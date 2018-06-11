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Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel ile çatıdaki tek bir üretim tesisinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar "vergiden muaf esnaf" kabul edilecek. İşte detaylar...
11 ay
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Alternatif Enerji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor
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Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından 2018’in başlarında yürürlüğe alınan “çatı mevzuatı” düzenlemesi ile çatıdan elektrik üretimi serbest bırakılmıştı. Şubat ayında yürürlüğe giren düzenleme ile aboneler konutların çatı ya da dış cephesine koyacağı güneş panelleriyle kendi elektriğini üretecek ve fazlasını satabilecekti. Yapılan yeni bir düzenleme ile ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanların “vergiden muaf esnaf” kabul edileceği açıklandı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Farklı düzenlemelerin yapıldığı tebliğle birlikte çatı ya da dış cepheye takılacak güneş panellerinden elektrik üretimi konusu da ele alındı. Tebliğe göre, konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar vergiden muaf esnaf kabul edilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak konutlarda kurulu tesislerde elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan kişilerin bu muafiyetten yararlanabilmesi için üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak.

Kurulan tesislerin azami kurulu gücü 10 kilovata kadar olacak ve elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Konutunu hem iş yeri hem de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançları muafiyet kapsamında kabul edilecek. Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece apartmandaki tüm malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak.


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/catisinda-elektrik-uretene-vergi-istisnasi/1171339 Yorum Yaz
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Guest-005109EE3 11 ay en beğenilen
vergiyle geçinen hükümetin saçma sapan programları.
elektrik faturalarından alınan haracı düzeltsin önce.
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darkaura 11 ay
bu kanunu cikaranlar bir yandanda gunes panellerine %35 ekstra vergi uyguluyorlar. saka gibi. karakoydeki toptancilar fiyatindan oturu hic gunes paneli satamadiklarini soyluyor.
bu kanunu cikaranlar bir yandanda gunes panellerine %35 ekstra vergi uyguluyorlar. saka gibi. karakoydeki toptancilar fiyatindan oturu hic gunes paneli satamadi...
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Bay Robot 11 ay
Bu ülkede o panelleri kurdurabilecek eve sahip olmak için ayrı, o paneller için ayrı zengin olmak gerekir. Dolayısıyla bir elin parmaklarını geçemez bundan faydalanacak kişi sayısı...
Bu ülkede o panelleri kurdurabilecek eve sahip olmak için ayrı, o paneller için ayrı zengin olmak gerekir. Dolayısıyla bir elin parmaklarını geçemez bundan fayd...
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Vanished Man 11 ay
Yine mi bu konu?
Önce muafiyet geldi, sonra vergi, şimdi tekrar muafiyet. Bu işe inanıp girmeyin her an tekrar vergi gelebilir.
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Umutcan 11 ay
Türkiye'de çoğunluk apartmanlarda yaşıyor, müstakil ev sayısı çok az.
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blackjack8696 11 ay
İlk başta faturalardaki kaçak kullanım bedelini kaldırsınlar bunu düşünene kadar. Doğuda kaçak kullanan adamın elektrik faturasını batıda emeğiyle helaliyle çalışan adama ödetmesini biliyorlar, adalet nerde burada bu kul hakkına girmek değil mi?
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ÇatlakMerlin 11 ay
Çok güzel iş. Herkes bu üretime başlamalı. Devlet de bu düzeni kurmak için de ayrıca teşvik vermeli. Herkesin çatısında sıcak su için olduğu gibi elektrik üretimi için de gayet tabii güneş panelleri kurulabilir ve kurulmalıdır da...
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Elsa 11 ay
Bir ülke kendi yatırımının nasıl kafasına sıkabilir vol.9149721
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stalker(1979) 11 ay
Kendi maliyetini kaç yılda çıkarabiliyor acaba? Birde 10 kilovat bir evin ihtiyacını karşılayabiliyor mu arkadaşlar?
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They Killed Kenny 11 ay stalker(1979)
Kullanımınıza göre değişir. Normal bir sistem 10 yılda çıkartıyor parasını.
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more34 11 ay
çalarlar panelleri gaza gelip almayın
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Guest-005109EE3 11 ay en beğenilen
vergiyle geçinen hükümetin saçma sapan programları.
elektrik faturalarından alınan haracı düzeltsin önce.
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Bay Robot 11 ay
Bu ülkede o panelleri kurdurabilecek eve sahip olmak için ayrı, o paneller için ayrı zengin olmak gerekir. Dolayısıyla bir elin parmaklarını geçemez bundan faydalanacak kişi sayısı...
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darkaura 11 ay
bu kanunu cikaranlar bir yandanda gunes panellerine %35 ekstra vergi uyguluyorlar. saka gibi. karakoydeki toptancilar fiyatindan oturu hic gunes paneli satamadiklarini soyluyor.
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güneş enerjisi, çatıda elektrik üretme ve
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