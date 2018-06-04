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İlk yerli hidroelektrik santral türbini üretildi

Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak üretilmesini amaçlayan MİLHES projesi ilk meyvesini verdi. Türkiye'de tasarlanan, test edilen ve üretilen türbinler ilk kez Kepez-1 HES'e takılacak.
11 ay
3,8b
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36
Alternatif Enerji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İlk yerli hidroelektrik santral türbini üretildi
 

Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak üretilmesini sağlamak için 2015 yılında başlatılan MİLHES projesinin ilk ürünü ortaya çıktı. Türkiye’de tasarlanan, test edilen ve üretilen türbinlerin Antalya’nın Düden Çayı üzerinde kurulu Kepez-1 HES’e takılması için çalışmalar başladı.

Kepez-1 HES’e takılacak türbin üretiminin en kritik aşamalarından biri olan model türbinin tasarımı ve testleri TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından HES’e takılacak gerçek boyutlardaki türbinin üretimini de İzmir’de kurulu Gimas A.Ş. yaptı. Projenin jeneratör tasarımını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi üstlenirken, üretimi ise TEMSAN tarafından yapıldı.

Ekim'de yeniden elektrik üretecek 

Türkiye’de üretilen ilk türbinin 36 bin haneye elektrik sağlayan Kepez-1’e takılması için mayıs ayı itibariyle enerji üretimi durduruldu ve eski ekipmanlar sökülmeye başlandı. Santralin ekim ayı itibariyle yeni ekipmanlarıyla birlikte elektrik üretmeye başlaması planlanıyor.

Yurtdışındaki testlerin maliyeti 400 bin euro 

Projenin TOBB ETÜ’deki yürütücüsü Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu’na göre Kepez-1 kapasitesindeki bir santralin sadece model testlerinin yurtdışında yapılmasının maliyeti 400 bin euro. Türkiye’de özel sektöre ve kamuya ait 600’ün üzerinde hidroelektrik santral bulunuyor. Sadece kamuya ait santrallerin yenilenmesi bile bu yolla 250-300 milyon euro’ya ulaşabilir.


http://www.haberturk.com/ilk-yerli-hidroelektrik-turbini-kepez-1-hidroelektrik-santralina-takilacak-1998895-ekonomi Yorum Yaz
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apodur 11 ay en beğenilen
Kurban olduğum memleket yürümek yetmez Uç artık Uçççççççç
Allah yolunu açık etsin.
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Zeen 11 ay
Seçim açıklamasından sonrasına bakmıyorum öncesi önemli Haftaya AY'a TÜRK BAYRAĞI dikilse bile kararım değişmeyecek :)
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mekjet.com 11 ay
emeği geçenleri tebrik eder,aynı yatırımları yerli uçak üretimimiz içinde yapılması dileğiyle.Saygılarımızla.
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metalurjibey 10 ay
Daha önce de yerli tasarım rüzgar türbini üretilmişti. Üretimlerimiz katbekat artar inşallah.
malzemebilimi.net/...
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ABSOLUT. 11 ay
Vatanımız için hayırlı olsun. Daha iyi projeler yapmak ve gururlanmak dileğiyle.
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Sharparrow 11 ay
Vatan haini görmek isteyen bu tarz haberlere bakmalı.. yorumlarda kendilerini hemen belli ederler. Ki ben Türkçe yazan herkesin de Türk olduğunu düşünmüyorum. Mesela global forumlarda ben İngilizce yazıyorum bu beni Amerikalı yada İngiliz yapmıyor. Doğal olarak Türk düşmanı çok ama çok insan burada yazı yazıyor. Türkiye'de yerli milli ne yapılsa hazımsızlık yaşıyorlar. Ülkenin borcundan dem vuranlar gelişmiş ülkelerin borçlarına bşr baksınlar mesela. Ağızlarının sularını akıtarak gıpta ile baktıkları amerikanın kaç trilyon dolar borcu olduğunu görseler mesela yada gelişmiş diğer Avrupa ülkelerinin borçlarına bir baksalar komij duruma düşerler. Bir akıllıda bu şimdi mi yapılıyor o zaman halimiz b.k yazmış. Ee yani öncesinde sizin gibi zihniyetler bi b.k yapmadıkları için bunları yapmak demek ki bu son hükümetlere kalmış. Keşke o zaman yapsaymışlarda şimdi daha yenilerini , gelişmişlerini üretiyor olsaydık. Daha önce yapılmamış olan bir şey için şimdikileri kötülemek kadar cahilce birşey olabilir mi? Dediğinşz gibi öncekiler yapmamış diyeceğiniz bir şey varsa öncekilere diyin ve artık yaptıkları içinde yapanlara teşekkür edin. Yani bir insan nasıl olurda kendi kendini böyle küçük düşürebilir anlamak zor. Neyse dediğim gibi düşmanların hoşuna gidecek tarzda haberler değil bunlar. Onların zoruna gider, gocunurlar. Ne demişler it ürür, kervan yürür...
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AnotherPlanet 11 ay
Ben haber başlığına inanmıyorum, 2018 ortasında Türkiye'de yapılan ilk yerli türbinse hakkaten halimiz bok gibi.

Önemli olan testleri yapabilmek, haberde de buna odaklanılmış, başka sitelerde de aynı şeye odaklanılmış. Ama başlık yalaka editörün seçim yatırımı.
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stalker(1979) 11 ay
Bir şeye de sevinin beee! şimdi beni de alıntılayıp eleştiri yağmuruna tutarlar :( illa bir şeyci olmak zorunda mıyız? Türkiye adına sevinemez miyiz?
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CSB yazmayan adam 11 ay
Hes mi kaldi Avrupa terkediyor artik hesleri cevreye zarar veriyor diye.
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neutumn 11 ay
Bazı mekanik sistemler için yerli tabiri kullanılmaz. Brezilya'daki odun da, Kanada'daki odun da aynı işlevi görür; değirmen mantığı hep aynıdır. Ayrıca, hidroelektrik mekaniğini ilk kullananlar onun yerlisidir, ancak bunda yerlilik aranmaz. Şu ülkeye koca bir yerlilik dersi verilmeli, yerlilik nedir öğretilmeli. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri yerli değildir; her bölgenin ekonomik şartlarına göre kendi öz kaynaklarından ortaya çıkardığı bir mekaniktir.
Ayrıca, Düden Çayı genel olarak karstik kaynaklı bir akarsu, yer yer yeraltına sızıp tekrar yer yüzüne çıkıyor. Debisi ve yağış alanı karstik kaynaklar dolayısıyla yüksek de olsa yazın buharlaşma faktörü ve eğim şartları HES için çok doğru bir seçim değil. Bizim mühendislerimiz budur arkadaşlar, yapacak bir şey yok.
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aslanoto 11 ay
İlk yerli hidroelektrik santral türbinimiz hayırlı olsun
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cyberfalcon 11 ay
TŞFAŞ Ankara Makina Fabrikasında 1983 yılında Hirfanlı Barajı için türbin yapılmış.
amf.turkseker.gov.tr/...
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Bay Robot 11 ay
Seçim haberleri vol 161628250371358
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yerli üretim, hidroelektrik santral ve
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