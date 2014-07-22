Casper'dan Full HD ekranlı ve 8MP ön kameralı VIA V8 akıllı telefon





Akıllı telefon pazarına geçtiğimiz yıl VIA serisi ile ilk adımını atan Casper, donanım çıtasını giderek yükseltiyor. Firmanın VIA V8 adlı yeni modeli amiral gemisi olacak.





VIA V4 modelinde işlemci olarak Tayvanlı MediaTek'ten yana tercihini kullanan Casper, yeni modelinde de aynı tasarımcıyı tercih ediyor. MediaTek'in Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdekli MT6592T yongasetine yer veren VIA V8, grafik tarafında ise 650MHz saat hızında çalışan Mali-T450 barındırıyor. MT6592T modeli işlemci hızını MT6592 modeline göre 2GHZ seviyesine çıkartdığı için isminin sonuna Turbo anlamına gelen T takısını alıyor.





VIA V8 modelinde 5 inçlik Full HD IPS ekran kullanılıyor. MT6592 yongasetinin özellikle Full HD çözünürlüklerde takılmalar yaşadığı biliniyor. Turbo versiyonunun nasıl bir deneyim sunduğunu ise zamanla göreceğiz.





Modeldeki ön ve arka kameralar da oldukça dikkat çekici. Arka tarafta 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön tarafta ise özçekim tutkunlarına yönelik 8MP çözünürlükte bir kameraya yer verilmiş.





Casper VIA V8 modelinde bunun haricinde 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 2350mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor. Modelin tavsiye edilen satış fiyatı ise 1199TL.

http://www.casper.com.tr/KMDefault.aspx?cntid=1207