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Cell to Singularity ile evrimi keşfedin

Yaşamın şekillenmesinde evrimin rolünü anlatmaya çalışan Cell to Singularity oyunu biyoloji bilgisi açısından da yararlı olabilir. Oyun ağırlıklı olarak bunun üzerine kurulmuş.
4 ay
5,4b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android tarafında erken erişime açılan Cell to Singularity oyunu tıklama üzerine ilerlese de asıl amacı evrimin aşamalarını oyunculara anlatmak. 4.5 milyar yıl öncesine giderek organik bileşenlerin nasıl evrimleştiğini ve modern dünyayı oluşturduğunu öğreniyorsunuz.

Cell to Singularity neler sunuyor?

Cell to Singularity tıklama tabanlı bir oyun. Ekrana sürekli tıklayarak organik bileşen puanları topluyorsunuz. Bu puanlar ile evrim sürecinde ilerlemenizi sağlayacak kilitleri açıyor ve yükseltiyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Mobil oyunlarda yeni trend Popular Wars"

Tatmin edici görsellere sahip olan oyunun asıl amacının evrimi anlatmak olduğunu söyleyebiliriz. Tek bir hücreden başlayarak çoklu hücrelere, organlara, yapılara ve hayatlara ulaşıyorsunuz. Bunun yanında adım adım gelişim sürecinde kilit rol oynayan bileşenleri de tanıma fırsatınız oluyor.

Havada, karada ve denizde devam eden evrim süreci modern yaşama doğru geldikten sonra Mars gezegenini şekillendirmeye yöneliyorsunuz. Cell to Singularity evrim sürecini bir kenara bırakırsak biyoloji konusunda da önemli bilgiler barındırıyor. Oyun şimdilik Android mağazasında mevcut. 

Cell to Singularity: Google Play II App Store II Web


 

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hopeyoung 4 ay en beğenilen
Tövbe tövbe. Nereden çıkarttınız yine bu evrim zırvalıklarını :D:D Evrim karşıtları henüz gelmemiş.
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TsG 4 ay
Biyoloji demek evrim demektir. Evrime karşı gelmek, akla bilime karşı gelmektir. Evrim tartışmaları 1800lü yıllarda yapıldı ve bitti, o konu kapandı. Modern bilim evrim üzerinden tarif edilir. Aksini iddia etmek gereksiz zaman kaybıdır, Amerika yı yeniden keşfetmeye çalışmaktan ibarettir.
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Xiaomiseverim 4 ay
Evrim karşıtları yok daha ama maymunlar damlamış bile :)
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hopeyoung 4 ay en beğenilen
Tövbe tövbe. Nereden çıkarttınız yine bu evrim zırvalıklarını :D:D Evrim karşıtları henüz gelmemiş.
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