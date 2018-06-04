İlk yerli hidroelektrik santral türbini üretildi

Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak üretilmesini sağlamak için 2015 yılında başlatılan MİLHES projesinin ilk ürünü ortaya çıktı. Türkiye’de tasarlanan, test edilen ve üretilen türbinlerin Antalya’nın Düden Çayı üzerinde kurulu Kepez-1 HES’e takılması için çalışmalar başladı.

Kepez-1 HES’e takılacak türbin üretiminin en kritik aşamalarından biri olan model türbinin tasarımı ve testleri TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından HES’e takılacak gerçek boyutlardaki türbinin üretimini de İzmir’de kurulu Gimas A.Ş. yaptı. Projenin jeneratör tasarımını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi üstlenirken, üretimi ise TEMSAN tarafından yapıldı.

Ekim'de yeniden elektrik üretecek

Türkiye’de üretilen ilk türbinin 36 bin haneye elektrik sağlayan Kepez-1’e takılması için mayıs ayı itibariyle enerji üretimi durduruldu ve eski ekipmanlar sökülmeye başlandı. Santralin ekim ayı itibariyle yeni ekipmanlarıyla birlikte elektrik üretmeye başlaması planlanıyor.

Yurtdışındaki testlerin maliyeti 400 bin euro

Projenin TOBB ETÜ’deki yürütücüsü Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu’na göre Kepez-1 kapasitesindeki bir santralin sadece model testlerinin yurtdışında yapılmasının maliyeti 400 bin euro. Türkiye’de özel sektöre ve kamuya ait 600’ün üzerinde hidroelektrik santral bulunuyor. Sadece kamuya ait santrallerin yenilenmesi bile bu yolla 250-300 milyon euro’ya ulaşabilir.

http://www.haberturk.com/ilk-yerli-hidroelektrik-turbini-kepez-1-hidroelektrik-santralina-takilacak-1998895-ekonomi