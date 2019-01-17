Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı

Samsung merakla beklenen Galaxy S10 serisini önümüzdeki ay düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Amiral gemisi telefon bu kez bir Samsung çalışanının elinde görüntülendi.
4 ay
8,6b
1
31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Galaxy S10'un 20 Şubat tarihinde yani 2019 Mobil Dünya Kongresi'nden (MWC) yaklaşık bir hafta önce tanıtılacağını duyurdu. Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar sayesinde akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını az çok biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Evan Blass telefonun gerçek bir fotoğrafını yayınlamıştı.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı"
Şimdi ise Galaxy S10 Plus modelini gözler önüne seren bir başka görüntü ortaya çıktı. İnternete düşen fotoğraf, amiral gemisi telefonu Samsung çalışanı olduğu tahmin edilen bir kişinin elinde gösteriyor. Fotoğraf aynı zamanda cihazın ekranında çentik yerine ön kamerayı barındıran bir delik olacağını da doğrulamış durumda.

20 Şubat'ta katlanabilir telefon da tanıtılabilir

Bunun haricinde telefonun tam anlamıyla nasıl bir tasarıma sahip olacağını söylemek gerçekten çok zor. Galaxy S10 serisi kapsamında S10, S10 Plus ve S10 Lite olmak üzere üç farklı modelin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte amiral gemisi telefonun 5G teknolojisini destekleyen bir varyantı da olacak.
Samsung merakla beklenen Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde lanse edecek. Güney Koreli şirketin aynı etkinlikte daha önce prototipini sergilediği katlanabilir telefonunu da tanıtması bekleniyor.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-s10-plus-spotted-in-the-wild Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gkn_ymz 4 ay en beğenilen
Ekrana gömülü kamera ölü pixel gibi leş bir görüntü sergiliyor
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 4 ay
Samsung çentik yapmayacağız dediğinde bunu hayal etmemiştim. Tam samsung tasarımlarını düzeltti derken..
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
APOLL0 4 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
~Lion King~ 3 ay
Tam ekran video izlerken nasıl olacak o ön kameranın izi? Bilgisi olan varsa paylaşsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 ay



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Semxocan 4 ay
Bence böyle ekran deliğine falan gerek yok.Bakınız:meizu 16th harika bir tasarıma sahip.Samsungun yapması gereken sadece alt ve üst çerçeveleri inceltebildiği kadar inceltmesidir.Başka şeye gerek yok.Birde fiyat politikasında biraz düşüş yapması gerekli.Rekabetçiliğini iyice kaybetti çünkü bu fiyatlarla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 4 ay
S9 plisve note 9 alin samsung bu igrenc tasarimi duzeltene kadar en azindan goturur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 4 ay
At mikine kelebek konmuş gibi olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 4 ay
hep diyorum ince bir çentik ve gerekli donanımı oraya sıkıştırmak, olmadı alttan üstten simetrik ama ince çerçeve olabilecek en mantıklı çözümler.
tek kamera deliğini de anladım çift kamera deliği nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozandemir- 4 ay
samsungun en iyi tasarımı s9 plus idi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rwo 4 ay
Ekranda delik bir gıcık köşeleri yuvarlata yuvarlata yakında yumurta gibi ekranlara geçecek olmaları ayrı bir gıcık beğenmesek bile bu cihazların alamayacağımız kadar pahalı olası apayrı bir gıcık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QapriCe 4 ay
ön kameranın yalıtımı nasıl sağlanacak anlayamadım doğrusu. Bana öncelikle sağlamlık hissi uyandırmadı ikincisi asimetrik olması kesinlikle tercihimi etkiler 👎. X i değiştirmeyi düşünüyorum ama değiştirtmiyorlar. P30 bekleyelim bakalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shakircan 4 ay
En mantıklı tasarım kızaklı olanlar. Basacalsın arkadan zııızzztt çıkacak ön kamera...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
8 etiket daha cep telefonu sızıntı galaxy s10 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Fossil akıllı saat teknolojilerini Google satın alıyor 4 ay Yeni iPad'ler 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek 4 ay NASA, Ultima Thule'un muhteşem bir videosunu yayınladı 4 ay John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman 4 ay Şimdi de GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı söylentileri 4 ay Apple otonom araç projesini rafa kaldırabilir 4 ay Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım 4 ay WhatsApp, Facebook'u geçerek en popüler sosyal medya uygulaması oldu 4 ay Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek 4 ay 770 milyon email adresi internete sızdırıldı 4 ay İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook 4 ay LG, Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu sergileyecek 4 ay Mastercard, ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor 4 ay Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak 4 ay 5 TB kapasiteli taşınabilir disk 4 ay Seagate yeniden SSD pazarında: İşte Firecuda SSD 4 ay Google 64 bit versiyonu olmayan 32 bit uygulamaların fişini çekmeye hazırlanıyor 4 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak 4 ay Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir 4 ay Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi] 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı Sonraki 2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 ay Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi 4 ay Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı 4 ay Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı 4 ay iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek 4 ay Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim