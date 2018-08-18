Çentikli ekrana sahip Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi

Haber Editörü
Google’ın yaklaşan Pixel 3 akıllı telefonlarıyla ilgili çok sayıda söylenti duyduk. Şimdi ise Google Pixel 3 XL modelini çalışırken gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu resmin MobileSyrup adlı internet sitesinin bir takipçisi tarafından Kanada'nın Ontario eyaletinde çekildiği iddia ediliyor.Ayrıca Bkz. "Hız testi iOS 12'nin eski iPhone'larda daha hızlı çalıştığını ortaya koydu"
Pixel 3 XL'nin çentikli bir tasarıma sahip olacağına yönelik bazı haberler çıktı. Buna karşın daha küçük Pixel 3 modelinde çentikli ekran yer almayacağını söyleniyor. Google, Android işletim sistemine çentik desteği ekleyerek bunu bir anlamda doğrulamıştı. Çentiğin ayrıca kısa süre önce keşfedilen “Yüz Eşleme” özelliği ile bağlantılı bir kamera sistemi içerdiği söyleniyor.
Google Pixel 3 serisi 4 Ekim'de tanıtılabilir
Fotoğraf aynı zamanda 6.2 inçlik ekranla geleceği söylenen akıllı telefonun gerçekte ne kadar büyük olduğu konusunda bize iyi bir fikir de vermiş durumda. Aslına bakılırsa bu açıdan bakarak resimdeki telefonun Google Pixel 3 XL olduğunu söylemek çok zor. Google'ın telefonları Ekim ayında resmen tanıtması bekleniyor. Yani gerçek mi değil mi öğrenebilmemiz için önümüzde iki aydan kısa bir süre var.
https://twitter.com/MobileSyrup/status/1030091448828538882 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Oncelikle centik asagiya dogru fazla uzun.
-Centik olmasina ragmen asagida kalinca bir cerceve var.
-Iphone serisine benzer sekilde kaydirmali tus gelmis ancak eskiden kapladigi yerle ayni alani kapliyor. E o zaman ne anladik bu isten? Bos yere tus eksildi o zaman? Iphone X'deki alt tus olabildigince kucuktu ve arkasi da saydam oldugu icin ekrandan yemiyordu. Bunda hem ekrandan yiyor, arkasi siyah renkli oldugu icin oldukca kaba duruyor hem de "ben çakmayım" diye bagiriyor.
-Google'ın bile bazı uygulamaları hala su uzun ekran konseptine tam oturmamisken ne akla hizmet 16-9 gibi tum dunyada standart olan bir ekran orani birakilmis? Arkadas youtube denen "sana ait olan ve dunyanin en buyugu olan" video izleme sitesinde bu uzun ekranlara uyan video yok. Nasil bi zekanin urunudur bu telefon? Salak apple zamaninda Macbooklara usb 3.0 girisi koyup iphone'larin sarj edilmesinin yolunu kapatmisti. Bu da onun laciverti sanirim. İnsan kendi elindeki urunleri nasil uyumsuz yapar ya?
Android cephesi de ios cephesi de iyice sacmaladi. Note 4/Iphone 5s/Htc One m7 yillarini ozluyorum ben :(