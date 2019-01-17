Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı

Samsung, Galaxy S10'un 20 Şubat tarihinde yani 2019 Mobil Dünya Kongresi'nden (MWC) yaklaşık bir hafta önce tanıtılacağını duyurdu. Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar sayesinde akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını az çok biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Evan Blass telefonun gerçek bir fotoğrafını yayınlamıştı.

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Şimdi ise Galaxy S10 Plus modelini gözler önüne seren bir başka görüntü ortaya çıktı. İnternete düşen fotoğraf, amiral gemisi telefonu Samsung çalışanı olduğu tahmin edilen bir kişinin elinde gösteriyor. Fotoğraf aynı zamanda cihazın ekranında çentik yerine ön kamerayı barındıran bir delik olacağını da doğrulamış durumda.

20 Şubat'ta katlanabilir telefon da tanıtılabilir

Bunun haricinde telefonun tam anlamıyla nasıl bir tasarıma sahip olacağını söylemek gerçekten çok zor. Galaxy S10 serisi kapsamında S10, S10 Plus ve S10 Lite olmak üzere üç farklı modelin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte amiral gemisi telefonun 5G teknolojisini destekleyen bir varyantı da olacak.

Samsung merakla beklenen Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde lanse edecek. Güney Koreli şirketin aynı etkinlikte daha önce prototipini sergilediği katlanabilir telefonunu da tanıtması bekleniyor.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-s10-plus-spotted-in-the-wild