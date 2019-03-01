Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Karakomik Filmler'i 9 ay ertelendi!

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni projesi Karakomik Filmler'in vizyon tarihi belli oldu.

Tek seansta iki farklı filmin bir arada olduğu Karakomik Filmler, 18 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek. Filmin vizyon tarihi ilk olarak 18 Ocak 2019 olarak duyurulmuş, mısır tartışmaları nedeniyle ertelenmişti. Bugün paylaşılan bilgiye göre 18 Ekim 2019’da vizyona girecek. Yani film 9 ay gecikmeli olarak seyirciyle buluşacak. Filmin vizyona girmesi için yeni sinema yasası bekleniyordu. Yeni sinema yasası Meclis'ten geçti ancak yasadaki ticari kararların Temmuz ayında uygulanması planlandı. Yani bu tarihe kadar promosyonlu bilet, mısırlı bilet, uzun reklam süreleri uygulamaları devam edecek. Filmin gecikmesinin sebebinin, yasanın tam anlamıyla yürürlüğe girmemesi sebep gösteriliyor.

İçerik bakımından normalden biraz farklı bir yapıya sahip olan Karakomik Filmler, iki farklı bağımsız filmi tek seansta sunmaya çalışacak. Her iki filmde yaklaşık 60 dakikalık bir süreye sahip. Filmlerin isimleri ise 2Arada ve Kaçamak. İlk yarıda ilk film, diğer yarıda ikinci film oynatılacak.

Karakomik Filmler’in oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Cemre Ebuzziya, Necip Memili, Özkan Uğur ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yönetmen ve senaristliği ise Cem Yılmaz üstleniyor. Kaçamak ve 2 Arada filmleri 18 Ocak 2019'da vizyona girecek. Tek bir bilet ile iki film tek seansta izlenebilecek.

Salon işletmecisi ile yapımcılar arasında yaşanan mısır tartışmasının başrollerinden olan Cem Yılmaz'ın bu filmini doğrudan Netflix'te yayınlatacağı dedikoduları dolaşıyordu. Filmin vizyon tarihinin duyurulduğu Instagram gönderisinde "Sadece Sinemalarda" ibaresi bulunuyor. Karakomik Filmler, vizyondan kalkmadan Netflix'e gelmeyecek. Vizyonda ne kadar süre duracağı ise bilinmiyor.