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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casper’ın mobil uygulaması yayında

Casper, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha hızlı gidermek ve hızlı destek sunmak amacıyla mobil uygulama geliştirdi. Casper mobil uygulaması Google Play'de yayınlandı.
1 yıl
1,2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Casper’ın mobil uygulaması yayında
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Casper, müşterilerinin yapmak istediği işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi adına mobil uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama sayesinde servis noktalarını görebilir, servisteki ürününüzü takip edebilir, cihaz bilgilerinize ulaşabilir ve Casper’ın ürün arşivini inceleyebilirsiniz.

Uygulama içerisinde bulunan özelliklere detaylı şekilde bakacak olursak Servis Noktaları sekmesini kullanarak harita üzerinde servis noktalarını görüntüleyebiliyor ve seçtiğiniz servis noktasına rota oluşturabiliyorsunuz.

Ürün Takip sekmesinde ise ürünün teknik servisteki aşamalarını ve kargoya verilmiş ise kargo durumunu görüntüleyebilirsiniz. Cihaz Bilgileri sekmesinden cep telefonunuzun anlık durumunu RAM, işlemci kullanımı gibi bilgilerle takip edebilirsiniz.

Bu sayfaların haricinde hata bildir, haberler, ürünler ve sıkça sorulan sorular sayfaları bulunuyor. Uygulamanın şuan için sadece Android sürümü bulunuyor.


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FIRAT_G_ 1 yıl
Aman ne iyi. Forumda elli kişinin yorumuna aldırış etmeyip zaten cihaz sıfır ne olacak deyip sıfır telefon alıp 2 hafta sonra aldığım dükkana geri satmıştım. Casper telefonla sorunsuz 10 gün geçirilebiliyor ama iyi tarafından bakınca
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Kerim5100 1 yıl
Fiyatlar +200tl
Ama bizim destek uygulamamız var :/
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