürün ancak bu defa başarmışlar. şarj konusunda oyun oynarsanız tabiki şarjı gidiyor ama normalde bir gün dayanıyor. samsung s3 kullanıcısıydım şarjları hemen hemen aynı yani casper biraz daha fazla dayanıyor. asphalt 8 fifa14 ü indirdim rahatça oynuyor hiç zorlanma yok. telefonun ısınma sorunu diye söyledikleride telefon 7mm incelikte ve bu incelikteki bir telefonun ısınma durumunu hissedersiniz ama 10mm dekini hissetmeyebilirsiniz. ve telefonun kapakları ısıyı daha fazla hissettiriyor sert plastik kapak değil samsung taki gibi. samsung ta ısınıyordu bende. gayet normal ayrıca yaz aylarındayız arkşlar.
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mali63 4 yıl
Meizu x4 1200 TL iken şuan nasil buna aynı fiyat verilir ? Ve yerli mali diyen arkadaşlar neresi yerli bunu parçaları getirip bir eleştiriyorlar hepsi bu o fiyata çok daha güzel ürünler bulunabilir, ha sunuda belirteyim hepsi burada n11 gibi carfursa gibi yerlerde 1300 TL LG g3 var siz neyin kafasindasiniz ?
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DH Misafiri 4 yıl
ben vıa v8 kullanıcısıyım. herkes gibi bende korkarak aldım. 3 aydır kullanıyorum. ağır oyunlarda mesela aspalt8 de bile donduğunu görmedim cihazın. donmuyor cihaz naparsan yap. şarja gelirsek oyunu cok oynarsan cabuk bitiyor ama her telefonda aynı bu bunu dezavantaj sayamayız. bakın cihaz 2.0 chz ve 2 gb ram, 32 gb hafızaya sahip. arka kamera 16 mgp bunlar süper rakamlar. 8 çekirdek telefon. ön kemera 8 mgp.tamamen çelik kasa yani telefon ucuyor. not 3 de bu özelliklerin hiçbiri yok. bakın dezavantajlarını sölüyüm. 1. kemera çok ğüzel ama bi çıkıntı var kemera üzerinde o çıkıntı dan dolayı zarar gelmesinden korkuyorsun ama casper içinde kılıf gönderiyor telefonun, zaten kutudan kılıf cıkması kılıfsız kullanırsan sorun olabilir demek gibi algılıyorsun korkularını arttırıyor. çok hafif bir telefonu kılıfsız kullanamıyorsun. 2. olarak ses açma, kapama ve kilit tuşları çok yakın ve aynı tasarıda karıştırıyorsun bakmadan ses açıcam diye kiitliyorsun ama alışılıyor zamanla. 3. cihaz ağır oyunlarda çok ısınıyor. başka da bir dezavantajı yok diye düşünüorum. öneriyorum korkmadan alın. yerli oldugundan kapaklı kılıf heryerde bulamayabilirsiniz. int de casperbayi.com da uygun ücretsiz kargo ile veriyorlar. aynı özellikde cihazlar 2 bin lira iken buna 1200 çok gelmedi
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OnderT 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben vıa v8 kullanıcısıyım. herkes gibi bende korkarak aldım. 3 aydır kullanıyorum. ağır oyunlarda mesela aspalt8 de bile donduğunu görmedim cihazın. donmuyor cihaz naparsan yap. şarja gelirsek oyunu cok oynarsan cabuk bitiyor ama her telefonda aynı bu bunu dezavantaj sayamayız. bakın cihaz 2.0 chz ve 2 gb ram, 32 gb hafızaya sahip. arka kamera 16 mgp bunlar süper rakamlar. 8 çekirdek telefon. ön kemera 8 mgp.tamamen çelik kasa yani telefon ucuyor. not 3 de bu özelliklerin hiçbiri yok. bakın dezavantajlarını sölüyüm. 1. kemera çok ğüzel ama bi çıkıntı var kemera üzerinde o çıkıntı dan dolayı zarar gelmesinden korkuyorsun ama casper içinde kılıf gönderiyor telefonun, zaten kutudan kılıf cıkması kılıfsız kullanırsan sorun olabilir demek gibi algılıyorsun korkularını arttırıyor. çok hafif bir telefonu kılıfsız kullanamıyorsun. 2. olarak ses açma, kapama ve kilit tuşları çok yakın ve aynı tasarıda karıştırıyorsun bakmadan ses açıcam diye kiitliyorsun ama alışılıyor zamanla. 3. cihaz ağır oyunlarda çok ısınıyor. başka da bir dezavantajı yok diye düşünüorum. öneriyorum korkmadan alın. yerli oldugundan kapaklı kılıf heryerde bulamayabilirsiniz. int de casperbayi.com da uygun ücretsiz kargo ile veriyorlar. aynı özellikde cihazlar 2 bin lira iken buna 1200 çok gelmedi

OO kardeş hayırlı olsun. Yeni mi başladın işe?
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DH Misafiri 4 yıl
yarak gibi sakın almayın
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar ben bu telefonu aldim ama gerçekten korkuyorum çok kuskuluyum aceba telefonun iki çeşidi var da bana kötü olan gelmiş gibi şarjı iki saat dayaniyor aceba yeni diyemi ve ileriki zamanlarda geçer ve bu süre uzar mı
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alperd82 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar ben bu telefonu aldim ama gerçekten korkuyorum çok kuskuluyum aceba telefonun iki çeşidi var da bana kötü olan gelmiş gibi şarjı iki saat dayaniyor aceba yeni diyemi ve ileriki zamanlarda geçer ve bu süre uzar mı

Asphalt 8 bile oynasan 2 saatte sadece %44 pil yer bu cihaz. Yani normal değil servise gönderin sorunu çözerler.
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DH Misafiri 4 yıl
Sarji gayet iyi dayaniyoru yilbasindan beri kullaniyorum kullanmayi beceremeyenler burda laf yarisi yapiyo yok begenmedim telefonun her seyi var ne bekliyosun daha sarjida gayet iyi gidiyo nasil ayarlama yapilcagini bilmiyosunuz hala burda konusuyosunuz ne istiyosaniz veriyo telefon
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DH Misafiri 4 yıl
telefon da da ayni 26 GB fakat arka kamera güzel cikartiyor neden boyle o kadar abartiyor fakat uvdukleri kadar guzel degil
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