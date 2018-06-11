Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor

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Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından 2018’in başlarında yürürlüğe alınan “çatı mevzuatı” düzenlemesi ile çatıdan elektrik üretimi serbest bırakılmıştı. Şubat ayında yürürlüğe giren düzenleme ile aboneler konutların çatı ya da dış cephesine koyacağı güneş panelleriyle kendi elektriğini üretecek ve fazlasını satabilecekti. Yapılan yeni bir düzenleme ile ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanların “vergiden muaf esnaf” kabul edileceği açıklandı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Farklı düzenlemelerin yapıldığı tebliğle birlikte çatı ya da dış cepheye takılacak güneş panellerinden elektrik üretimi konusu da ele alındı. Tebliğe göre, konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar vergiden muaf esnaf kabul edilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak konutlarda kurulu tesislerde elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan kişilerin bu muafiyetten yararlanabilmesi için üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak.

Kurulan tesislerin azami kurulu gücü 10 kilovata kadar olacak ve elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Konutunu hem iş yeri hem de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançları muafiyet kapsamında kabul edilecek. Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece apartmandaki tüm malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/catisinda-elektrik-uretene-vergi-istisnasi/1171339