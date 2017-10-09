Casper’ın mobil uygulaması yayında

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Casper, müşterilerinin yapmak istediği işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi adına mobil uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama sayesinde servis noktalarını görebilir, servisteki ürününüzü takip edebilir, cihaz bilgilerinize ulaşabilir ve Casper’ın ürün arşivini inceleyebilirsiniz.

Uygulama içerisinde bulunan özelliklere detaylı şekilde bakacak olursak Servis Noktaları sekmesini kullanarak harita üzerinde servis noktalarını görüntüleyebiliyor ve seçtiğiniz servis noktasına rota oluşturabiliyorsunuz.

Ürün Takip sekmesinde ise ürünün teknik servisteki aşamalarını ve kargoya verilmiş ise kargo durumunu görüntüleyebilirsiniz. Cihaz Bilgileri sekmesinden cep telefonunuzun anlık durumunu RAM, işlemci kullanımı gibi bilgilerle takip edebilirsiniz.

Bu sayfaların haricinde hata bildir, haberler, ürünler ve sıkça sorulan sorular sayfaları bulunuyor. Uygulamanın şuan için sadece Android sürümü bulunuyor.