Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Farklı düzenlemelerin yapıldığı tebliğle birlikte çatı ya da dış cepheye takılacak güneş panellerinden elektrik üretimi konusu da ele alındı. Tebliğe göre, konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar vergiden muaf esnaf kabul edilecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak konutlarda kurulu tesislerde elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan kişilerin bu muafiyetten yararlanabilmesi için üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak.
Kurulan tesislerin azami kurulu gücü 10 kilovata kadar olacak ve elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Konutunu hem iş yeri hem de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançları muafiyet kapsamında kabul edilecek. Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece apartmandaki tüm malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak.
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elektrik faturalarından alınan haracı düzeltsin önce.