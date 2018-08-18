Çentikli ekrana sahip Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi

Google’ın yaklaşan Pixel 3 akıllı telefonlarıyla ilgili çok sayıda söylenti duyduk. Şimdi ise Google Pixel 3 XL modelini çalışırken gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu resmin MobileSyrup adlı internet sitesinin bir takipçisi tarafından Kanada'nın Ontario eyaletinde çekildiği iddia ediliyor.

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Pixel 3 XL'nin çentikli bir tasarıma sahip olacağına yönelik bazı haberler çıktı. Buna karşın daha küçük Pixel 3 modelinde çentikli ekran yer almayacağını söyleniyor. Google, Android işletim sistemine çentik desteği ekleyerek bunu bir anlamda doğrulamıştı. Çentiğin ayrıca kısa süre önce keşfedilen “Yüz Eşleme” özelliği ile bağlantılı bir kamera sistemi içerdiği söyleniyor.

Google Pixel 3 serisi 4 Ekim'de tanıtılabilir

Fotoğraf aynı zamanda 6.2 inçlik ekranla geleceği söylenen akıllı telefonun gerçekte ne kadar büyük olduğu konusunda bize iyi bir fikir de vermiş durumda. Aslına bakılırsa bu açıdan bakarak resimdeki telefonun Google Pixel 3 XL olduğunu söylemek çok zor. Google'ın telefonları Ekim ayında resmen tanıtması bekleniyor. Yani gerçek mi değil mi öğrenebilmemiz için önümüzde iki aydan kısa bir süre var.

https://twitter.com/MobileSyrup/status/1030091448828538882