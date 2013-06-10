Casper'ın iki yeni akıllı telefonu raflarda boy göstermeye başladı









Yıllardır iç pazarda bilgisayar ürünleri ile boy gösteren Casper, önce tablet ardından da akıllı telefon pazarına giriş yapmıştı. VIA ismiyle akıllı telefon pazarına iki ürün sunan Casper'ın bu modelleri yavaş yavaş raflarda boy göstermeye başladı.





Casper'ın iki modelinden VIA A6108 modeli üst seviyeye hitap ederken, VIA A3216 modeli ise orta seviyede yer alıyor.





VIA A6108 modelinde Medfield tabanlı 2GHz saat hızına çıkan Intel işlemci kullanılmış. İşlemcinin 32nm fabrikasyon sürecine sahip tek çekirdekli Atom Z2480 olduğu sanılıyor. Bu işlemci yanında PowerVR SGX 540 grafik birimini getiriyor. VIA A6108 modeli böylece ülkemizdeki ilk Intel işlemcili akıllı telefon ünvanını eline geçiriyor.





4.7 inçlik 720p çözünürlükte IPS LCD ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3 MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 1900mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelin perakende satış fiyatı 899TL.





VIA A3216 modelinde ise 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Snapdragon 200 çözümü kullanılmış. 4.7 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1 işletim sistemi, 9.8mm kalınlık, 2000mAh batarya, WiFi, Bluetooth, GPS, çift SIM desteği şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün. Bu modelin perakende satış fiyatı ise 700TL. Her iki model de Casper resmi satış noktalarında stoklara girmeye başladı.



