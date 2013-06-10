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Casper'ın iki yeni akıllı telefonu raflarda boy göstermeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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95
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper'ın iki yeni akıllı telefonu raflarda boy göstermeye başladı

Yıllardır iç pazarda bilgisayar ürünleri ile boy gösteren Casper, önce tablet ardından da akıllı telefon pazarına giriş yapmıştı. VIA ismiyle akıllı telefon pazarına iki ürün sunan Casper'ın bu modelleri yavaş yavaş raflarda boy göstermeye başladı.

Casper'ın iki modelinden VIA A6108 modeli üst seviyeye hitap ederken, VIA A3216 modeli ise orta seviyede yer alıyor.

VIA A6108 modelinde Medfield tabanlı 2GHz saat hızına çıkan Intel işlemci kullanılmış. İşlemcinin 32nm fabrikasyon sürecine sahip tek çekirdekli Atom Z2480 olduğu sanılıyor. Bu işlemci yanında PowerVR SGX 540 grafik birimini getiriyor. VIA A6108 modeli böylece ülkemizdeki ilk Intel işlemcili akıllı telefon ünvanını eline geçiriyor.

4.7 inçlik 720p çözünürlükte IPS LCD ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera,  1.3 MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 1900mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelin perakende satış fiyatı 899TL.

VIA A3216 modelinde ise 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Snapdragon 200 çözümü kullanılmış. 4.7 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 9.8mm kalınlık, 2000mAh batarya, WiFi, Bluetooth, GPS, çift SIM desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. Bu modelin perakende satış fiyatı ise 700TL. Her iki model de Casper resmi satış noktalarında stoklara girmeye başladı.

 
Casper'ın iki yeni akıllı telefonu raflarda boy göstermeye başladı

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carter 6 yıl en beğenilen
Casper almayın. Telefonu kendiniz toplayın.


Yanıtla +14
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Okisht 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bu telefonları çıkarmaya utanmıyorlar mı?

900 liraya 4.7 inç, hd çözünürlükte ips panelli 1900mah bataryalı başka telefon var da haberimiz mi yok yahu? powervr sgx 540'da gayet güzel bir gpudur, özellikleri ve fiyatı gayet uygun, kronik bir problemi yoksa orta seviyenin güzel bir ürünü olarak değerlendirilebilir.
cagataykorogluBu telefonları çıkarmaya utanmıyorlar mı?900 liraya 4.7 inç, hd çözünürlükte ips panelli 1900mah bataryal...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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xconnect 6 yıl
Mağaza görevlisi sorar:
- Merhaba ne istemiştiniz?
- VIA A6108
Diğer müşterilere döner.
- Ya siz?
-S4... 4S... One...
Hay bin Türk aklı :-)
Biz niye Japonlara benziyoruz, onlarda isim ozurlu!

Mağaza görevlisi sorar:- Merhaba ne istemiştiniz?- VIA A6108Diğer müşterilere döner.- Ya siz?-S4... 4S... One...Hay bin Türk aklı :-...
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Yanıtla +7
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DH Misafiri 5 yıl
It's an amazing article in favor of all the internet people; they will take benefit from it I am sure.
peuterey outlet modena modelobsession.it/...
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DH Misafiri 5 yıl
Casper dahil bir çok yerli firma satış arttıracak & kullanici v.s hedef kitlenin talebini anlayacak portable zekaya veya marka bağlılığına sahip değil. 2009 da casper bilgisayar almadan önce lcd ekran çerçevesi metal griydi & casper' a yazdim bilgisayar almak istediğimi lakin ekran cercevesinin siyah olması gerektiğini söyledim. Ben dedim oldu demiyorum ama ben bilgisayari ekran siyah çerçeve olunca aldim. Google ye youtube icin yaptığım arka plan renk koyulugu ne tesadüf ki yapildi. Bir cok markaya önerilerde bulundum. Casper telefon konusunda yanlış yapıyor. Ürün güzel olsada bizim insanımız farklı...
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DH Misafiri 5 yıl
iyyyy biktim sizin kavganizdan haa susun da biraz kafa dinleyelim
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DH Misafiri 5 yıl
Casper'ın iki yeni akıllı telefonu raflarda boy göstermeye başladı
saint francois longchamp porticodoparaiso.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
En köklü markalardan biriside casperdır bençe.
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DH Misafiri 6 yıl
A6108 çift sim hatmı yoksa tek sim hatlımı
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ALBAY 6 yıl
General Mobile gibi 600-650 bandından girecekti çok büyük yanlış yaptı.Kimse 900 tl yi casper'a gömmez.Gider ikinci el bilindik cihaz alır.
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II. Aragorn 6 yıl
Discovery nin gölgesinde kaldı biraz
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dragonPC7 6 yıl II. Aragorn
nasıl gölgesinde kaldı diyebiliryorsunuz anlamıyorum. discovery i fazla abartmadılar mı sencede?
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solgarcı13 6 yıl
Casper 3. telefonu da çıkarmış, 3316. Teknik olarak donanımlı gibi, bakmak gerek.. Merak ettim, incelemek istiyorum. Casper iyi girdi bu işe..
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DH Misafiri 6 yıl
Casper via aldim. Gayette guzel bir telefon. S3 den hic farki yok, hatya daha iyi bi tasarimi var. Ayrica yerli ureticiye destek vermek lazim.
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memeti 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Casper via aldim. Gayette guzel bir telefon. S3 den hic farki yok, hatya daha iyi bi tasarimi var. Ayrica yerli ureticiye destek vermek lazim.

Aynen bende via aldım s3den iyi bile hatta
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