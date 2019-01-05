Cell to Singularity ile evrimi keşfedin

Android tarafında erken erişime açılan Cell to Singularity oyunu tıklama üzerine ilerlese de asıl amacı evrimin aşamalarını oyunculara anlatmak. 4.5 milyar yıl öncesine giderek organik bileşenlerin nasıl evrimleştiğini ve modern dünyayı oluşturduğunu öğreniyorsunuz.

Cell to Singularity neler sunuyor?

Cell to Singularity tıklama tabanlı bir oyun. Ekrana sürekli tıklayarak organik bileşen puanları topluyorsunuz. Bu puanlar ile evrim sürecinde ilerlemenizi sağlayacak kilitleri açıyor ve yükseltiyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Mobil oyunlarda yeni trend Popular Wars"

Tatmin edici görsellere sahip olan oyunun asıl amacının evrimi anlatmak olduğunu söyleyebiliriz. Tek bir hücreden başlayarak çoklu hücrelere, organlara, yapılara ve hayatlara ulaşıyorsunuz. Bunun yanında adım adım gelişim sürecinde kilit rol oynayan bileşenleri de tanıma fırsatınız oluyor.

Havada, karada ve denizde devam eden evrim süreci modern yaşama doğru geldikten sonra Mars gezegenini şekillendirmeye yöneliyorsunuz. Cell to Singularity evrim sürecini bir kenara bırakırsak biyoloji konusunda da önemli bilgiler barındırıyor. Oyun şimdilik Android mağazasında mevcut.



