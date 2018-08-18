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Çentikli ekrana sahip Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi

Google tarafından Ekim ayında tanıtılması beklenen Pixel 3 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kez de Google Pixel 3 XL modeline ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdırıldı.
9 ay
3,7b
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google’ın yaklaşan Pixel 3 akıllı telefonlarıyla ilgili çok sayıda söylenti duyduk. Şimdi ise Google Pixel 3 XL modelini çalışırken gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu resmin MobileSyrup adlı internet sitesinin bir takipçisi tarafından Kanada'nın Ontario eyaletinde çekildiği iddia ediliyor.
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Pixel 3 XL'nin çentikli bir tasarıma sahip olacağına yönelik bazı haberler çıktı. Buna karşın daha küçük Pixel 3 modelinde çentikli ekran yer almayacağını söyleniyor. Google, Android işletim sistemine çentik desteği ekleyerek bunu bir anlamda doğrulamıştı. Çentiğin ayrıca kısa süre önce keşfedilen “Yüz Eşleme” özelliği ile bağlantılı bir kamera sistemi içerdiği söyleniyor.

Google Pixel 3 serisi 4 Ekim'de tanıtılabilir

Fotoğraf aynı zamanda 6.2 inçlik ekranla geleceği söylenen akıllı telefonun gerçekte ne kadar büyük olduğu konusunda bize iyi bir fikir de vermiş durumda. Aslına bakılırsa bu açıdan bakarak resimdeki telefonun Google Pixel 3 XL olduğunu söylemek çok zor. Google'ın telefonları Ekim ayında resmen tanıtması bekleniyor. Yani gerçek mi değil mi öğrenebilmemiz için önümüzde iki aydan kısa bir süre var.

https://twitter.com/MobileSyrup/status/1030091448828538882 Yorum Yaz
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CRoSSBoNeSS 9 ay en beğenilen
Neresinden bakarsan bak tutarsiz bir goruntu var bu telefonda.
-Oncelikle centik asagiya dogru fazla uzun.
-Centik olmasina ragmen asagida kalinca bir cerceve var.
-Iphone serisine benzer sekilde kaydirmali tus gelmis ancak eskiden kapladigi yerle ayni alani kapliyor. E o zaman ne anladik bu isten? Bos yere tus eksildi o zaman? Iphone X'deki alt tus olabildigince kucuktu ve arkasi da saydam oldugu icin ekrandan yemiyordu. Bunda hem ekrandan yiyor, arkasi siyah renkli oldugu icin oldukca kaba duruyor hem de "ben çakmayım" diye bagiriyor.
-Google'ın bile bazı uygulamaları hala su uzun ekran konseptine tam oturmamisken ne akla hizmet 16-9 gibi tum dunyada standart olan bir ekran orani birakilmis? Arkadas youtube denen "sana ait olan ve dunyanin en buyugu olan" video izleme sitesinde bu uzun ekranlara uyan video yok. Nasil bi zekanin urunudur bu telefon? Salak apple zamaninda Macbooklara usb 3.0 girisi koyup iphone'larin sarj edilmesinin yolunu kapatmisti. Bu da onun laciverti sanirim. İnsan kendi elindeki urunleri nasil uyumsuz yapar ya?
Android cephesi de ios cephesi de iyice sacmaladi. Note 4/Iphone 5s/Htc One m7 yillarini ozluyorum ben :(
Neresinden bakarsan bak tutarsiz bir goruntu var bu telefonda.-Oncelikle centik asagiya dogru fazla uzun.-Centik olmasina ragmen asagida kalinca bir...
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AqRaMa 9 ay
alt çerçeveyi neden kaldıramıyorlar, iphoneun özel bi formülü mü var
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1 Avatar
Murat Burç 9 ay
Bu çöpleri gördük öbür çöpleri de(Mate 20 ve Mate 20 Pro) görünce bu sene görecek başka çöp kalmayacak sanırım.
Apple'a laf atarlar yok şöyle Apple yok böyle Apple derler dönüp dolaşırlar Apple taklit ederler. Meizu 16'ya Find X'e bakıp azıcık onun çakmasını yapsalar keşke. Hayır ilk çentik androidden çıktı yhaa diyen aptallar çıkacak şimdi. Bunların çentiği direk X çakması. PH-1 ve Aquos S2 ile zerre benzerliği yok. Alt çerçeveyi de eşşek gibi bırakıyorlar.
Bu senenin en iyi amirali Note 9 nokta.
Ne çakma tasarımı var ne de eksik bir özelliği. Sunduğu özelliklerde de bir geri kalmışlık amirale yakışmayacak bir özelliği yok.
Note 4'den beri sorun olan batarya meselesini çözdüler. Eksik streo hoparlörü koydular. Pixel serisi bile çentikli geliyorsa Android Samsung'a kalmış. Bir de HTC ile Sony var büyük bilnen firma olarak.
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virtue28 9 ay
Altdaki telefon resmine ve simgelere bakinca bir kac yil kullanmak zorunda kaldigim gm 4G telefonum aklima geliyor

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SkyTech74 9 ay
Samsung ekran çerçeve oranını örnek alsınlar bence. Hiç gerek yok böyle çektiği falan..
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Whippoorwill 9 ay SkyTech74
Meizu 16 diyorum.
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Puppey 9 ay
ya arkadaş neden tüm firmalar tek kurtuluş çentikmiş gibi saldırıyor bu modaya? Bildiğin tasarım hatası bir şey bu kadar tutulur mu ya ne akla hizmettir
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BlueDay_86 9 ay
Artık hepsi çentikli oldu
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AqRaMa 9 ay
alt çerçeveyi neden kaldıramıyorlar, iphoneun özel bi formülü mü var
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dr20mouse 9 ay
Sağdaki çentiksiz olan 3
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CRoSSBoNeSS 9 ay en beğenilen
Neresinden bakarsan bak tutarsiz bir goruntu var bu telefonda.
-Oncelikle centik asagiya dogru fazla uzun.
-Centik olmasina ragmen asagida kalinca bir cerceve var.
-Iphone serisine benzer sekilde kaydirmali tus gelmis ancak eskiden kapladigi yerle ayni alani kapliyor. E o zaman ne anladik bu isten? Bos yere tus eksildi o zaman? Iphone X'deki alt tus olabildigince kucuktu ve arkasi da saydam oldugu icin ekrandan yemiyordu. Bunda hem ekrandan yiyor, arkasi siyah renkli oldugu icin oldukca kaba duruyor hem de "ben çakmayım" diye bagiriyor.
-Google'ın bile bazı uygulamaları hala su uzun ekran konseptine tam oturmamisken ne akla hizmet 16-9 gibi tum dunyada standart olan bir ekran orani birakilmis? Arkadas youtube denen "sana ait olan ve dunyanin en buyugu olan" video izleme sitesinde bu uzun ekranlara uyan video yok. Nasil bi zekanin urunudur bu telefon? Salak apple zamaninda Macbooklara usb 3.0 girisi koyup iphone'larin sarj edilmesinin yolunu kapatmisti. Bu da onun laciverti sanirim. İnsan kendi elindeki urunleri nasil uyumsuz yapar ya?
Android cephesi de ios cephesi de iyice sacmaladi. Note 4/Iphone 5s/Htc One m7 yillarini ozluyorum ben :(
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