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Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Karakomik Filmler'i 9 ay ertelendi!

Tek seansta 2 filmi seyircilerle buluşturacak olan Cem Yılmaz'ın yeni projesi Karakomik Filmler'in vizyon tarihi belli oldu. İlk açıklanan vizyon tarihinin neredeyse 1 sene sonrasında vizyona girecek.
2 ay
6,9b
1
11
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni projesi Karakomik Filmler'in vizyon tarihi belli oldu.

Tek seansta iki farklı filmin bir arada olduğu Karakomik Filmler, 18 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek. Filmin vizyon tarihi ilk olarak 18 Ocak 2019 olarak duyurulmuş, mısır tartışmaları nedeniyle ertelenmişti. Bugün paylaşılan bilgiye göre 18 Ekim 2019’da vizyona girecek. Yani film 9 ay gecikmeli olarak seyirciyle buluşacak. Filmin vizyona girmesi için yeni sinema yasası bekleniyordu. Yeni sinema yasası Meclis'ten geçti ancak yasadaki ticari kararların Temmuz ayında uygulanması planlandı. Yani bu tarihe kadar promosyonlu bilet, mısırlı bilet, uzun reklam süreleri uygulamaları devam edecek. Filmin gecikmesinin sebebinin, yasanın tam anlamıyla yürürlüğe girmemesi sebep gösteriliyor.

İçerik bakımından normalden biraz farklı bir yapıya sahip olan Karakomik Filmler, iki farklı bağımsız filmi tek seansta sunmaya çalışacak. Her iki filmde yaklaşık 60 dakikalık bir süreye sahip. Filmlerin isimleri ise 2Arada ve Kaçamak. İlk yarıda ilk film, diğer yarıda ikinci film oynatılacak.

Karakomik Filmler’in oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Cemre Ebuzziya, Necip Memili, Özkan Uğur ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yönetmen ve senaristliği ise Cem Yılmaz üstleniyor. Kaçamak ve 2 Arada filmleri 18 Ocak 2019'da vizyona girecek. Tek bir bilet ile iki film tek seansta izlenebilecek.

Salon işletmecisi ile yapımcılar arasında yaşanan mısır tartışmasının başrollerinden olan Cem Yılmaz'ın bu filmini doğrudan Netflix'te yayınlatacağı dedikoduları dolaşıyordu. Filmin vizyon tarihinin duyurulduğu Instagram gönderisinde "Sadece Sinemalarda" ibaresi bulunuyor. Karakomik Filmler, vizyondan kalkmadan Netflix'e gelmeyecek. Vizyonda ne kadar süre duracağı ise bilinmiyor.

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ozancn 2 ay en beğenilen
Geçen Netflix de Türk yapımı film izleyeyim dedim. Birini açıyorum, dayanamıyorum diğerine geçiyorum 5 dakika izliyorum dayanamıyorum diğerine geçiyorum. Sonra kendi kendime dedim ki; sanırım aynı filmi izliyorum ben. Hepsi birbirinin kopyası. Saçma saçma konuşmalar vs vs.
Geçen Netflix de Türk yapımı film izleyeyim dedim. Birini açıyorum, dayanamıyorum diğerine geçiyorum 5 dakika izliyorum dayanamıyorum diğerine geçiyorum. Sonra ...
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Escapetolife 2 ay
Mars'ın 'Başka Cem Yılmaz'lar çıkar' restine Cem Yılmaz bir şekilde Netflix ile anlaşılırsa güzel bir cevap olur.
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ALKaraca 2 ay
Çöp Türk filmlerinden biri olacaktı zaten.Adam gibi film gelmiyor bizimkilerden.
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Sp!deR 2 ay
9 ayda yeni film çekersin. Yaptığı çok ayıp sırf daha fazla para kazanmak için böyle davranması.
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alpalp84 2 ay
Defne Samyeli ye para lazım.
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axiprens 2 ay
Gecenlerde cebimdeki yabanci isimli turk filmini izledim, apple tv den kiraladim, 3 tl mi neydi, film bittiginde yazik oldu 3 tl ye dedim, oyunculuk desen yok, konu iyi fakat berbat islenmis, ben film elestirmeni degilim ama aradaki farki gormek cok kolay, sonrasinda prestij filmini yeniden izledim, hugh jacman ile bale in filmi, ulan dedim buna da film diyorlar digerinede. Biz sinema olayinda cok gerideyiz, bollywood bile bize 10 basar
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Fenomenon 2 ay
Gitmeyin sıfır hasılat yapsın
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scorpion20 2 ay Fenomenon
gideni mutlaka olur
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SEO-Uzmanı 2 ay
KaraKomedi = ParaKomedi ! :)
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Galatas4ray 2 ay
Cem Yılmaz filmleri iyice saçmaladı arog ve goradan sonra ismini kullanarak film yapıp izletiyor kendini filmleri bir halta yaramaz.
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ALKaraca 2 ay
Çöp Türk filmlerinden biri olacaktı zaten.Adam gibi film gelmiyor bizimkilerden.
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ozancn 2 ay en beğenilen
Geçen Netflix de Türk yapımı film izleyeyim dedim. Birini açıyorum, dayanamıyorum diğerine geçiyorum 5 dakika izliyorum dayanamıyorum diğerine geçiyorum. Sonra kendi kendime dedim ki; sanırım aynı filmi izliyorum ben. Hepsi birbirinin kopyası. Saçma saçma konuşmalar vs vs.
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CemalSanane 2 ay
Çok ta fınnnnn
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Escapetolife 2 ay
Mars'ın 'Başka Cem Yılmaz'lar çıkar' restine Cem Yılmaz bir şekilde Netflix ile anlaşılırsa güzel bir cevap olur.
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